ABD iyiden iyiye Çin’in yarı iletken endüstrisini strese sokuyor

Tam Boyutta Gör ABD, aylar önce "Çip ve Bilim" yasasını yürürlüğe sokarak yarı iletken üretimi, araştırma ve işgücü gelişimi için 52.7 milyar dolarlık sübvansiyon ve destek sağlamaya başlamıştı. Ancak ABD, bu sübvansiyonların özellikle Çin’e ve ayrıca Rusya’ya fayda sağlamaması için de adımlar atıyor.

ABD, sübvansiyon alanlara Çin’e yönelik kısıtlamalar getiriyor

İlk olarak mart ayında önerilen yönetmelik, ABD'den fon alanların Çin ve Rusya gibi endişe duyulan yabancı ülkelerde yarı iletken yatırımı yapmalarını sınırlandıracak “korkuluklar” oluşturuyor. ABD’nin 52.7 milyar dolarlık sübvansiyon ve destek programından faydalanan firmaların doğrudan Çin’e yatırımının kısıtlanması zaten başlı başına okyanusun öteki tarafı için büyük bir kayıp olurken ABD, ek olarak Çin’deki kuruluşlarla ortak faaliyet yürütülmesini de sınırlandırıyor.

Ekim 2022'de ABD, Pekin'in teknolojik ve askeri ilerlemelerini yavaşlatmak amacıyla Çin'in ABD ekipmanlarıyla üretilen bazı yarı iletken çiplere erişimini kesmek için yeni ihracat kontrolleri yayınlamıştı. Birkaç ay sonra bu kontrollere Hollanda ve Japonya da katılmıştı.

Sert önlemler

Yeni yönetmelikle birlikte ABD’den finansman alanların kısıtlamaları ihlal etmesi halinde Ticaret Bakanlığı bu imtiyazları geri alabilme yetkisine sahip olacak. Yönetmelik, fon alıcılarının 10 yıl boyunca endişe duyulan yabancı ülkelerde yarı iletken üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmasını yasaklıyor. Ayrıca alıcıların endişe duyulan yabancı kuruluşlarla bazı ortak araştırma veya teknoloji lisanslama çabalarını kısıtlıyor. Ancak uluslararası standartlar, patent lisanslama ile dökümhane ve paketleme hizmetlerinden yararlanmaya izin veriyor.

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Nihai kurallar, endişe duyulan yabancı ülkelerdeki öncü ve gelişmiş tesisler için yarı iletken üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını 10 yıl boyunca da yasaklıyor. Ayrıca yonga plakası üretiminin yarı iletken üretimine dahil olduğu da açıklığa kavuşturuluyor.

Yeni kurallar ayrıca bazı yarı iletkenleri ulusal güvenlik için kritik olarak sınıflandırarak, radyasyonun yoğun olduğu ortamlarda ve diğer özel askeri yetenekler için kuantum hesaplama gelişmiş yongalar da dahil olmak üzere daha sıkı kısıtlamaları tetikleyecek gibi duruyor.

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