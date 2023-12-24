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    Anlık Bildirim

    ABD'nin ilk dikey tarım GES'i kuruluyor

    ABD'li iSun, Alman Next2Sun şirketi ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemini kuracak. Böylece tarım arazilerini kaybetmeden elektrik üretmek mümkün olacak.      
    ABD'nin ilk dikey tarım GES'i kuruluyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li güneş enerjisi geliştiricisi iSun, Alman agrivoltaik (tarım güneş enerjisi) şirketi Next2Sun ile ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemini kuracak.

    Next2Sun, patentli dikey montaj sisteminde çift yüzeyli güneş panelleri kullanacak. Şirket, sisteminin tarıma dayalı kurulumlar için ideal olduğunu çünkü yoğun olmayan saatlerde enerji ürettiğini ve tarım arazilerinde aşırı inşaat yapılmasını önlediğini söylüyor. Sistem halihazırda Almanya'daki çiftliklerde kullanılıyor.

    ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sisteminin inşaatı 2024'ün başında Vermont'ta başlayacak. Sistem 3,7 dönümlük bir alana kurulacak. 9 metre aralıklı yerleştirilen 69 sıra dikey panel dizisi bulunacak. Güneş panellerinin arasına havuç ve pancar gibi kök sebzelerin yanı sıra safra bitkisi ekilecek. 

    iSun CEO'su Jeffrey Peck, "Modüllerin dikey montajı ve kurulumun çiftçinin ihtiyaçlarına uyarlanabilirliği sayesinde değerli arazi neredeyse tamamen tarım için korunuyor." sözlerini sarfetti.

    Şirketler, sistemin ne kadar güç üreteceğini, temiz elektrikten kimin yararlanacağını veya müşterinin kim olduğunu paylaşmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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