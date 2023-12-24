ABD'nin ilk dikey tarım GES'i kuruluyor

Next2Sun, patentli dikey montaj sisteminde çift yüzeyli güneş panelleri kullanacak. Şirket, sisteminin tarıma dayalı kurulumlar için ideal olduğunu çünkü yoğun olmayan saatlerde enerji ürettiğini ve tarım arazilerinde aşırı inşaat yapılmasını önlediğini söylüyor. Sistem halihazırda Almanya'daki çiftliklerde kullanılıyor.
ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sisteminin inşaatı 2024'ün başında Vermont'ta başlayacak. Sistem 3,7 dönümlük bir alana kurulacak. 9 metre aralıklı yerleştirilen 69 sıra dikey panel dizisi bulunacak. Güneş panellerinin arasına havuç ve pancar gibi kök sebzelerin yanı sıra safra bitkisi ekilecek.
iSun CEO'su Jeffrey Peck, "Modüllerin dikey montajı ve kurulumun çiftçinin ihtiyaçlarına uyarlanabilirliği sayesinde değerli arazi neredeyse tamamen tarım için korunuyor." sözlerini sarfetti.
Şirketler, sistemin ne kadar güç üreteceğini, temiz elektrikten kimin yararlanacağını veya müşterinin kim olduğunu paylaşmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.