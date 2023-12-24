ABD'nin ilk dikey tarım GES'i kuruluyor

Tam Boyutta Gör ABD'li güneş enerjisi geliştiricisi iSun, Alman agrivoltaik (tarım güneş enerjisi) şirketi Next2Sun ile ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemini kuracak.

Next2Sun, patentli dikey montaj sisteminde çift yüzeyli güneş panelleri kullanacak. Şirket, sisteminin tarıma dayalı kurulumlar için ideal olduğunu çünkü yoğun olmayan saatlerde enerji ürettiğini ve tarım arazilerinde aşırı inşaat yapılmasını önlediğini söylüyor. Sistem halihazırda Almanya'daki çiftliklerde kullanılıyor.

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ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sisteminin inşaatı 2024'ün başında Vermont'ta başlayacak. Sistem 3,7 dönümlük bir alana kurulacak. 9 metre aralıklı yerleştirilen 69 sıra dikey panel dizisi bulunacak. Güneş panellerinin arasına havuç ve pancar gibi kök sebzelerin yanı sıra safra bitkisi ekilecek.

iSun CEO'su Jeffrey Peck, "Modüllerin dikey montajı ve kurulumun çiftçinin ihtiyaçlarına uyarlanabilirliği sayesinde değerli arazi neredeyse tamamen tarım için korunuyor." sözlerini sarfetti.

Şirketler, sistemin ne kadar güç üreteceğini, temiz elektrikten kimin yararlanacağını veya müşterinin kim olduğunu paylaşmıyor.

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