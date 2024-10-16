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    Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri, ürün ve panel verimini arttırıyor

    Almanya'da tarımsal güneş enerjisi üzerine yapılan araştırmalar, güneş panelleri altında yetiştirilen tarım ürünlerininin gölgeden faydalandığını ve panellerin veriminin arttığını ortaya koydu.
    Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri verimi arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya'nın Fraunhofer ISE şirketinin tarımsal güneş enerjisi (agrivoltaik) üzerine yaptığı son araştırmalar, güneş panelleri altında yetiştirilen tarım ürünlerininin kısmi gölgeden faydalandığını ve altındaki bitkilerin sağladığı soğutma sayesinde panellerin tahmin edilenden fazla elektrik ürettiğini ortaya koydu. 

    “Model Bölge: Baden-Württemberg için Agrivoltaikler” isimli araştırma projesinin bir parçası olarak, Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ISE liderliğindeki 30'dan fazla proje ortağından oluşan bir konsorsiyum, Baden-Württemberg'de çeşitli agrivoltaik pilot tesisleri inşa ediyor ve araştırıyor.

    Sulama ihtiyacı azaldı, elektrik üretimi arttı

    Konstanz Gölü'ndeki Kressbronn'da bulunan elma ağaçlarında kurulan ilk agrivoltaik sistem üzerinde iki yıldır yapılan ölçümlerin ilk sonuçları açıklandı. Araştırmacılar, güneş panelleri altındaki meyve bahçesi için %70 daha az pestisit gerektiğini ve sulama ihtiyacının %50 oranında azaldığını tespit etti.  

    Tarımsal fotovoltaik sistemin, konsorsiyumun simülasyonlarında belirlediği değerden %20 daha fazla elektrik ürettiği tespit edildi. Bunun kesin nedenleri ileride yapılacak araştırmalarda belirlenecek, ancak araştırma ekibi bitkilerin buharlaştırıcı soğutma etkisinin ve arka havalandırmanın panellerin daha serin çalışmasını sağlayarak elektrik üretme verimini arttırdığından şüpheleniyor.

    Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri verimi arttırıyor Tam Boyutta Gör

    Birçok üründe verim artışı elde edildi

    Bu güzel sonuçlar, 2018'de gerçekleştirilen agrivoltaik denemesinde elde edilen sonuçları doğruluyor. Burada, Konstanz Gölü yakınlarındaki 0,3 hektarlık ekilebilir araziye 5 metre yüksekliğe toplam 194 kW gücünde güneş panelleri yerleştirildi. İki yıllık çalışmadan sonra, projede kaydedilen ölçümler, panellerin altında yetiştirilen dört ürünün üçünde (kışlık buğday, patates, yonca otu, kereviz) güneş panelleri olmayan referans alana kıyasla daha yüksek verim tespit edildi.

    Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri verimi arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Kereviz bitkisi %12 ile en çok verim artışı elde edilen ürün olurken, kışlık buğdayda %3 artış, yonca otunda ise %8 verimde azalma görüldü. 1 hektarlık tarım arazisindeki 2018'de gerçekleşen patates verimine göre, agrivoltaik sistemde arazi kullanım verimliliği hektar başına %186'ya yükseldi.

    Pilot tesisler şu anda 13 farklı yerde geliştiriliyor. Her sistem, farklı uygulama alanlarının ve teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırmak ve umut vadeden tasarım varyantlarını test etmek için çeşitli meyve ve çilek mahsulleri, ekilebilir arazi veya çayırlar için özel olarak tasarlanıyor.

    Örneğin, araştırılan sistemlerden biri yeniden ormanlandırmada agrivoltaik kullanımı. Projenin, yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında en büyük agrivoltaik araştırma projelerinden biri olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/10/16/research-on-agrivoltaics-in-germany-demonstrates-strong-synergies/ https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2022/forschungsanlage-der-modellregion-agri-photovoltaik-baden-wuerttemberg-von-ministerpraesident-kretschmann-eroeffnet.html https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2019/agrophotovoltaics-hight-harvesting-yield-in-hot-summer-of-2018.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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