Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri, ürün ve panel verimini arttırıyor

“Model Bölge: Baden-Württemberg için Agrivoltaikler” isimli araştırma projesinin bir parçası olarak, Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ISE liderliğindeki 30'dan fazla proje ortağından oluşan bir konsorsiyum, Baden-Württemberg'de çeşitli agrivoltaik pilot tesisleri inşa ediyor ve araştırıyor.
Sulama ihtiyacı azaldı, elektrik üretimi arttı
Konstanz Gölü'ndeki Kressbronn'da bulunan elma ağaçlarında kurulan ilk agrivoltaik sistem üzerinde iki yıldır yapılan ölçümlerin ilk sonuçları açıklandı. Araştırmacılar, güneş panelleri altındaki meyve bahçesi için %70 daha az pestisit gerektiğini ve sulama ihtiyacının %50 oranında azaldığını tespit etti.
Tarımsal fotovoltaik sistemin, konsorsiyumun simülasyonlarında belirlediği değerden %20 daha fazla elektrik ürettiği tespit edildi. Bunun kesin nedenleri ileride yapılacak araştırmalarda belirlenecek, ancak araştırma ekibi bitkilerin buharlaştırıcı soğutma etkisinin ve arka havalandırmanın panellerin daha serin çalışmasını sağlayarak elektrik üretme verimini arttırdığından şüpheleniyor.
Birçok üründe verim artışı elde edildi
Bu güzel sonuçlar, 2018'de gerçekleştirilen agrivoltaik denemesinde elde edilen sonuçları doğruluyor. Burada, Konstanz Gölü yakınlarındaki 0,3 hektarlık ekilebilir araziye 5 metre yüksekliğe toplam 194 kW gücünde güneş panelleri yerleştirildi. İki yıllık çalışmadan sonra, projede kaydedilen ölçümler, panellerin altında yetiştirilen dört ürünün üçünde (kışlık buğday, patates, yonca otu, kereviz) güneş panelleri olmayan referans alana kıyasla daha yüksek verim tespit edildi.
Pilot tesisler şu anda 13 farklı yerde geliştiriliyor. Her sistem, farklı uygulama alanlarının ve teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırmak ve umut vadeden tasarım varyantlarını test etmek için çeşitli meyve ve çilek mahsulleri, ekilebilir arazi veya çayırlar için özel olarak tasarlanıyor.
Örneğin, araştırılan sistemlerden biri yeniden ormanlandırmada agrivoltaik kullanımı. Projenin, yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında en büyük agrivoltaik araştırma projelerinden biri olduğu belirtiliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/10/16/research-on-agrivoltaics-in-germany-demonstrates-strong-synergies/ https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2022/forschungsanlage-der-modellregion-agri-photovoltaik-baden-wuerttemberg-von-ministerpraesident-kretschmann-eroeffnet.html https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2019/agrophotovoltaics-hight-harvesting-yield-in-hot-summer-of-2018.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.