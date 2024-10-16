Tarım arazilerine yerleştirilen güneş panelleri, ürün ve panel verimini arttırıyor

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Tam Boyutta Gör Almanya'nın Fraunhofer ISE şirketinin tarımsal güneş enerjisi (agrivoltaik) üzerine yaptığı son araştırmalar, güneş panelleri altında yetiştirilen tarım ürünlerininin kısmi gölgeden faydalandığını ve altındaki bitkilerin sağladığı soğutma sayesinde panellerin tahmin edilenden fazla elektrik ürettiğini ortaya koydu.

“Model Bölge: Baden-Württemberg için Agrivoltaikler” isimli araştırma projesinin bir parçası olarak, Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ISE liderliğindeki 30'dan fazla proje ortağından oluşan bir konsorsiyum, Baden-Württemberg'de çeşitli agrivoltaik pilot tesisleri inşa ediyor ve araştırıyor.

Sulama ihtiyacı azaldı, elektrik üretimi arttı

Konstanz Gölü'ndeki Kressbronn'da bulunan elma ağaçlarında kurulan ilk agrivoltaik sistem üzerinde iki yıldır yapılan ölçümlerin ilk sonuçları açıklandı. Araştırmacılar, güneş panelleri altındaki meyve bahçesi için %70 daha az pestisit gerektiğini ve sulama ihtiyacının %50 oranında azaldığını tespit etti.

Tarımsal fotovoltaik sistemin, konsorsiyumun simülasyonlarında belirlediği değerden %20 daha fazla elektrik ürettiği tespit edildi. Bunun kesin nedenleri ileride yapılacak araştırmalarda belirlenecek, ancak araştırma ekibi bitkilerin buharlaştırıcı soğutma etkisinin ve arka havalandırmanın panellerin daha serin çalışmasını sağlayarak elektrik üretme verimini arttırdığından şüpheleniyor.

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Birçok üründe verim artışı elde edildi

Bu güzel sonuçlar, 2018'de gerçekleştirilen agrivoltaik denemesinde elde edilen sonuçları doğruluyor. Burada, Konstanz Gölü yakınlarındaki 0,3 hektarlık ekilebilir araziye 5 metre yüksekliğe toplam 194 kW gücünde güneş panelleri yerleştirildi. İki yıllık çalışmadan sonra, projede kaydedilen ölçümler, panellerin altında yetiştirilen dört ürünün üçünde (kışlık buğday, patates, yonca otu, kereviz) güneş panelleri olmayan referans alana kıyasla daha yüksek verim tespit edildi.

Tam Boyutta Gör Kereviz bitkisi %12 ile en çok verim artışı elde edilen ürün olurken, kışlık buğdayda %3 artış, yonca otunda ise %8 verimde azalma görüldü. 1 hektarlık tarım arazisindeki 2018'de gerçekleşen patates verimine göre, agrivoltaik sistemde arazi kullanım verimliliği hektar başına %186'ya yükseldi.

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Pilot tesisler şu anda 13 farklı yerde geliştiriliyor. Her sistem, farklı uygulama alanlarının ve teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırmak ve umut vadeden tasarım varyantlarını test etmek için çeşitli meyve ve çilek mahsulleri, ekilebilir arazi veya çayırlar için özel olarak tasarlanıyor.

Örneğin, araştırılan sistemlerden biri yeniden ormanlandırmada agrivoltaik kullanımı. Projenin, yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında en büyük agrivoltaik araştırma projelerinden biri olduğu belirtiliyor.

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