Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak

Rüzgar enerjisi, metre kare başına en yüksek üretebildiğimiz yenilebilir enerji. Ancak kullanılan 3 kanatlı dev türbinler gittikçe büyüdüler ve artık bazı yerlerde kullanılması zorlaşmaya başladı. Özellikle de "benim arka bahçemde olmasıncılar" ya da kurulumu ile çevre katliamı yaptığını öne süren çevreciler buna engel koyuyor. Ayrıca kurulum maliyetlerinin astronomik olmaya başlaması nedeniyle dev şirketler ve finansman kuruluşlarından başka kimse kullanamaz oldu.
Raylar üzerinde hareket eden kanatlardan elektrik üretiliyor
Airloom ise tamamen farklı olarak raylar üzerinde ilerleyen kanatlar teknolojisi ile elektrik üretmenin ortalama maliyetini $0.038/kWh’tan $0.013/kWh’a yani %65 düşürmeyi vaat ediyor.
Airloom ise tamamen farklı olarak raylar üzerinde ilerleyen kanatlar teknolojisi ile elektrik üretmenin ortalama maliyetini $0.038/kWh’tan $0.013/kWh’a yani %65 düşürmeyi vaat ediyor.
Mesela 50 kW’lık sistem 45 metreye 22 metre boyutlarında bir alana kurulurken, direkler 8 metre yüksekliğinde, kanatlar 3 metre uzunluğunda. Yerden kanatlara kadar boşluk ise 5 metre. Bu sayede yeri sistem bloke etmediği için altında tarım bile yapmak altında mümkün.
Üstelik fazla yüksek olmadığı için bu sistemlerin 1.5 km öteden görülmüyorlar bu sayede çoğu yere kurmak mümkün, üstelik bu sistemde kanatların hızı yüksek olmadığı için aşırı bir türbülans söz konusu değil ve her sistemi birbirine yakın koymak mümkün. Bu sayede aynı alanda iki ila on kat arasında fazla enerji çıkarmak mümkün deniliyor.
Firma ilk 1 MW santralini 2026 yılında hazırlayacak, bunun için yapılması gereken şeylerden en önemlisi bu raylardaki sürtünmenin azaltılması olacak. Bunu yapabilmek için ise zaten demir yolları ve lunapark hız trenlerinde olan buraya entegre edilecek.
AirLoom ile alakalı tek sıkıntı, rüzgarın az olduğu yere yakın bölgede çalışması, halbuki 100 metre yukarıda havanın türbülansa girmeden hızla aktığı bölgede olması daha iyi olurdu. Ancak cihaz kanatlarının çokluğu ve hafif materyaller kullanımı ile bunu telafi edebilir.
|-
|50 kW
|250 kW
|1 MW
|Uzunluk
|45 metre
|72 metre
|400 metre
|Genişlik
|22 metre
|36 metre
|36 metre
|Kanat Uzunluğu
|3 metre
|6 metre
|6 metre
|Kule Yüksekliği
|8 metre
|11 metre
|16 metre
|Yerden Boşluk
|5 metre
|5 metre
|10 metre
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.