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    Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak

    Airloom ismindeki şirket, rüzgar enerjisi santrallerine yepyeni bir tasarımla yaklaşarak üretim maliyetini düşürüyor. Ayrıca araziye rüzgar enerjisi santrali kurulumunu kolaylaştırıyor.
    Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak Tam Boyutta Gör
    Rüzgar enerjisinden dünya genelinde ciddi derecede elektrik enerjisi üretiliyor. Bildiğiniz gibi yegane rüzgar türbinlerinde devasa 3 kanatlı yüksek kuleli türbinler kullanılıyor. Airloom ise tamamen farklı bir tasarım ile geliyor.

    Rüzgar enerjisi, metre kare başına en yüksek üretebildiğimiz yenilebilir enerji. Ancak kullanılan 3 kanatlı dev türbinler gittikçe büyüdüler ve artık bazı yerlerde kullanılması zorlaşmaya başladı. Özellikle de "benim arka bahçemde olmasıncılar" ya da kurulumu ile çevre katliamı yaptığını öne süren çevreciler buna engel koyuyor. Ayrıca kurulum maliyetlerinin astronomik olmaya başlaması nedeniyle dev şirketler ve finansman kuruluşlarından başka kimse kullanamaz oldu.

    Raylar üzerinde hareket eden kanatlardan elektrik üretiliyor

    Airloom ise tamamen farklı olarak raylar üzerinde ilerleyen kanatlar teknolojisi ile elektrik üretmenin ortalama maliyetini $0.038/kWh’tan $0.013/kWh’a yani %65 düşürmeyi vaat ediyor.

    Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak
    Rüzgar enerjisi metre kare başına en yüksek üretebildiğimiz yenilebilir enerji. Ancak kullanılan 3 bıçaklı dev türbinler gittikçe büyüdüler ve artık bazı yerlerde kullanması zorlaşmaya başladı. Özellikle benim arka bahçemde olmasıncılar yada kurulumu ile çevre katliamı yaptığını öne süren çevreciler buna engel koymakta. Ayrıca kurulum maliyetleri astronomik olmaya başlaması ile dev şirketlerin ve finansman kuruluşlarından başka kimse kullanamaz oldu.

    Airloom ise tamamen farklı olarak raylar üzerinde ilerleyen kanatlar teknolojisi ile elektrik üretmenin ortalama maliyetini $0.038/kWh’tan $0.013/kWh’a yani %65 düşürmeyi vaat ediyor. 

    Mesela 50 kW’lık sistem 45 metreye 22 metre boyutlarında bir alana kurulurken, direkler 8 metre yüksekliğinde, kanatlar 3 metre uzunluğunda. Yerden kanatlara kadar boşluk ise 5 metre. Bu sayede yeri sistem bloke etmediği için altında tarım bile yapmak altında mümkün. 

    Radikal rüzgar enerjisi santrali tasarımı çığır açacak
    Daha büyük olan 1 MW sistem ise 6 metrelik kanatlara, 400 x 36 metre boyuta ve 16 metrelik direklere sahip. Bu sistemde ise yerden yüksekte olan boşluk ise 10 metre gibi ciddi bir miktar. Rüzgar enerjisinden üretilebilecek teorik oran %60 gibi bir rakam iken, normal tanıdığımız 3 bıçaklı modeller %50 verimle çalışıyorlar bu sistem ise %57’sini aldığını iddia ediyor.

    Üstelik fazla yüksek olmadığı için bu sistemlerin 1.5 km öteden görülmüyorlar bu sayede çoğu yere kurmak mümkün, üstelik bu sistemde kanatların hızı yüksek olmadığı için aşırı bir türbülans söz konusu değil ve her sistemi birbirine yakın koymak mümkün. Bu sayede aynı alanda iki ila on kat arasında fazla enerji çıkarmak mümkün deniliyor.

    Firma ilk 1 MW santralini 2026 yılında hazırlayacak, bunun için yapılması gereken şeylerden en önemlisi bu raylardaki sürtünmenin azaltılması olacak. Bunu yapabilmek için ise zaten demir yolları ve lunapark hız trenlerinde olan buraya entegre edilecek.

    AirLoom ile alakalı tek sıkıntı, rüzgarın az olduğu yere yakın bölgede çalışması, halbuki 100 metre yukarıda havanın türbülansa girmeden hızla aktığı bölgede olması daha iyi olurdu. Ancak cihaz kanatlarının çokluğu ve hafif materyaller kullanımı ile bunu telafi edebilir.

    - 50 kW 250 kW 1 MW
    Uzunluk 45 metre 72 metre 400 metre
    Genişlik 22 metre 36 metre 36 metre
    Kanat Uzunluğu 3 metre 6 metre 6 metre
    Kule Yüksekliği 8 metre 11 metre 16 metre
    Yerden Boşluk 5 metre 5 metre 10 metre
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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