Google, AlphaEarth Foundations ile Dünya’yı benzersiz bir ayrıntıyla haritalayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google DeepMind çatısı altından çıkan AlphaEarth Foundations, gezegenimizin değişimini eşi benzeri görülmemiş bir detayda takip etmek için geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli. Şirketin “dünyayı anlamak ve korumak” hedefiyle tanıttığı sistem, uydularla toplanan büyük veri kümelerini işleyerek çevresel değişimleri daha kolay analiz edilebilir hale getiriyor.

Sanal uydu gibi çalışıyor

AlphaEarth Foundations, günlük olarak toplanan terabaytlarca uydu verisini analiz edip sıkıştırarak depolama verimliliği sağlıyor. Bu veriler, harita katmanları halinde sunularak toprak türleri, bitki örtüsü, yeraltı su kaynakları ve insan yapımı yapılar gibi unsurlar hakkında görsel olarak okunabilir bilgiler oluşturuyor. Sistem, kullanıcıların dünya üzerindeki herhangi bir noktayı “sanal uydu” üzerinden inceleyebilmesini sağlıyor.

Model, optik uydu görüntülerinden radar verilerine, lazer taramalardan iklim simülasyonlarına kadar onlarca farklı kaynaktan gelen bilgiyi birleştirerek Dünya’yı 10x10 metrelik alanlara bölerek analiz ediyor. Böylece zaman içinde meydana gelen değişiklikler olağanüstü bir hassasiyetle izlenebiliyor.

Tarım, iklim ve şehirleşmede kritik rol

Tam Boyutta Gör Google, bu yapay zekayı sadece gözlem yapmakla sınırlı bırakmıyor. Amaç, ekosistemlerin nasıl çalıştığını anlamak ve örneğin bir tarım projesi için en uygun yerin ya da bir güneş enerjisi santralinin kurulabileceği en verimli alanın belirlenmesine yardımcı olmak. Şirket, modelin sunduğu çıktılarla hükümetlere ve özel şirketlere daha bilinçli kararlar aldırmayı hedefliyor.

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Model, şu ana kadar Antarktika’nın zor izlenebilen yüzeyini detaylı biçimde haritalamayı ve Kanada’daki tarım arazilerinde çıplak gözle fark edilemeyen değişiklikleri ortaya koymayı başardı. AlphaEarth, son 18 ayda Brezilya’da yağmur ormanlarını izleyen MapBiomas ve küresel ekosistemleri sınıflandıran Global Ecosystems Atlas gibi 50'den fazla kuruluşla birlikte çalışılarak çeşitli projelerde test edildi.

Bu arada AlphaEarth Foundations, bireyleri tanımlayabilecek hiçbir veri barındırmıyor. Google, sistemin kişisel gizlilikle ilgili risk taşımadığını özellikle vurguluyor. AlphaEarth’in verileri, insanları, araçları ya da yüzleri ayırt edebilecek çözünürlükte değil.

AlphaEarth, tam anlamıyla tüketici odaklı bir ürün olmasa da, Google Earth Engine içinde sınırlı biçimde entegre ediliyor. Bu platform, daha önce orman tahribatı ve su kaynaklarının yıllar içindeki değişimini yüksek çözünürlükte takip etmekte kullanılmıştı. Şimdi ise AlphaEarth’ün yıllık verileri, daha gelişmiş analizler ve özel haritalama projeleri için kullanılabilecek.

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