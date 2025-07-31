Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, AlphaEarth Foundations ile Dünya’yı benzersiz bir ayrıntıyla haritalayacak

    Google, AlphaEarth Foundations adlı yeni yapay zekâ modelini tanıttı. AlphaEarth Foundations, sanal uydu gibi çalışarak Dünya’yı benzersiz ayrıntıyla haritalayacak.

    Google, AlphaEarth Foundations ile Dünya’yı haritalayacak Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind çatısı altından çıkan AlphaEarth Foundations, gezegenimizin değişimini eşi benzeri görülmemiş bir detayda takip etmek için geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli. Şirketin “dünyayı anlamak ve korumak” hedefiyle tanıttığı sistem, uydularla toplanan büyük veri kümelerini işleyerek çevresel değişimleri daha kolay analiz edilebilir hale getiriyor.

    Sanal uydu gibi çalışıyor

    AlphaEarth Foundations, günlük olarak toplanan terabaytlarca uydu verisini analiz edip sıkıştırarak depolama verimliliği sağlıyor. Bu veriler, harita katmanları halinde sunularak toprak türleri, bitki örtüsü, yeraltı su kaynakları ve insan yapımı yapılar gibi unsurlar hakkında görsel olarak okunabilir bilgiler oluşturuyor. Sistem, kullanıcıların dünya üzerindeki herhangi bir noktayı “sanal uydu” üzerinden inceleyebilmesini sağlıyor.

    Model, optik uydu görüntülerinden radar verilerine, lazer taramalardan iklim simülasyonlarına kadar onlarca farklı kaynaktan gelen bilgiyi birleştirerek Dünya’yı 10x10 metrelik alanlara bölerek analiz ediyor. Böylece zaman içinde meydana gelen değişiklikler olağanüstü bir hassasiyetle izlenebiliyor.

    Tarım, iklim ve şehirleşmede kritik rol

    Google, AlphaEarth Foundations ile Dünya’yı haritalayacak Tam Boyutta Gör
    Google, bu yapay zekayı sadece gözlem yapmakla sınırlı bırakmıyor. Amaç, ekosistemlerin nasıl çalıştığını anlamak ve örneğin bir tarım projesi için en uygun yerin ya da bir güneş enerjisi santralinin kurulabileceği en verimli alanın belirlenmesine yardımcı olmak. Şirket, modelin sunduğu çıktılarla hükümetlere ve özel şirketlere daha bilinçli kararlar aldırmayı hedefliyor.

    Model, şu ana kadar Antarktika’nın zor izlenebilen yüzeyini detaylı biçimde haritalamayı ve Kanada’daki tarım arazilerinde çıplak gözle fark edilemeyen değişiklikleri ortaya koymayı başardı. AlphaEarth, son 18 ayda Brezilya’da yağmur ormanlarını izleyen MapBiomas ve küresel ekosistemleri sınıflandıran Global Ecosystems Atlas gibi 50'den fazla kuruluşla birlikte çalışılarak çeşitli projelerde test edildi.

    Bu arada AlphaEarth Foundations, bireyleri tanımlayabilecek hiçbir veri barındırmıyor. Google, sistemin kişisel gizlilikle ilgili risk taşımadığını özellikle vurguluyor. AlphaEarth’in verileri, insanları, araçları ya da yüzleri ayırt edebilecek çözünürlükte değil.

    AlphaEarth, tam anlamıyla tüketici odaklı bir ürün olmasa da, Google Earth Engine içinde sınırlı biçimde entegre ediliyor. Bu platform, daha önce orman tahribatı ve su kaynaklarının yıllar içindeki değişimini yüksek çözünürlükte takip etmekte kullanılmıştı. Şimdi ise AlphaEarth’ün yıllık verileri, daha gelişmiş analizler ve özel haritalama projeleri için kullanılabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    marmaray ile bayrampaşa'ya nasıl gidilir ipad pil sağlığı nasıl bakılır femcel nedir geartronic şanzıman nasıl vücutta uzun siyah kıl çıkması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum