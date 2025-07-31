Google, AlphaEarth Foundations ile Dünya’yı benzersiz bir ayrıntıyla haritalayacak

Sanal uydu gibi çalışıyor
AlphaEarth Foundations, günlük olarak toplanan terabaytlarca uydu verisini analiz edip sıkıştırarak depolama verimliliği sağlıyor. Bu veriler, harita katmanları halinde sunularak toprak türleri, bitki örtüsü, yeraltı su kaynakları ve insan yapımı yapılar gibi unsurlar hakkında görsel olarak okunabilir bilgiler oluşturuyor. Sistem, kullanıcıların dünya üzerindeki herhangi bir noktayı “sanal uydu” üzerinden inceleyebilmesini sağlıyor.
Model, optik uydu görüntülerinden radar verilerine, lazer taramalardan iklim simülasyonlarına kadar onlarca farklı kaynaktan gelen bilgiyi birleştirerek Dünya’yı 10x10 metrelik alanlara bölerek analiz ediyor. Böylece zaman içinde meydana gelen değişiklikler olağanüstü bir hassasiyetle izlenebiliyor.
Tarım, iklim ve şehirleşmede kritik rol
Model, şu ana kadar Antarktika’nın zor izlenebilen yüzeyini detaylı biçimde haritalamayı ve Kanada’daki tarım arazilerinde çıplak gözle fark edilemeyen değişiklikleri ortaya koymayı başardı. AlphaEarth, son 18 ayda Brezilya’da yağmur ormanlarını izleyen MapBiomas ve küresel ekosistemleri sınıflandıran Global Ecosystems Atlas gibi 50'den fazla kuruluşla birlikte çalışılarak çeşitli projelerde test edildi.
Bu arada AlphaEarth Foundations, bireyleri tanımlayabilecek hiçbir veri barındırmıyor. Google, sistemin kişisel gizlilikle ilgili risk taşımadığını özellikle vurguluyor. AlphaEarth’in verileri, insanları, araçları ya da yüzleri ayırt edebilecek çözünürlükte değil.
AlphaEarth, tam anlamıyla tüketici odaklı bir ürün olmasa da, Google Earth Engine içinde sınırlı biçimde entegre ediliyor. Bu platform, daha önce orman tahribatı ve su kaynaklarının yıllar içindeki değişimini yüksek çözünürlükte takip etmekte kullanılmıştı. Şimdi ise AlphaEarth’ün yıllık verileri, daha gelişmiş analizler ve özel haritalama projeleri için kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: