Mark Zuckerberg vizyonunu paylaştı: Süperzeka giyilebilir olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Mark Zuckerberg, kendisinin “kişisel süper zeka” vizyonunu kamuoyuna açık bir mektupla duyurdu. Zuckerberg’e göre önümüzdeki yıllarda her birey, kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği “süper zeka” destekli yapay zeka asistanlarına sahip olacak. Bu asistanların en doğal kullanım şekli ise görünüşe göre akıllı gözlükler olacak.

Meta’nın şakası yok

Zuckerberg, yayınladığı metinde insanüstü kapasitelere sahip yapay zeka sistemlerinin, yani yapay genel zekanın (AGI) artık uzakta olmadığını belirtti. Gelişimin yavaş ama “inkar edilemez” olduğunu söyleyen CEO, Meta’nın bu alandaki kararlılığını da net şekilde ortaya koydu.

Meta, geçtiğimiz dönemde bu hedef doğrultusunda 14,3 milyar dolarlık dev bir yatırım yaparak Scale AI’ın yüzde 49 hissesini satın aldı. Bu hamleyle birlikte, Scale AI CEO’su Alexandr Wang liderliğinde özel bir “superintelligence labs” kuruldu. Meta ayrıca, OpenAI, Google DeepMind, Anthropic ve Apple gibi rakiplerinden üst düzey yapay zeka uzmanlarını yüksek maaş teklifleriyle transfer etti. Bazı tekliflerin 100 milyon doları bulduğu, çoğunun ise 1 ila 1,4 milyon dolar arasında değiştiği belirtiliyor.

Ancak Meta’nın yalnızca para ile yetenek çekemeyeceğinin de altı çiziliyor. Zuckerberg’in bu mektubu da, etik değerlere ve uzun vadeli misyona önem veren araştırmacılara hitap eden stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

O yüzden Meta’nın hedefini rakiplerinden ayıran nokta da vurgulandı. Zuckerberg, hedeflerinin “süper zekanın tüm değerli işleri otomatikleştirmesi ve insanlığın bunun sonucunda ortaya çıkan ürünlerin dağıtımından geçinmesi gerektiğine inanan sektördeki diğer şirketlerden farklı olduğunu” aktardı. Bu söylem, dolaylı biçimde OpenAI CEO’su Sam Altman’ın sıkça dile getirdiği görüşlerin karşısında duruyor; zira Altman, yapay zekanın bir tür evrensel temel gelir sistemine yol açacağını düşünüyor.

Gözlükler ön planda

Akıllı gözlük konusundaki ısrarını da yineleyen Zuckerberg, gelecekteki “birincil bilgi işlem cihazlarının” telefonlar değil, kişisel gözlükler olacağına inanıyor. Dolayısıyla herkes için kişiselleştirilmiş süper zekalar özellikle de giyilebilir gözlükler şeklinde karşımıza çıkacak gibi görünüyor, en azından Meta’nın hedefindeki bu.

Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gelirini üç kat artırdı 1 gün önce eklendi

Meta açıkçası EssilorLuxottica ile yaptığı ortaklık sonucunda çıkardığı Ray-Ban Meta ve Oakley Meta Performance AI gözlükleriyle bu alanda kendine has bir yer edindi. Rakipleri olsa da Meta bu alanda oldukça önde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Mark Zuckerberg vizyonunu paylaştı: Süperzeka giyilebilir olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: