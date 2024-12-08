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    “ChatGPT su kaynaklarını tüketiyor, üretken yapay zekâya tedbir alınmalı”

    İnsanların iki yıldır akın akın üretken yapay zekâ robotlarına koşması çevreyi olumsuz etkiliyor. Devasa yonga üretimi ve harcanan enerji yanında su tüketimi de devasa boyutlarda.  
    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıla kadar doğal kaynakların sorumsuz tüketimi ve çevre kirliliğine yönelik önemli bir bilinç yaşanırken, üretken yapay zekânın popüler olması ile teknoloji devleri bir anda her şeyi unutmuş gibi görünüyor. 

    Yapay zekâ derken çevreyi unuttuk

    Teknoloji firmalarının ve kullanıcılarının yarın yokmuş gibi üretken yapay zekâya akın etmesi elbette peşinden bir fatura da getirecekti. Yonga üretimin devasa boyutlara çıkması, Japonya’nın tüketimine eş bir enerji tüketimi, tonlarca suyun kullanılması doğayı daha hızlı tüketmeye başladı. 

    Yapay zekâ alanında en etkileyici 100 insan arasında gösterilen Avusturalyalı Prof. Kate Crawford, haftalık 300 milyon aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT platformunun, tek bir arama için yarım litre su harcadığını belirtiyor. Crawford, yapay zekâ sistemlerinin gizli bir şekilde gezegeni yeniden şekillendirdiğini ve tükettiğini, karbon salınımının azaltılmasının hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti. 

    Ünlü uzman üretken yapay zekânın insanlığa katkı yapacak şekilde tasarlanırken, gelecekte insanlığın karşısına çıkaracağı problemlerin de mutlaka analiz edilmesini ve buna yönelik olarak en hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alınmasının şart olduğunu vurguladı. 

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