ABI Research: Bu yıl 4 milyon tablet bilgisayar satılabilir

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Dell Mini 5

27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad lansmanıyla hız kazanan tablet bilgisayar pazarı bu yıl 4 milyon adetlik büyüklüğe ulaşabilir. Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının son çalışmasına göre, medya tablet olarak tanımlanan; 5-11-inç büyüklüğünde, kablosuz internet erişimine olanak tanıyan ve aynı zaman oyun ile video yeteneklerine sahip olan tabletler, netbook/notebook ya da akıllı telefonların yerini almayacak ve en azından önümüzdeki birkaç sene için daha çok gelişmiş ülkelerde premium ya da lüks ürün kategorisini dolduracaklar.

Pazar öngörüsünü de açıklayan ABI Research, tablet bilgisayarların bu yıl 4 milyon, 2015'e kadar 57 milyon satacağını tahmin ediyor. Apple'ın iPad ile yer alacağı pazarda ayrıca Asus, Dell, HP, Lenovo ve MSI gibi güçlü oyuncular da olacak.