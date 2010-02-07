Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABI Research: Bu yıl 4 milyon tablet bilgisayar satılabilir

9 yıl
7,9b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABI Research: Bu yıl 4 milyon tablet bilgisayar satılabilir
Tam Boyutta Gör

Dell Mini 5

27 Ocak'ta gerçekleştirilen Apple iPad lansmanıyla hız kazanan tablet bilgisayar pazarı bu yıl 4 milyon adetlik büyüklüğe ulaşabilir. Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının son çalışmasına göre, medya tablet olarak tanımlanan; 5-11-inç büyüklüğünde, kablosuz internet erişimine olanak tanıyan ve aynı zaman oyun ile video yeteneklerine sahip olan tabletler, netbook/notebook ya da akıllı telefonların yerini almayacak ve en azından önümüzdeki birkaç sene için daha çok gelişmiş ülkelerde premium ya da lüks ürün kategorisini dolduracaklar.

Pazar öngörüsünü de açıklayan ABI Research, tablet bilgisayarların bu yıl 4 milyon, 2015'e kadar 57 milyon satacağını tahmin ediyor. Apple'ın iPad ile yer alacağı pazarda ayrıca Asus, Dell, HP, Lenovo ve MSI gibi güçlü oyuncular da olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 9 yıl
Yahu geçen bir firmanın yaptığı analize göre iPad 2010 da 2 milyon adet satabilirmiş.
Şimdi de 2010'da bir başka analize göre toplam 4 milyon tablet satılabilirmiş...
Yani; O kadar eleştiri, o kadar dalga geçme, o kadar karalama kampanyaları felan...
Sonuç: Tablet PC pazarının yarısı Apple'ın elinde olacak
Tam komedi ya. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
yalnız o adamın elinde tuttuğu cihaz tablet PC den çok akıllı telefona benziyor.. zira HTC HD2 gibi bir boyuta sahip ama o tablet PC olarak geçmiyor telefon olarak geçiyor.. tablet PC dediğin şeyin ebatları daha büyük olması gerekmiyor mu?? Bunun adı olsa olsa el bilgisayarı olur.. ( bu arada HTC HD2 4.3" şimdi 0.7" lik bir farkla tablet PC ünvanını kaybetmiş mi oluyor??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
cihaz güzelmiş. hem cep hem pc. kargo pant yan cebinde taşı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzell ve cebe girdi,paylaşım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim