Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, 10-inç ekranlı Aspire One modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer, 10-inç ekranlı Aspire One modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire One serisiyle dahil olduğu netbook pazarındaki artan rekabate karşı 10-inç ekrana sahip yeni modelini kullanıma sunarak iddiasını ortaya koymayı planlıyor. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiği büyük ekranlı yeni Aspire One modeli nihayet resmi olarak açıklandı ve fiyatıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Acer'ın çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olarak belirlenen 10" LED backlit ekrana sahip olan Aspire One modeli, seriinin diğer üyeleri gibi Intel'in Atom platformunu temel alıyor. 1.6GHz'lik Atom N270 işlemcisinin güç verdiği modelde 2GB'a kadar DDR2 bellek desteğine, DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi GMA 950'ye ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylara yer verilmiş.

Ağırlığı 1.18 Kg olan yeni netbook modeli opsiyonel olarak 3G veya WiMAX desteğiyle satın alınabiliyor. Artık standart olarak bulunan WiFi desteğiyle ek olarak entegre internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylara sahip olan mini-bilgisayara Windows XP işletim sistmei eşlik ediyor. 6 hücreli pil ile 7 saat civarı kullanım ömrü sunan netbook, Siyah, Pembe, Mavi veya Kırmızı renk seçeneğiyle alınabilecek.

10" ekranlı Acer Aspire One modelinin yurt dışı satış fiyatının 406$ seviyesinde olduğu belirtilmekte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bimde 399 liraya veriyolar sizce iyi mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
ya atomun çift çekirdekli modelleri mini itx formundaki anakartlarda kullanılıyor ama netbooklarda bir turlu kullanıma girmedi. artık çift çekirdekli atomlar ve rakini athlon 2650e kullanan netbooklar çıksın. çünkü tek çekirdekli atom hiç erformanslı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 10 yıl
Ne zaman Türkiye'ye gelir acep?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl

Orjinalden alıntı: tanak

ya atomun çift çekirdekli modelleri mini itx formundaki anakartlarda kullanılıyor ama netbooklarda bir turlu kullanıma girmedi. artık çift çekirdekli atomlar ve rakini athlon 2650e kullanan netbooklar çıksın. çünkü tek çekirdekli atom hiç erformanslı değil.


Evet ama fiyatının 400 dolar seviyesinde tutmaya çalışıyor üreticiler yoksa sonynin core işlemciye sahip mini book'u mevcut.
Son olarak intel n280 işlemciyi piyasaya sürdü.ve buna sahip ilk cihaz asustan geldi.1000He ancak diğer serilerle pek bir farkı yokmuş performans olarak.Sadece 1.66ghz işlemci yanlış bilmiyorsam 667mhz hıza sahip bir işlemciye sahip.Ancak ekran kartı iyileştirilmediği için halen hd film oynatamıyormuş.Yani bu cihazların gelebileceği max. performans budur.Ha 3g kart yuvasına sahip ve pc axpress genişlemesine sahip modeller gelebilir.Yani iç özellikte değilde mobil özellikte daha iyi olurlar.Birde yeni tanıtılan netbookların ekranı 180 derece dönebilir şekilde tasarlanmış.Bu da iyi bir özellik bence stylusla çok rahat not alınabilinir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mo0rfin 10 yıl
406 dolar gerçekten fiyat süper ama türkiyede nasıl olur bi fiyat bilinmez
@woofer4000
arkadaşımın dediği gibi 7 saat kullanım süresi gerçekten çok iyi xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
woofer4000 10 yıl
bende ama 7 saat kullanım süresi iyimiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 10 yıl
406 dolar mı?? yanlış mı yazılmış acaba?bu fiyataysa çok iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
amd'nin veya nvidia'nın platformlarının kullanıldığı modelleri de bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim