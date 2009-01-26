Acer, 10-inç ekranlı Aspire One modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire One serisiyle dahil olduğu netbook pazarındaki artan rekabate karşı 10-inç ekrana sahip yeni modelini kullanıma sunarak iddiasını ortaya koymayı planlıyor. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiği büyük ekranlı yeni Aspire One modeli nihayet resmi olarak açıklandı ve fiyatıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Acer'ın çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olarak belirlenen 10" LED backlit ekrana sahip olan Aspire One modeli, seriinin diğer üyeleri gibi Intel'in Atom platformunu temel alıyor. 1.6GHz'lik Atom N270 işlemcisinin güç verdiği modelde 2GB'a kadar DDR2 bellek desteğine, DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi GMA 950'ye ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylara yer verilmiş.

Ağırlığı 1.18 Kg olan yeni netbook modeli opsiyonel olarak 3G veya WiMAX desteğiyle satın alınabiliyor. Artık standart olarak bulunan WiFi desteğiyle ek olarak entegre internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylara sahip olan mini-bilgisayara Windows XP işletim sistmei eşlik ediyor. 6 hücreli pil ile 7 saat civarı kullanım ömrü sunan netbook, Siyah, Pembe, Mavi veya Kırmızı renk seçeneğiyle alınabilecek.

10" ekranlı Acer Aspire One modelinin yurt dışı satış fiyatının 406$ seviyesinde olduğu belirtilmekte.