Acer, 10-inç ekranlı Aspire One modelini duyurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire One serisiyle dahil olduğu netbook pazarındaki artan rekabate karşı 10-inç ekrana sahip yeni modelini kullanıma sunarak iddiasını ortaya koymayı planlıyor. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiği büyük ekranlı yeni Aspire One modeli nihayet resmi olarak açıklandı ve fiyatıyla birlikte gün ışığına çıktı.
Acer'ın çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olarak belirlenen 10" LED backlit ekrana sahip olan Aspire One modeli, seriinin diğer üyeleri gibi Intel'in Atom platformunu temel alıyor. 1.6GHz'lik Atom N270 işlemcisinin güç verdiği modelde 2GB'a kadar DDR2 bellek desteğine, DirectX 9 destekli entegre grafik işlemcisi GMA 950'ye ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylara yer verilmiş.
Ağırlığı 1.18 Kg olan yeni netbook modeli opsiyonel olarak 3G veya WiMAX desteğiyle satın alınabiliyor. Artık standart olarak bulunan WiFi desteğiyle ek olarak entegre internet kamerası ve çoklu kart okuyucusu gibi detaylara sahip olan mini-bilgisayara Windows XP işletim sistmei eşlik ediyor. 6 hücreli pil ile 7 saat civarı kullanım ömrü sunan netbook, Siyah, Pembe, Mavi veya Kırmızı renk seçeneğiyle alınabilecek.
10" ekranlı Acer Aspire One modelinin yurt dışı satış fiyatının 406$ seviyesinde olduğu belirtilmekte.
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Evet ama fiyatının 400 dolar seviyesinde tutmaya çalışıyor üreticiler yoksa sonynin core işlemciye sahip mini book'u mevcut.
Son olarak intel n280 işlemciyi piyasaya sürdü.ve buna sahip ilk cihaz asustan geldi.1000He ancak diğer serilerle pek bir farkı yokmuş performans olarak.Sadece 1.66ghz işlemci yanlış bilmiyorsam 667mhz hıza sahip bir işlemciye sahip.Ancak ekran kartı iyileştirilmediği için halen hd film oynatamıyormuş.Yani bu cihazların gelebileceği max. performans budur.Ha 3g kart yuvasına sahip ve pc axpress genişlemesine sahip modeller gelebilir.Yani iç özellikte değilde mobil özellikte daha iyi olurlar.Birde yeni tanıtılan netbookların ekranı 180 derece dönebilir şekilde tasarlanmış.Bu da iyi bir özellik bence stylusla çok rahat not alınabilinir.
@woofer4000
arkadaşımın dediği gibi 7 saat kullanım süresi gerçekten çok iyi xD