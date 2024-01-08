Acer, gözlüksüz 3 boyutlu deneyim yaşatan yeni laptop ve monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Acer, CES 2024’te gözlüksüz 3D deneyimi yaşatan dizüstü bilgisayar ve PC monitörünü piyasaya süreceklerini açıkladı. SpatialLabs Stereoskopik 3D ekranları kullanan laptoplar ve monitörler 2024 yılı sonlarında tüketicilere sunulacak.

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Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition özellikleri ve ve fiyatı

15 inç UHD ekranlı Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition laptop modelinde 3D teknolojisi olacak. Laptop, görsel ve videolar gibi 2 boyutlu içerikleri 3 boyutlu görüntülere dönüştürebilen SpatialLabs Go gibi yazılımlarla gelecek. Grafik işiyle uğraşanlar için de CGI ve CAD dosya formatlarını 3D forma dönüştürmek için SpatialLabs Model Viewer yazılımı olacak. Laptop, Intel Core i7-13620H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı, 32GB’a kadar DDR5 RAM, 2TB’a kadar depolama ile gelecek. HDMI 2.1 portu, USB-C Thunderbolt 4 portu, WiFi 6 kablosuz donanımı olacak. Dizüstü bilgisayar, Microsoft’un yeni Copilot tuşunun yer aldığı klavye ile gelecek. Laptop, 1500 dolar başlangıç fiyatıyla Şubat sonunda satışa sunulacak.

Acer Predator SpatialLabs View 27 özellikleri ve fiyatı

Acer, laptop ile birlikte gözlüksüz 3D deneyimi yaşatan 27 inç Predator SpatialLabs View 27 monitörünü piyasaya sürecek. Acer monitörünü PC oyunlarını oynamanın yeni bir yolu olarak tanıtıyor ve şu açıklamada bulunuyor: “SpatialLabs TrueGame, oyunlardaki mevcut derinlik bilgileriyle bireysel 3D profiller geliştirmek için özel gölgelendirici ve sürücü tekniğinden yararlanıyor. 3D Ultra modu, yeni ikinci sanal kamerasıyla her sahnede daha fazla derinlik ve geometri sergilerken, oyuncuların görsel efektleri ve yoğunluğu kendi beğenilerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyan daha geniş bir 3D stereo yapılandırma sunuyor.” 4K çözünürlük 160Hz yenileme hızı sunan monitör, hem AMD FreeSync hem de NVIDIA G-Sync teknolojisini destekleyecek. Monitör, 2000 dolara satışa sunulacak.

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Acer, gözlüksüz 3 boyutlu deneyim yaşatan laptopu duyurdu