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    Anlık Bildirim

    Acer, CES 2024'te devasa ekranlı oyuncu monitörünü tanıttı

    Acer, CES 2024 fuarında devasa ekranlı oyuncu monitörünü tanıttı. 57 inç kavisli Mini LED ekranlı Acer Predator Z57, 2024 ikinci çeyreğinde yüksek fiyatla satışa çıkacak.
    Acer Predator Z57 Tam Boyutta Gör
    Acer, CES 2024’te birkaç oyun monitörünü duyurdu ancak en dikkat çekeni; 57 inç 120Hz oyuncu monitörü Predator Z57. MiniLED arka aydınlatma kullanan monitör, 7680 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor.

    Acer Predator Z57 57 inç oyuncu monitörü özellikleri

    Acer Predator Z57 MiniLED oyuncu monitörü Tam Boyutta Gör
    Acer Predator Z57, Dual UHD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 32:9 en boy oranı, %98 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Acer, MiniLED monitörün 1000 nit parlaklığa kadar çıkabildiğini söylüyor. Monitör, ekran yırtılmasını azaltmak için AMD FreeSync Premium ile donatılmış. 90W USB-C PD portu, çift HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.3 ve yerleşik KVM anahtarı, bağlantı noktaları arasında. Resim içinde resim, yan yana bölünmüş ekran modu mevcut. Duvara monte etmek isteyenler için VESA uyumluluğu mevcut. Çift 10w hoparlör bulunduran monitör, eğilebilen, döndürülebilen, yükseltilip alçaltılabilen ayarlanabilir standa sahip.

    Acer Predator Z57 oyuncu monitörü fiyatı

    Acer’ın devasa ekranlı oyuncu monitörü Predator Z57, Amerika’da 2500 dolar, Avrupa’da 2400 euro fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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