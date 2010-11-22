Acer 10-inç boyutundaki Windows ve 7-inç boyutundaki Android tabletlerini yarın duyurabilir

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, tablet bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın haberine göre Tayvan merkezli firma, biri Windows diğeri ise Android tabanlı yeni tabletlerini yarın yapacağı etkinlikle New York'ta lanse edecek. Tablet bilgisayar pazarına girişle ilgili olarak Acer içerisinde iki ayrı görüşün tartışıldığı ve bu görüşlerden birinin Android 2.3 ve Android 3.x sürümleri çıkana kadar beklemek yönünde olduğu ifade edilirken, pazardan daha fazla pay kapabilmek adına Android 2.2 ile başlangıç yapılmasına karar verildiği belirtiliyor.

Acer'ın yeni tabletlerinden 10-inç boyutundaki Windows tabanlı model Intel platformu üzerinde çalışırken, 7-inç boyutundaki Android model için henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak firmanın, Nvidia'dan Tegra 2 siparişinde bulunduğu biliniyor dolayısıyla Android 2.2 işletim sistemli modelin Nvidia tabanlı olması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. İki farklı platform ile tablet bilgisayar pazarına giren Acer'ın, zamanla Android platformuna yoğunlaşabileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.