Nvidia, Intel'in kapısını çalabilir: Ortaklık çok yakın

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, ekran kartı ve yapay zeka söz konusu olduğunda pazardaki liderliğini sürdürüyor. Kaçıranlar için GPU devi, bunun için günümüzde TSMC ve Samsung Foundry'nin üretim tesislerine güveniyor. Ancak dökümhane ortaklığına sürpriz bir isim dahil olabilir.

Nvidia, Intel'in kapısını çalabilir

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Nvidia'nın birincil üretim ortağı TSMC olurken, HPC hızlandırıcılar, önceki nesil ve GeForce Ampere ekran kartlarının üretiminde Samsung'a güvenildi. Bu manzara ise gelecekte değişebilir. Yakın tarihli UBS Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia Mali İşler Direktörü Colette Kress, Intel Foundry hakkında iyimser açıklamalarda bulundu.

Bu söyleşide Intel'e atıfta bulunan Kress, ''Nvidia'nın TSMC ve Samsung gibi üreticilerle iş birliği yaptığını ancak üçüncü bir dökümhane ortağına da istekli olduğunu'' belirtti.

Tarihsel olarak bakıldığında sahip olduğu tesislerde yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl bu kararından geri adım attı. Yakın tarihte ise ABD'li dev, dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

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Kress ise, Intel Foundry'nin son üç aydaki geliş artışı (yüzde 34,1) sayesinde küresel ilk 10 dökümhane listesine girdiğini belirtti. Bu potansiyel ortaklığın neler sunacağı ise şu an için belirsiz. Ancak bu iddiaların uzun süredir konuşulduğunu belirtelim. Bu yılın başlarında Nvidia CEO'su Jensen Huang, Intel'i potansiyel bir üretim ortağı olarak önermişti.

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