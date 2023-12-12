Nvidia, Intel'in kapısını çalabilir: Ortaklık çok yakın

Nvidia, Intel'in kapısını çalabilir
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Nvidia'nın birincil üretim ortağı TSMC olurken, HPC hızlandırıcılar, önceki nesil ve GeForce Ampere ekran kartlarının üretiminde Samsung'a güvenildi. Bu manzara ise gelecekte değişebilir. Yakın tarihli UBS Küresel Teknoloji Konferansı'nda konuşan Nvidia Mali İşler Direktörü Colette Kress, Intel Foundry hakkında iyimser açıklamalarda bulundu.
Bu söyleşide Intel'e atıfta bulunan Kress, ''Nvidia'nın TSMC ve Samsung gibi üreticilerle iş birliği yaptığını ancak üçüncü bir dökümhane ortağına da istekli olduğunu'' belirtti.
Tarihsel olarak bakıldığında sahip olduğu tesislerde yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl bu kararından geri adım attı. Yakın tarihte ise ABD'li dev, dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.
Kress ise, Intel Foundry'nin son üç aydaki geliş artışı (yüzde 34,1) sayesinde küresel ilk 10 dökümhane listesine girdiğini belirtti. Bu potansiyel ortaklığın neler sunacağı ise şu an için belirsiz. Ancak bu iddiaların uzun süredir konuşulduğunu belirtelim. Bu yılın başlarında Nvidia CEO'su Jensen Huang, Intel'i potansiyel bir üretim ortağı olarak önermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.