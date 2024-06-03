Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Mayıs 2024 listesi paylaşıldı. Bilmeyenler için Steam kullanıcılarını temel alan bu liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarındaki son durumu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

En popüler ekran kartı RTX 3060

Ekran kartı sıralamasından başlayacak olursak, Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği model %6,19 payla RTX 3060 oldu. Bunun hemen ardından uzun süreler listelerin tepesinde bulunan ise GTX 1650 (%4,52), RTX 3060 Ti (%3.84) ve RTX 2060 (%3.75) geliyor. Devamında yer alan modeller ise sırasıyla, RTX 3060, GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 3050, RTX 4060 mobil ve RTX 4060.

Tam Boyutta Gör Listeye genel olarak baktığımızda GTX ve RTX masaüstü ekran kartlarında önemli bir yükseliş söz konusu. Mayıs ayının en iyi performans gösteren kartı ise, geçtiğimiz ay olduğu gibi RTX 3060 (+%0.48) ve RTX 4060 (+%0.41) oldu.

RTX 3060 GTX 1650 RTX 3050 Ti RTX 2060 RTX 3060 GTX 1060 RTX 3060 mobil RTX 3050 RTX 4060 monil RTX 4060

AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. önce eklendi

Bildiğiniz gibi AMD ve Intel arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde AMD, en yeni masaüstü işlemcileri Ryzen 9000 serisini duyurdu. Steam kullanıcılarını temel alan listede ise, her iki üretici de payını artırmayı başardı. Bu doğrultuda Mayıs ayında Intel'in payı %0,33 oranında artarak %66,84'e ulaştı. Rakibi AMD ise, %1.23 artışa Steam kullanıcılarının %34,69'u tarafından tercih ediliyor.

Intel: +%0.33 %66,84

AMD: +%1.23 %34,69

Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in neredeyse benzer kullanım oranına ulaştığını görüyoruz. Bunlar arasından W10, %0,50'lik bir düşüşle toplam %52,23 paya sahip olurken, Windows 11'un kullanıcı sayısı %1,11 artarak %47,78'e yükseldi. Windows 7 ve diğer işletim sistemlerinin payı ise şu şekilde;

Windows 10: %52,23

Windows 11: % 47.78

Windows 7: %0,40

Windows 8.1 64-bit: %0.09

Diğer: %0.08

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar