Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar

En popüler ekran kartı RTX 3060
Ekran kartı sıralamasından başlayacak olursak, Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği model %6,19 payla RTX 3060 oldu. Bunun hemen ardından uzun süreler listelerin tepesinde bulunan ise GTX 1650 (%4,52), RTX 3060 Ti (%3.84) ve RTX 2060 (%3.75) geliyor. Devamında yer alan modeller ise sırasıyla, RTX 3060, GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 3050, RTX 4060 mobil ve RTX 4060.
- RTX 3060
- GTX 1650
- RTX 3050 Ti
- RTX 2060
- RTX 3060
- GTX 1060
- RTX 3060 mobil
- RTX 3050
- RTX 4060 monil
- RTX 4060
Bildiğiniz gibi AMD ve Intel arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde AMD, en yeni masaüstü işlemcileri Ryzen 9000 serisini duyurdu. Steam kullanıcılarını temel alan listede ise, her iki üretici de payını artırmayı başardı. Bu doğrultuda Mayıs ayında Intel'in payı %0,33 oranında artarak %66,84'e ulaştı. Rakibi AMD ise, %1.23 artışa Steam kullanıcılarının %34,69'u tarafından tercih ediliyor.
- Intel: +%0.33 %66,84
- AMD: +%1.23 %34,69
Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in neredeyse benzer kullanım oranına ulaştığını görüyoruz. Bunlar arasından W10, %0,50'lik bir düşüşle toplam %52,23 paya sahip olurken, Windows 11'un kullanıcı sayısı %1,11 artarak %47,78'e yükseldi. Windows 7 ve diğer işletim sistemlerinin payı ise şu şekilde;
- Windows 10: %52,23
- Windows 11: % 47.78
- Windows 7: %0,40
- Windows 8.1 64-bit: %0.09
- Diğer: %0.08
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.