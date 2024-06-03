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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Mayıs ayı verilerini paylaştı. Yeni listede Intel ve AMD yükselirken, Windows 10'un payı düşüyor.
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar Tam Boyutta Gör
    Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Mayıs 2024 listesi paylaşıldı. Bilmeyenler için Steam kullanıcılarını temel alan bu liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarındaki son durumu bizlere gösteriyor. Peki geçtiğimiz ay boyunca, kullanıcıların tercih ettiği donanımlar neler oldu? Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    En popüler ekran kartı RTX 3060

    Ekran kartı sıralamasından başlayacak olursak, Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği model %6,19 payla RTX 3060 oldu. Bunun hemen ardından uzun süreler listelerin tepesinde bulunan ise GTX 1650 (%4,52), RTX 3060 Ti (%3.84) ve RTX 2060 (%3.75) geliyor. Devamında yer alan modeller ise sırasıyla, RTX 3060, GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 3050, RTX 4060 mobil ve RTX 4060.

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar Tam Boyutta Gör
    Listeye genel olarak baktığımızda GTX ve RTX masaüstü ekran kartlarında önemli bir yükseliş söz konusu. Mayıs ayının en iyi performans gösteren kartı ise, geçtiğimiz ay olduğu gibi RTX 3060 (+%0.48) ve RTX 4060 (+%0.41) oldu.
    1. RTX 3060
    2. GTX 1650
    3. RTX 3050 Ti
    4. RTX 2060
    5. RTX 3060
    6. GTX 1060
    7. RTX 3060 mobil
    8. RTX 3050
    9. RTX 4060 monil
    10. RTX 4060

    Bildiğiniz gibi AMD ve Intel arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde AMD, en yeni masaüstü işlemcileri Ryzen 9000 serisini duyurdu. Steam kullanıcılarını temel alan listede ise, her iki üretici de payını artırmayı başardı. Bu doğrultuda Mayıs ayında Intel'in payı %0,33 oranında artarak %66,84'e ulaştı. Rakibi AMD ise, %1.23 artışa Steam kullanıcılarının %34,69'u tarafından tercih ediliyor.

    • Intel: +%0.33 %66,84
    • AMD: +%1.23 %34,69

    Anketin işletim sistemi bölümünde ise Windows 10 ve 11'in neredeyse benzer kullanım oranına ulaştığını görüyoruz. Bunlar arasından W10, %0,50'lik bir düşüşle toplam %52,23 paya sahip olurken, Windows 11'un kullanıcı sayısı %1,11 artarak %47,78'e yükseldi. Windows 7 ve diğer işletim sistemlerinin payı ise şu şekilde;

    • Windows 10: %52,23
    • Windows 11: % 47.78
    • Windows 7: %0,40
    • Windows 8.1 64-bit: %0.09
    • Diğer: %0.08
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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