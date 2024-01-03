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    Steam Donanım Anketi açıklandı: RTX 3060 durmuyor

    Her ay Steam kullanıcılarının katıldığı Steam Donanım Anketi'nin Aralık ayı verileri paylaşıldı. Yeni anket sonuçlarında Intel ve Nvida'nın liderliği sürüyor. İşte detaylar...
    Steam Donanım Anketi açıklandı: RTX 3060 durmuyor Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi SteamSteam Donanım Anketi'nin Aralık ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Peki 2023 yılının sonunda neler değişti? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Nvidia ve Intel liderliği sürüyor

    Ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak, özellikle yeni nesil GPU'larda önemli bir yükseliş söz konusu. İlk olarak Nvidia, Steam kullanıcıları arasında yüzde 74,8, AMD ise yüzde 15,90'luk bir paya sahip. Üçüncü sırada ise yüzde 8,15 payla Intel geliyor.

    Genel sıralamaya gelirsek, Steam'in en popüler ekran kartı RTX 3060 oldu. Hatırlayacak olursak yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti, Kasım 2023'te GTX 1650 tarafından ele geçirildi. Eylül ayından bu yana ise RTX 3060'ın liderliği sürüyor. En popüler yeni nesil GPU'lar ise masaüstü RTX 4070 ve RTX 4060 mobil oldu.

    Her iki ekran kartı listenin ilk 20 sırasına dahil olurken, hemen ardından RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4060 Ti ve GeForce RTX 4060 geliyor. Steam'de en çok kullanılan ekran kartları ise şu şekilde:

    • GeForce RTX 3060 - %5,13 (+%0,24)
    • GeForce GTX 1650 - %4,54 (-%0,07)
    • GeForce GTX 1060 - %3,76 (-%0,44)
    • GeForce RTX 2060 - %3,59 (-%0,02)
    • GeForce RTX 3060 Ti - %3,40 (-%0,03)
    • GeForce RTX 3060 mobil - %3,37 (-%0,44)
    • GeForce RTX 3070 - %3,23 (+%0,11)
    • GeForce GTX 1050 Ti - %2,76 (-%0,15)
    • GeForce RTX 3050 - %2,53 (-%0,12)
    • GeForce GTX 1660 SUPER - %2,31 (-%0,08)

    Anketin işletim sistemi bölümünde, Windows 11'in aylardır süren yükselişi artık yavaşlamaya başladı. Öyle ki Aralık ayında yalnızca yüzde 0.03'lük bir yükseliş yaşandı. Bu noktada kullanıcıların yüzde 43,51'i Windows 11, yüzde 55.44'ü ise Windows 10 64 bit sürümünü kullanıyor. Windows 7 ve 8.1 sürümlerinin ise yüzde 1'in altında paya sahip olduğunu görüyoruz. 

    • Windows 10 64 bit: %55.44 (-%)
    • Windows 11: %43,51 (+0.03%)
    • Windows 7 64 bit: %0,71 (-%0,01)
    • Windows 8.1 64 bit: %0,16 (-%0,01)
    • Windows 2019 64 bit: %0,06 (+%0,06)
    • Windows 7 : %0,06 (-%)
    • Diğer: %0,07 (-%0,01)

    İşlemci grafiğine gelirsek, bildiğiniz gibi AMD, bu yılın çoğunu kendisi ile Intel arasındaki (hala büyük) farkı kapatmakla geçirdi. Ancak Intel, 2023 yılını yüzde 66.29'luk (+0.21%) bir payla tamamladı. Rakibi AMD ise, küçük bir düşüşle Steam kullanıcılarının yüzde 33.66'lık (-0.22%) bir bölümü tarafından tercih edildi. 

    • Intel: %66.29 (+0.21%)
    • AMD: %33.66 (-0.22%)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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