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Acer 23-inç boyutundaki çoklu dokunmatik LCD monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer 23-inç boyutundaki çoklu dokunmatik LCD monitörünü duyurdu
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22 Ekim'de lanse edilen Windows 7, monitör üreticileri arasında da yeni bir akımın başlangıç fitilini ateşlemiş durumda. Çoklu dokunmatik yetenekleriyle dikkat çeken yeni işletim sistemi ile birlikte üreticiler çoklu dokunmatik özellikli yeni monitörlerini arka arkaya duyurmaya devam ediyorlar. Sektörün iddialı isimlerinden Acer da Windows 7 kullanıcılar için hazırladığı 23-inç boyutundaki yeni monitörünü duyurdu. Firmanın T230H kod adını taşıyan geniş ekran LCD monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği ile Full HD desteği sunuyor.

Çift parmakla çoklu dokunmatik desteği sunan ve 2ms tepki süresine sahip olan monitörde dinamik karşıtlık oranı 80.000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi ise 300 cd/m2 olarak belirlenmiş. Her biri 1.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre sahip olan Acer'ın yeni monitöründe görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer verilmekte.

Acer'ın üç yıllık garanti ile satışa sunacağı T230H'nin Avrupa'da 350 Avro seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı söyleniyor.


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