Samsung Galaxy Watch 8 serisi sertifikalandı: Batarya kapasitesi artıyor

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Samsung’un yeni nesil akıllı saatleriyle ilgili sızıntılar artarken, Galaxy Watch 8 serisinin tanıtımına bir adım daha yaklaşıldı. Sertifikasyon belgelerinde ortaya çıkan batarya bilgileri, bu yıl özellikle standart modelde küçük ama dikkat çekici bir iyileştirmeye işaret ediyor.

Güvenlik veritabanlarına göre Galaxy Watch 8’in 44 mm’lik versiyonu, 435 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Bu da bir önceki modelin 425 mAh'lik bataryasına kıyasla daha uzun kullanım süresi sunabileceğini gösteriyor. Galaxy Watch 8 Classic modeline ait pil kapasitesi henüz netleşmiş değil ancak fiziksel döner çerçevenin bu modelde korunacağı belirtiliyor. Bu detay, klasik tasarımı seven kullanıcılar için sevindirici bir gelişme.

Samsung Galaxy Watch 8’in çıkış tarihi yaklaşıyor 2 gün önce eklendi

Teknik tarafta büyük bir sıçrama beklenmese de, geçen yılki modellerde kullanılan Exynos W1000 işlemcinin bu seride de yer alacağı konuşuluyor. Yeni saatlerde ayrıca çift frekanslı GPS desteği ve Wear OS 5 tabanlı, daha sade ve işlevsel bir One UI Watch arayüzü bulunacağı söyleniyor.

Galaxy Watch Ultra’nın ikinci versiyonuyla ilgili henüz bir gelişme yok. Görünen o ki Samsung, şimdilik odağını Watch 8 ve Watch 8 Classic’e çevirmiş durumda. Yeni serinin, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte yaz aylarında, muhtemelen Temmuz ya da Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. Pil kapasitesindeki artış sayesinde yeni modellerin günlük kullanımda daha fazla verim sunacağı düşünülüyor.

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