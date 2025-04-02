Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 8 serisi sertifikalandı: Batarya kapasitesi artıyor

    Samsung’un yaklaşan Galaxy Watch 8 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sertifika belgeleri, cihazların batarya kapasitesinde küçük ama önemli bir artışa işaret ediyor.

    Samsung Galaxy Watch 8 serisi sertifikalandı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni nesil akıllı saatleriyle ilgili sızıntılar artarken, Galaxy Watch 8 serisinin tanıtımına bir adım daha yaklaşıldı. Sertifikasyon belgelerinde ortaya çıkan batarya bilgileri, bu yıl özellikle standart modelde küçük ama dikkat çekici bir iyileştirmeye işaret ediyor.

    Güvenlik veritabanlarına göre Galaxy Watch 8’in 44 mm’lik versiyonu, 435 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Bu da bir önceki modelin 425 mAh'lik bataryasına kıyasla daha uzun kullanım süresi sunabileceğini gösteriyor. Galaxy Watch 8 Classic modeline ait pil kapasitesi henüz netleşmiş değil ancak fiziksel döner çerçevenin bu modelde korunacağı belirtiliyor. Bu detay, klasik tasarımı seven kullanıcılar için sevindirici bir gelişme.

    Teknik tarafta büyük bir sıçrama beklenmese de, geçen yılki modellerde kullanılan Exynos W1000 işlemcinin bu seride de yer alacağı konuşuluyor. Yeni saatlerde ayrıca çift frekanslı GPS desteği ve Wear OS 5 tabanlı, daha sade ve işlevsel bir One UI Watch arayüzü bulunacağı söyleniyor.

    Galaxy Watch Ultra’nın ikinci versiyonuyla ilgili henüz bir gelişme yok. Görünen o ki Samsung, şimdilik odağını Watch 8 ve Watch 8 Classic’e çevirmiş durumda. Yeni serinin, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte yaz aylarında, muhtemelen Temmuz ya da Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. Pil kapasitesindeki artış sayesinde yeni modellerin günlük kullanımda daha fazla verim sunacağı düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai 1.2 dig-t sky pack cipralex geciktirici etkisi karbonhidrat tozu kilo aldırır mı warband osmanlı modu arabaya isim önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 14C
    Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15-FC0003NT 7P6E7EA
    HP 15-FC0003NT 7P6E7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum