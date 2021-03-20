Acer hacklendi: Bilgisayar korsanları 50 milyon dolar fidye talep ediyor

Tayvan merkezli bilgisayar ve elektronik üreticisi Acer, fidye yazılımı REvil'i kullanan bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Hacker'lar tarihin en büyük fidyelerinden birini talep ediyorlar: 50 milyon dolar.İlginizi Çekebilir Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu
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Geçtiğimiz gün bir grup bilgisayar korsanı, web sitelerinden Acer'ı hacklediklerini duyurdular. Kanıt olarak da çalındığı iddia edilen dosyaların ekran görüntülerini paylaştılar. Görünüşe göre saldırganların elinde mali tablolar ve başka önemli belgeler var.
Erken ödemeye %20 indirim sundular
Acer yalnızca, ilgili kolluk kuvvetlerine son zamanlardaki anormal durumları bildirdiklerini açıkladı. Şirket ayrıca, siber güvenlik altyapısını sürekli olarak geliştirdiğini kaydetti.
Acer'a kısa süre içinde ödeme yapması durumunda %20 indirim sunan bilgisayar korsanları, parayı aldıktan sonra şirkete bir şifre çözücü, bir güvenlik açığı raporu ve çalınan dosyaların silineceği sözünü verdiler.
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Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?