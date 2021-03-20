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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer hacklendi: Bilgisayar korsanları 50 milyon dolar fidye talep ediyor

    Önde gelen bilgisayar ve donanım üreticilerinden Acer, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Önemli belgeleri ele geçirilen Acer'dan 50 milyon dolarlık fidye isteniyor.
    20 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
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    3
    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Acer hacklendi: Bilgisayar korsanları 50 milyon dolar fidye talep ediyor
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    Tayvan merkezli bilgisayar ve elektronik üreticisi Acer, fidye yazılımı REvil'i kullanan bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı. Hacker'lar tarihin en büyük fidyelerinden birini talep ediyorlar: 50 milyon dolar.

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    Ayrıca Bkz. "Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek"

    Geçtiğimiz gün bir grup bilgisayar korsanı, web sitelerinden Acer'ı hacklediklerini duyurdular. Kanıt olarak da çalındığı iddia edilen dosyaların ekran görüntülerini paylaştılar. Görünüşe göre saldırganların elinde mali tablolar ve başka önemli belgeler var.

    Acer hacklendi: Bilgisayar korsanları 50 milyon dolar fidye talep ediyor
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    Erken ödemeye %20 indirim sundular

    Acer yalnızca, ilgili kolluk kuvvetlerine son zamanlardaki anormal durumları bildirdiklerini açıkladı. Şirket ayrıca, siber güvenlik altyapısını sürekli olarak geliştirdiğini kaydetti.

    Acer'a kısa süre içinde ödeme yapması durumunda %20 indirim sunan bilgisayar korsanları, parayı aldıktan sonra şirkete bir şifre çözücü, bir güvenlik açığı raporu ve çalınan dosyaların silineceği sözünü verdiler.



    https://www.bleepingcomputer.com/news/security/computer-giant-acer-hit-by-50-million-ransomware-attack/
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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    mokoko_TR 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 milyon dolar kiralık katile 1 milyon dolar hacker leri bulacak olanlara ver olay bitsin
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar üreticisi bile hackleniyorsa ben hacklenirsem hiç üzülmem :)
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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşıldı acer fiyatları artıracak
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