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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek

    Windows işletim sisteminin metin editörü Not Defteri, Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre artık büyük işletim sistemi güncellemelerinin dışında Microsoft Store aracılığıyla güncellenecek.
    18 Mart 2021, 12:55 (21 dk.)
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    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek
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    Windows 10 Insider Preview Build 21337 sürümünün duyurulmasıyla birlikte Microsoft bugün, Not Defteri'nin artık işletim sisteminin yeni bir sürümünü yüklemeden Microsoft Store üzerinden güncellenebileceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı"

    Ayrı bir uygulama olacak

    Ek olarak, Microsoft, Not Defteri'ni Başlat menüsündeki Donatılar klasöründen de kaldıracak ve bunun yerine, metin editörü ayrı bir uygulama olarak görünecekt. Microsoft ayrıca Not Defteri'nin yeni simgesini de yayınladı.

    Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek
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    Başlat menüsündeki yeni konumu sayesinde, kullanıcının Not Defteri'ne erişmesi daha kolay olacak ve yerleşik uygulama mağazası aracılığıyla güncelleme yeteneği, her zaman programın en son sürümüne sahip olmanıza olanak sağlayacak.



    https://mspoweruser.com/notepad-microsoft-store-new-icon/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V Virinom (Süleyman Kenar) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Uygulamaların hepsini işletim sisteminin kendisinden bağımsız hale getirmek lazım. Birbirine bağlı şeyler her zaman güncelleme yapmayı zorlaştırır.
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