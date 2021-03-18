Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek

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Windows 10 Insider Preview Build 21337 sürümünün duyurulmasıyla birlikte Microsoft bugün, Not Defteri'nin artık işletim sisteminin yeni bir sürümünü yüklemeden Microsoft Store üzerinden güncellenebileceğini duyurdu.

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Ayrı bir uygulama olacak

Ek olarak, Microsoft, Not Defteri'ni Başlat menüsündeki Donatılar klasöründen de kaldıracak ve bunun yerine, metin editörü ayrı bir uygulama olarak görünecekt. Microsoft ayrıca Not Defteri'nin yeni simgesini de yayınladı.

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Başlat menüsündeki yeni konumu sayesinde, kullanıcının Not Defteri'ne erişmesi daha kolay olacak ve yerleşik uygulama mağazası aracılığıyla güncelleme yeteneği, her zaman programın en son sürümüne sahip olmanıza olanak sağlayacak.

https://mspoweruser.com/notepad-microsoft-store-new-icon/

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