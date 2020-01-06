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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı

    Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Acer, CES 2020 etkinliğinde şirketin ilk büyük formatlı OLED ekranını tanıttı. Predator CG552K adı verilen monitörün fiyatı ise el yakan cinsten.
    2 hf.
    1,3b
    1
    6
    Monitör
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı

    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020'de boy gösteren şirketlerden biri de Acer. Tayvanlı şirket oyunculara yönelik geliştirdiği ilk büyük ekranlı OLED monitörünü tanıttı.

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    Fiyatı el yakıyor

    Predator CG552K adı verilen oyuncu odaklı monitör, OLED teknolojisinden beklenen tüm özelliklere ve 120 Hz maksimum yenileme hızına sahip. 3840 x 2160 çözünürlüğe, 400 nit maksimum parlaklığa sahip 55 inçlik Acer Predator CG552K, DCI-P3 renk gamının %98.5'ini Delta E <1 renk kalibrasyon doğruluğu ile gösterebiliyor. Ayrıca monitörün yüksek kontrast oranı da sunduğu ifade edilmiş.

    Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı

    Monitör HDMI 2.1 VRR, Adaptive-Sync ve NVIDIA G-Sync olmak üzere üç değişken yenileme hızı teknolojisini destekliyor. Acer ayrıca Predator CG552K modelini, parlaklığını odanın ışığına göre ayarlayan ve kimse ekrana bakmıyorken parlaklığı azaltan sensörler ile donatmış. HDR 400 serftifikasına da sahip cihazda, üç adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve tek bir USB C tipi girişi mevcut. Monitör tüm bunlara ek olarak bir USB Type-C ve iki USB 3.0 bağlantı noktasına sahip entegre bir hub'la birlikte geliyor. Acer Predator CG552K monitörün 2020 yılının üçüncü çeyreğind 2.999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını da belirtelim.



    https://www.anandtech.com/show/15288/ces-2020-acer-goes-big-with-predator-cg552k-55inch-4k-oled-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege 2 hf.
    55 inçlik ekranada 400nit ne biliyim :S
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    tahir40 2 hf.
    Bunun mantığı ne? Daha ucuza 55" LG OLED TV alırsın. 4K HDR, ha 120 yerine 100Hz olur ama görsellik açısından bunu tokat manyağı yapar. Gider TV de izlersin, film ve oyunları OLED farkıyla daha kaliteli izlersin, akıllı kumandası konuştuğunu bile anlar. Bunun olayı ne?
    Yanıtla +3
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    arda505 2 hf.
    Viewsonicte XG550 yi anons etmiş
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    V1CT0RY 2 hf.
    Dokunulabilen ürünlere, fiyatı "El Yakıyor" denir hocam. Buna bakmaktan öteye geçemeyeceğimiz için fiyatı "Göz Yakıyor"
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men 2 hf.
    Adamların 1 aylık maaşı, bizim ise 1 yıllık maaşımıza denk geliyor.
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    Mars Portakalı 2 hf.
    Kör olmak isteyenler alabilir :D
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