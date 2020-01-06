Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020'de boy gösteren şirketlerden biri de Acer. Tayvanlı şirket oyunculara yönelik geliştirdiği ilk büyük ekranlı OLED monitörünü tanıttı.

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Fiyatı el yakıyor

Predator CG552K adı verilen oyuncu odaklı monitör, OLED teknolojisinden beklenen tüm özelliklere ve 120 Hz maksimum yenileme hızına sahip. 3840 x 2160 çözünürlüğe, 400 nit maksimum parlaklığa sahip 55 inçlik Acer Predator CG552K, DCI-P3 renk gamının %98.5'ini Delta E <1 renk kalibrasyon doğruluğu ile gösterebiliyor. Ayrıca monitörün yüksek kontrast oranı da sunduğu ifade edilmiş.

Monitör HDMI 2.1 VRR, Adaptive-Sync ve NVIDIA G-Sync olmak üzere üç değişken yenileme hızı teknolojisini destekliyor. Acer ayrıca Predator CG552K modelini, parlaklığını odanın ışığına göre ayarlayan ve kimse ekrana bakmıyorken parlaklığı azaltan sensörler ile donatmış. HDR 400 serftifikasına da sahip cihazda, üç adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve tek bir USB C tipi girişi mevcut. Monitör tüm bunlara ek olarak bir USB Type-C ve iki USB 3.0 bağlantı noktasına sahip entegre bir hub'la birlikte geliyor. Acer Predator CG552K monitörün 2020 yılının üçüncü çeyreğind 2.999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını da belirtelim.

https://www.anandtech.com/show/15288/ces-2020-acer-goes-big-with-predator-cg552k-55inch-4k-oled-monitor

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