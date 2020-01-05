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    ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor

    ABD Donanması tarafından casusluk yaptığı iddialarıyla yasaklanan TikTok uygulamasına bir yasak da ABD Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'den geldi. Personelin TikTok kullanması artık yasak.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor
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    ABD Donanması geçtiğimiz günlerde TikTok müzik uygulamasının cep telefonlarında kullanımını yasaklamıştı. Bu yasağın nedeni ise TikTok'un geliştirici şirketi ByteDance'ın Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddialarıydı. Şimdi ise diğer askeri birimler aynı yasağı uygulamaya koymuş durumda.

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    Tüm hükümet organlarında yasaklanabilir

    Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik de TikTok uygulamasının cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Yasağa rağmen cep telefonunda TikTok uygulaması bulunan askeri personelin ise askeri ağa erişimi kısıtlanmış olacak.

    ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor
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    Deniz Piyadeleri ve Uzay Kuvvetleri'nin ise TikTok'u yasaklayıp yasaklayamayacağı henüz belli değil. ABD'nin bu yasak dalgası devam ederse, TikTok uygulaması ABD'de askeri kullanım için tamamen yasaklanacak ve hatta hükümet organlarına bile yayılacağı söyleniyor. Çinli ByteDance şirketi ise ABD'nin bu casusluk iddialarını yalanlarken, şirketin genel merkezini Çin dışına taşımayı planladığını açıklamıştı.



    https://www.engadget.com/2020/01/04/nearly-whole-us-military-bans-tiktok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    whoisata 2 hf. en beğenilen
    Keske bizde de yasaklasalar sacma sapan ansiklopedi engelleyeceklerine
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    joven 2 hf.
    Bence devlet kurumlarında
    Windows
    android
    iOS
    Facebook
    Twitter
    Whatsapp
    instaggram
    Tiktok
    vs kullanımının yasak getirilmesi şart bu yasağa uymayanlarada kapı gösterilmeli.
    Bence devlet kurumlarında Windows android iOS Facebook Twitter Whatsapp instaggram Tiktok vs kullanımının yasak getirilm...
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Ben anlamıyorum Twitter, İnstagram yasaklansın deseler burada sokağa çıkıp özgürlük nidaları atacak tipler Tiktok olunca hemen yasaklansın. Sebep? ABD istiyor ise ben de isteyeyimk belki Yeşil Kart verir veya vize kolaylığı sağlarlar. Az çakal değilsiniz ha:))) Valla ben girip bayağı eğlenip gülüyorum, benim için Youtube, İnsta, Face'den farkı daha az zahmet ile daha hızlı güldürüyor, eğleniyorum ne var bunda. Ha bi de yetişkin içerik veya siyasi ergüman veya yönlendirmeler çıkmıyor sağdan soldan, evde çocuk var, algım ile de oynayacak şeyler ortaya koymuyor. Seviyorum var mı diyeceğin.
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    medverdev 2 hf.
    darısı başımıza
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    sisletim istemi 2 hf. yeni yorumcu
    yasaklansın
    Yanıtla +2
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    joven 2 hf.
    Bence devlet kurumlarında
    Windows
    android
    iOS
    Facebook
    Twitter
    Whatsapp
    instaggram
    Tiktok
    vs kullanımının yasak getirilmesi şart bu yasağa uymayanlarada kapı gösterilmeli.
    Yanıtla +5
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    smart1978 2 hf.
    Tiktok TSK'de yasaklanmali ! Derhal! ....
    Yanıtla +2
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    whoisata 2 hf. en beğenilen
    Keske bizde de yasaklasalar sacma sapan ansiklopedi engelleyeceklerine
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    esmerbuyucu 2 hf. whoisata
    Şunu anlayamadınız, olay insanların zihniyetleriyle ilgili bu da değişmediği sürece hiçbir şey değişmez.
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