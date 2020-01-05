ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor

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ABD Donanması geçtiğimiz günlerde TikTok müzik uygulamasının cep telefonlarında kullanımını yasaklamıştı. Bu yasağın nedeni ise TikTok'un geliştirici şirketi ByteDance'ın Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddialarıydı. Şimdi ise diğer askeri birimler aynı yasağı uygulamaya koymuş durumda.

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Tüm hükümet organlarında yasaklanabilir

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik de TikTok uygulamasının cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Yasağa rağmen cep telefonunda TikTok uygulaması bulunan askeri personelin ise askeri ağa erişimi kısıtlanmış olacak.

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Deniz Piyadeleri ve Uzay Kuvvetleri'nin ise TikTok'u yasaklayıp yasaklayamayacağı henüz belli değil. ABD'nin bu yasak dalgası devam ederse, TikTok uygulaması ABD'de askeri kullanım için tamamen yasaklanacak ve hatta hükümet organlarına bile yayılacağı söyleniyor. Çinli ByteDance şirketi ise ABD'nin bu casusluk iddialarını yalanlarken, şirketin genel merkezini Çin dışına taşımayı planladığını açıklamıştı.

https://www.engadget.com/2020/01/04/nearly-whole-us-military-bans-tiktok/

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