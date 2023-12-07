Acer, yeni oyuncu bilgisayarı Nitro V 16'yı tanıttı: 165 Hz ekran, Ryzen 8040 ve RTX 4060

Acer, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Nitro V 16'yı (ANV16-41) duyurdu. Eylül 2023'de tanıtılan Acer Nitro V'in varisi olan yeni laptop neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Acer Nitro V 16'nın özellikleri ve fiyatı

Acer Nitro V 16, 16 inç büyüklüğünde, 165 Hz yenileme hızında, 16:10 görüntü oranına sahip bir ekran ile geliyor. 1920x1200 ve 2560x1600 çözünürlüğünde iki seçeneğe sahip ekranlar 3ms tepki süresine sahip.

Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni tanıtılan Ryzen 7 8845HS CPU'sundan güç alan laptopta GeForce RTX 4060 GPU'su yer alıyor. 32GB DDR5 5600MHz RAM ve 2TB PCIe Gen 4 SSD'ye kadar seçenekler sunan oyuncu bilgisayarı çift fan ile soğutuluyor. Laptopun diğer özellikleri ise şöyle: WiFi 6E, DTS X:Ultra, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice 2.0, 1 adet USB 4.0 Type C, 2 adet USB 3.0 portu ve 1 adet HDMI çıkışı.

Daha büyük ekranlı iPad Air ve OLED ekranlı iPad Pro geliyor 4 sa. önce eklendi

Windows 11 yüklü gelen laptop, bir aylık da ücretsiz Xbox Game Pass hizmeti hediyesiyle geliyor. İlk aşamada Kuzey Amerika pazarı için sunulan Acer Nitro V 16, Mart 2024'den itibaren satın alınabilecek. Diğer pazarlarda ise Nisan 2024'de satışa sunulacak. Laptopun başlangıç fiyatı 1.199 euro olarak belirlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Acer Nitro V 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı