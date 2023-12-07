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    Acer, yeni oyuncu bilgisayarı Nitro V 16'yı tanıttı: 165 Hz ekran, Ryzen 8040 ve RTX 4060

    Acer, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Nitro V 16'yı (ANV16-41) duyurdu. Eylül 2023'de tanıtılan Acer Nitro V'in varisi olan yeni laptopun fiyatı ve özellikleri neler?
    Acer Nitro V 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Acer, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Nitro V 16'yı (ANV16-41) duyurdu. Eylül 2023'de tanıtılan Acer Nitro V'in varisi olan yeni laptop neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Acer Nitro V 16'nın özellikleri ve fiyatı

    Acer Nitro V 16, 16 inç büyüklüğünde, 165 Hz yenileme hızında, 16:10 görüntü oranına sahip bir ekran ile geliyor. 1920x1200 ve 2560x1600 çözünürlüğünde iki seçeneğe sahip ekranlar 3ms tepki süresine sahip.

    Acer Nitro V 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni tanıtılan Ryzen 7 8845HS CPU'sundan güç alan laptopta GeForce RTX 4060 GPU'su yer alıyor. 32GB DDR5 5600MHz RAM ve 2TB PCIe Gen 4 SSD'ye kadar seçenekler sunan oyuncu bilgisayarı çift fan ile soğutuluyor. Laptopun diğer özellikleri ise şöyle: WiFi 6E, DTS X:Ultra, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice 2.0, 1 adet USB 4.0 Type C, 2 adet USB 3.0 portu ve 1 adet HDMI çıkışı.

    Windows 11 yüklü gelen laptop, bir aylık da ücretsiz Xbox Game Pass hizmeti hediyesiyle geliyor. İlk aşamada Kuzey Amerika pazarı için sunulan Acer Nitro V 16, Mart 2024'den itibaren satın alınabilecek. Diğer pazarlarda ise Nisan 2024'de satışa sunulacak. Laptopun başlangıç fiyatı 1.199 euro olarak belirlendi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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