Acer, yeni oyuncu bilgisayarı Nitro V 16'yı tanıttı: 165 Hz ekran, Ryzen 8040 ve RTX 4060

Acer Nitro V 16'nın özellikleri ve fiyatı
Acer Nitro V 16, 16 inç büyüklüğünde, 165 Hz yenileme hızında, 16:10 görüntü oranına sahip bir ekran ile geliyor. 1920x1200 ve 2560x1600 çözünürlüğünde iki seçeneğe sahip ekranlar 3ms tepki süresine sahip.
Windows 11 yüklü gelen laptop, bir aylık da ücretsiz Xbox Game Pass hizmeti hediyesiyle geliyor. İlk aşamada Kuzey Amerika pazarı için sunulan Acer Nitro V 16, Mart 2024'den itibaren satın alınabilecek. Diğer pazarlarda ise Nisan 2024'de satışa sunulacak. Laptopun başlangıç fiyatı 1.199 euro olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.