Tam Boyutta Gör Apple hakkında paylaştığı bilgilerle tanınan Mark Gurman, şirketin 2024 yılı için mevcut küçük boyutlu iPad Air'e daha büyük bir iPad Air modelini katacağını ve daha önce söylenen OLED ekranlı iPad Pro şeklinde bazı büyük değişiklikler yapacağını söylüyor. Buna ek olarak Apple, güncellenmiş 14 inç MacBook Pro ve yeni iMac'lerde piyasaya sürülen yeni M3 işlemcileirini kullanan güncellenmiş bir MacBook Air çıkaracak.

iPad Air ve iPad Pro ekranlarında değişiklikler

Aktarılanlara göre Apple, iPad Air'in 10.9 inçlik modeline bir de 12.9 inçlik model ekleyecek. Böylelikle Air ailesinin iPad Pro'nun 11 ve 12.9 inçlik seçeneklerine daha da yaklaşacağı bildiriliyor. Gurman belirli bir tarih vermedi, sadece cihazların "2024'ün başlarında" geleceğini söyledi ve Apple'ın her iki ürün serisinin satışlarında işleri tersine çevirmeyi umduğunu ekledi. iPad Pro tarafında ise OLED ekranların geleceği belirtiliyor.

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Gurman daha önce yaptığı açıklamalarda 2024 yılında çıkacak olan yeni iPad Pro'nun 2018 yılından bu yana yaptığı en büyük tasarım değişikliğini içereceğini söylemişti. Firma son olarak düz kenarlı bir tasarım ile tabletlerini revize etmişti. Şirket bu yıl, daha yuvarlak kenarlar içerecek şekilde hafifçe yeniden tasarlanan iPhone 15 serisi telefonları piyasaya sürdü. Pro modelleri titanyum kenarlara ve daha ince çerçevelere sahipti. Yeni iPad'lerin de en azından aynı tasarım özelliklerinden bazılarını alması muhtemel görünüyor. Bu arada 2024'ün başlarında firmanın ilk AR/VR başlığı Vision Pro da piyasaya çıkacak. Tüm bunlar aynı etkinlikte tanıtılabilir.

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Daha büyük ekranlı iPad Air ve OLED ekranlı iPad Pro geliyor