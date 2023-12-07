Daha büyük ekranlı iPad Air ve OLED ekranlı iPad Pro geliyor

iPad Air ve iPad Pro ekranlarında değişiklikler
Aktarılanlara göre Apple, iPad Air'in 10.9 inçlik modeline bir de 12.9 inçlik model ekleyecek. Böylelikle Air ailesinin iPad Pro'nun 11 ve 12.9 inçlik seçeneklerine daha da yaklaşacağı bildiriliyor. Gurman belirli bir tarih vermedi, sadece cihazların "2024'ün başlarında" geleceğini söyledi ve Apple'ın her iki ürün serisinin satışlarında işleri tersine çevirmeyi umduğunu ekledi. iPad Pro tarafında ise OLED ekranların geleceği belirtiliyor.
Gurman daha önce yaptığı açıklamalarda 2024 yılında çıkacak olan yeni iPad Pro'nun 2018 yılından bu yana yaptığı en büyük tasarım değişikliğini içereceğini söylemişti. Firma son olarak düz kenarlı bir tasarım ile tabletlerini revize etmişti. Şirket bu yıl, daha yuvarlak kenarlar içerecek şekilde hafifçe yeniden tasarlanan iPhone 15 serisi telefonları piyasaya sürdü. Pro modelleri titanyum kenarlara ve daha ince çerçevelere sahipti. Yeni iPad'lerin de en azından aynı tasarım özelliklerinden bazılarını alması muhtemel görünüyor. Bu arada 2024'ün başlarında firmanın ilk AR/VR başlığı Vision Pro da piyasaya çıkacak. Tüm bunlar aynı etkinlikte tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.