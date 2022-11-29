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    Uygun fiyatlı 27 inç 165 Hz 0,5 ms gaming monitör: Acer Nitro XV272S

    Acer, 165 Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresi ile oyuncuları hedefleyen 27 inç Full HD IPS monitör modeli Acer Nitro XV272S'i uygun fiyata satıyor.             
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    Uygun fiyatlı 165 Hz 0,5 ms gaming monitör Nitro XV272S Tam Boyutta Gör
    Acer, 27 inç fiyat/performans odaklı gaming monitör arayanlar için Acer Nitro XV272S modelini müşterilerin beğenesine sunuyor. Nitro XV272S, 0,5 ms düşük tepki süresine ve 165 hz yenileme hızına sahip.

    Acer’ın XV2 serisinde yer alan Nitro XV272S akıcı ve canlı oyun deneyimi sunması için tasarlandı. Düşük gecikme süresi ve yüksek yenileme hızının yanı sıra AMD’nin FreeSync Premium teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Bu sayede ekran kartı ile monitör arasında kesintisiz iletişim kurularak görüntülerdeki kırılmalar önleniyor.

    IPS ekranlı monitör, DisplayHDR 400 sayesinde iyileştirilmiş renk doğruluğu vaat ediyor. %99 sRGB renk doğruluğu ve 178°'ye varan izleme açısı özelliklerini görüyoruz.

    Aaksiyon, yarış, spor çeşitli görüntü profilleri mevcut. Bu monitörde rakiplerinden farklı olarak tüm uygulamalarınızı, tercih ettiğiniz modda otomatik olarak çalışacak şekilde özelleştirmek de mümkün. Monitörün ayak tasarımı, masada az kaplayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede alandan tasarruf edebilirsiniz. VESA montajı da destekliyor.

    Mat ekran desteği sunan Acer ComfyView özelliği ise ekran yansımalarını önlerken, Flickerless teknolojisi ile gözleri gereksiz yorgunluğa karşı koruyan monitörlerde yer alan Low-dimming teknolojisi %15'e kadar daha koyu parlaklık seviyeleri sağlıyor. Bu iki teknoloji sayesinde monitör uzun oyun sürelerinde gözleri yormuyor. Acer BlueLightShield teknolojisi ise ekrandan yansıyan mavi ışığı miktarını basit bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu özellik ile Acer Nitro XV272S monitörler zararlı titremeleri kaldırarak oyuncuların göz sağlığına fazlasıyla önem veriyor. Monitör, üzerindeki iki HDMI 2.0 bağlantı noktası ve DisplayPort 1.2 ile bilgisayarlara kolayca bağlanıyor.

    Acer Nitro XV272S, Amazon.com.tr üzerinden 3.799 TL fiyatla satın alınabiliyor. Satın almak için:

    Acer Nitro XV272S

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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