Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yeni dizüstü bilgisayar modeli Aspire 5742'yi Avrupa'da satışa sunuyor. Acer tarafından güç, stil ve taşınabilirliği bir arada arzulayan kullanıcılar için hazırlandığı belirtilen Intel tabanlı dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç boyutunda CrystalBrite ekrana sahip.

Intel Calpella platformu kapsamında Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüsüt bilgisayar 4GB RAM ve depolama için 500GB kapasiteli sabit disk ile alınabiliyor. İşlemci entegre olarka gelen HD Graphics IGP'sinin yanında dileyen kullanıcıların AMD veya Nvidia ekran kartlarıyla alabildiği Aspire 5742, çoklu dokunmatik touchpad'e de sahip.

Diğer özellikleri arasında Acer'ın güncel modellerinden de bildiğimiz FineTip klavye, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, WiFi, Bluetooth, Gigabit Ethernet ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen Aspire 5742, Windows 7 işletim sistemi ve üç farklı renj seçeneği (Siyah, Kahverengi ve Kırmızı) ile 599 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.