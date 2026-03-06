MacBook Neo ismi nereden geliyor? İşte Apple'ın açıklaması

Tam Boyutta Gör Apple, Mac serisine yeni bir üye olarak eklenen ve Apple dizüstü bilgisayarları için alışılmadık bir isim taşıyan MacBook Neo'yu tanıttı. Birçok kişi, Apple’ın daha düşük maliyetli modeli için basit "MacBook" adını yeniden kullanmasını bekliyordu ancak Apple farklı bir şey tercih etti. Şirket, yeni ismin ürünün kişiliğini ve hedeflediği kitleyi yansıttığını söylüyor.

Apple MacBook Neo tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Apple, eğlenceli, samimi ve yeni bir şey istedi

Lansmandan önce, Apple'ın cihazı "MacBook" olarak piyasaya süreceği yönünde söylentiler vardı. Bu da şirketin iPhone ve iPad gibi ürünler için kullandığı basit isimlendirme yaklaşımıyla eşleştiriyor. Apple ayrıca daha önce de, 2006 ile 2012 yılları arasında, sonrasında 2015 ile 2019 yılları arasında sade MacBook adını kullanmıştı. Bunun yerine Apple, dizüstü bilgisayarı MacBook Neo olarak tanıttı ve ismin canlı ve enerjik bir fikri yansıttığını açıkladı.

TechRadar'dan Lance Ulanoff, lansman etkinliğinden kısa bir süre sonra Apple ile isimlendirme kararı hakkında konuştu. Apple, ismin cihazın tonunu ve amacını yansıtmayı amaçladığını söyledi. Apple'ın Mac Ürün Pazarlama Direktörü Colleen Novielli, "Eğlenceli, samimi, canlı ve ürünün ruhuna gerçekten uygun bir şey istedik" dedi.

Apple, MacBook Neo'yu genç ve ulaşılabilir bir ürün olarak tasarladı, isim de bu yönü destekliyor. Şirket, marka kimliğini parlak renk seçenekleri ve öğrencileri ve genç kullanıcıları öne çıkaran pazarlama görselleriyle birleştirdi. Genel sunum enerji, yaratıcılık ve günlük bilgisayar kullanımına odaklanıyor.

Apple ayrıca MacBook Neo'nun önceki 12 inç MacBook'un yeniden canlandırılması olarak görülmemesi gerektiğini de açıkça belirtti. Şirkete göre, yeni cihaz eski ürün serisinin devamı değil, tamamen yeni bir tasarımı temsil ediyor.

Apple pazarlama şefi Greg Joswiak, yeni dizüstü bilgisayar ve Mac serisindeki yeri hakkında konuşurken bu mesajı pekiştirdi: “MacBook Neo yeni, heyecan verici, özgün ve BURADA” dedi.

MacBook Neo Türkiye fiyatı ne kadar?

MacBook Neo, Türkiye’de 38.000 TL’den başlıyor, öğrenciler için 32.000 TL’ye düşüyor. Apple, dizüstü bilgisayarı gümüş, pembe, sarı, indigo renklerinde sunuyor. Bilgisayar, 13 inç Liquid Retina ekran, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 8 GB RAM içeriyor. Sistem, Apple'ın A18 Pro çipinin bir versiyonuyla çalışıyor ve 16 saate kadar pil ömrü vaat ediyor.

Apple, MacBook Neo'yu 11 Mart'ta satışa sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: