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Acer'dan Android 2.2'li yeni orta segment telefon: beTouch E140

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer'ın, akıllı telefon pazarında iddialı olmak istediği uzun süredir biliniyor. 2011'de pazara sunmayı planladığı 4.8-inç büyüklüğündeki akıllı telefonunu yakın zamanda tanıtan Acer, daha öncesinde yeni modeli beTouch E140'ı pazara sunacak.

Acer'ın orta segment için hazırladığı yeni telefon Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor ve henüz kesinlik kazanmasa da Qualcomm tarafından üretildiği tahmin edilen 600MHz işlemciden güç alıyor. 320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 2.8-inç TFT LCD ekrana sahip telefon, GSM/GPRS/EDGE ve UMTS/HSDPA ağlarına destek sunuyor

Üzerinde 3.2MP çözünürlüğünde kamera bulunan beTouch E140, Bluetooth, Wi-Fi, GPS ve FM Radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. E110, E120 ve E130 modellerinden oluşan beTouch serisinin Android 2.2 işletim sistemli yeni üyesi E140'ın yıl sona ermeden önce 200 Avro civarındaki Avrupa fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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almila1299 9 yıl
fiyat uygun, işletim sistemi optimasyonu güzel olabilirse parası olmayanlar için gideri var...
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Batuist 9 yıl
fiyatı bencede oldukça uygun gözüküyor ama o markaya ben para vermem...
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damn2u 9 yıl
Fiyatı gayet uygun gözüküyor fakat telefonun tasarımına bakınca samsung corby tarzında bir kasa, samsung star modellerinin tuş takımlarına benziyor. Umarım yakın zamanda detaylı incelemeleri çıkar, Acer markasının bu konudaki başarısını görmek isterim. :)
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