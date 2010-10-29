Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'ın Android 2.2 işletim sistemli telefonu Liquid Metal resmiyet kazandı

Acer'ın Android 2.2 işletim sistemli telefonu Liquid Metal resmiyet kazandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
198
1
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'ın Android 2.2 işletim sistemli telefonu Liquid Metal resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme düşen cep telefonu Liquid Metal, resmiyet kazandı ve özellikleri ortaya çıktı.

Öncelikle Acer Liquid Metal'de Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemine sahip olduğu belirtilirken, bu telefonun gücünü 800MHz'lık işlem hızına sahip MSM7230 işlemciden alıyor. 3.6 inç'lik ekrana sahip olan Liquid Metal'de WiFi b/g/n, 14Mbps destekli HSDPA, 720p video kayıt özellikli ve flaşlı 5 mp kamera yer alıyor.

Acer, Liquid Metal adını verdiği telefonda Breeze adı verilen kullanıcı arayüzünü yer vermiş. Donanımsal olarak dikkat çekici olan Liquid Metal, WiFi üzerinden UPnP/DLNA ile medya aktarım desteğini sunacak ve kullanıcılar Dolby Surround desteği ile daha kaliteli ses deneyimi yaşayacak.

Acer'ın piyasaya çıkışı resmiyet kazanan telefonu Liquid Metal, Kasım ayından gümüş ve kahverengi renk opsiyonuyla 475$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Acer'ın Android 2.2 işletim sistemli telefonu Liquid Metal resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Piranha ile GPS Navigasyon cihazları ve yeni teknolojiler üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim