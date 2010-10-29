Acer'ın Android 2.2 işletim sistemli telefonu Liquid Metal resmiyet kazandı.

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme düşen cep telefonu Liquid Metal, resmiyet kazandı ve özellikleri ortaya çıktı.

Öncelikle Acer Liquid Metal'de Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemine sahip olduğu belirtilirken, bu telefonun gücünü 800MHz'lık işlem hızına sahip MSM7230 işlemciden alıyor. 3.6 inç'lik ekrana sahip olan Liquid Metal'de WiFi b/g/n, 14Mbps destekli HSDPA, 720p video kayıt özellikli ve flaşlı 5 mp kamera yer alıyor.

Acer, Liquid Metal adını verdiği telefonda Breeze adı verilen kullanıcı arayüzünü yer vermiş. Donanımsal olarak dikkat çekici olan Liquid Metal, WiFi üzerinden UPnP/DLNA ile medya aktarım desteğini sunacak ve kullanıcılar Dolby Surround desteği ile daha kaliteli ses deneyimi yaşayacak.

Acer'ın piyasaya çıkışı resmiyet kazanan telefonu Liquid Metal, Kasım ayından gümüş ve kahverengi renk opsiyonuyla 475$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.