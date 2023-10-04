Android 14 çıktı: İşte Android 14'e güncellenecek ilk telefonlar

Android 14 ile gelen yenilikler
Android 14, daha derin geçiş anahtarı (passkey) desteği gibi yeni güvenlik özellikleri, gizlilik korumaları ve çok sayıda kullanıcı arayüzü, özelleştirme ve sağlık güncellemesini beraberinde getiriyor.
Android 14 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri yeni kilit ekranı özelleştirmeleri. Farklı saat stilleri ve biçimleri arasında geçiş yaparak telefonun tarzını biraz daha kişisel hale getirebiliyorsunuz. Google, ayrıca yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu da sunuyor. Ancak, bu özellik başlangıçta yalnızca Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da kullanılabilir olacak.
Android’in yeni sürümü, üçüncü parti uygulamalarda giriş açmak için parmak izinizi kullanmanıza olanak tanıyan geçiş anahtarı desteği getiriyor. Diğer yeni özellikler arasında daha iyi kamera uzantısı desteği, 10 bit HDR görüntü desteği ve Apple Sağlık uygulamasına benzer şekilde sağlık ve fitness verilerini cihazda depolayan yeni Health Connect özelliği yer alıyor. Pixel cihazlar için Android 14 güncelleme notlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Android 14 alacak ilk telefonlar
- Google Pixel 4A
- Google Pixel 5, Pixel 5A
- Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A
- Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A
- Google Pixel 8, Pixel 8 Pro
- Google Pixel Fold
- Google Pixel Tablet
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.