Android 14 çıktı: İşte Android 14'e güncellenecek ilk telefonlar

Tam Boyutta Gör Google, 4 Ekim’de düzenlediği etkinlikte yeni cihazların tanıtımı sırasında Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android 14’ü yayınladı ve Android 14 alacak ilk cihazlar duyuruldu. Pixel 4A 5G üzeri modeller, Android 14 güncellemesini alacak ilk telefonlar olacak. Samsung, Nothing, OnePlus gibi üreticilerin telefonları bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android 14’e güncellenecek.

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Android 14 ile gelen yenilikler

Android 14, daha derin geçiş anahtarı (passkey) desteği gibi yeni güvenlik özellikleri, gizlilik korumaları ve çok sayıda kullanıcı arayüzü, özelleştirme ve sağlık güncellemesini beraberinde getiriyor.

Android 14 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri yeni kilit ekranı özelleştirmeleri. Farklı saat stilleri ve biçimleri arasında geçiş yaparak telefonun tarzını biraz daha kişisel hale getirebiliyorsunuz. Google, ayrıca yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu da sunuyor. Ancak, bu özellik başlangıçta yalnızca Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da kullanılabilir olacak.

Android’in yeni sürümü, üçüncü parti uygulamalarda giriş açmak için parmak izinizi kullanmanıza olanak tanıyan geçiş anahtarı desteği getiriyor. Diğer yeni özellikler arasında daha iyi kamera uzantısı desteği, 10 bit HDR görüntü desteği ve Apple Sağlık uygulamasına benzer şekilde sağlık ve fitness verilerini cihazda depolayan yeni Health Connect özelliği yer alıyor. Pixel cihazlar için Android 14 güncelleme notlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Android 14 alacak ilk telefonlar

Google Pixel 4A

Google Pixel 5, Pixel 5A

Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

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Android 14 çıktı: İşte Android 14 alacak ilk telefonlar