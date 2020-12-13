Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor

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Türkiye’de adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Yakında her eve 9 rakamlı bir numara verilecek ve bu numara evimiz adresi olacak. Yani ev adresimiz “648901245” gibi bir sayı olacak. Bu sayıya "Adres Kodu" ismi verilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, adres kodu sisteminin ilk tanıtımını yaptı. Vatandaşlar açık adres yerine 9 haneli kodu kullanabilecek. Adres kodu sistemi zorunlu olmayacak. Adres kodunu kullanmak isteyenler adres kodunu kullanacak. İstemeyenler tıpkı bugüne kadar olduğu gibi açık adresini kullanmaya devam edecek.

Levent Yazıcı, adres kodu sayesinde açık adres verme tedirginliğinin ortadan kalkacağını vurgulayarak şunları söyledi:

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"Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok."

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İkamet ettiğiniz yerde sokak ismi, mahalle ismi gibi değişiklikler olduğunda adres kodunuzu değiştirmenize gerek kalmayacak. Kodunuz aynı kalacak ancak sisteme kayıtlı adres bilginiz otomatik olarak yenilenecek. Bu işlem, ilgili birimler tarafından otomatik olarak yapılacak. Talep oluşturmaya gerek olmayacak. Fakat sıfır bir eve taşındığınızda yeni bir adres kodu için talep oluşturmanız gerekecek.

Şu anda tüm dairelerin adres kodu oluşturuldu. Bu kod Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nden (MAKS) bağımsız bir kod. PTT, adres kodu sisteminin hazırlıklarını bitirdi. Kod sisteminin PTT programlarına ve web sayfasına entegrasyonu üzerinden çalışılıyor. Test çalışmaları devam ediyor. Diğer kargo şirketleri de adres kodu sistemine uyum sağlayacak. Bu konudaki çalışmalar da sürüyor. Adres kodu sisteminin ne zaman faaliyete geçeceği konusunda açıklama yapılmadı.

Adres kodu nereden alınacak?

Adres kodunuzu e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Adres kodu sistemine henüz geçilmediği için şu an için adres kodunuzu öğrenmeniz mümkün değil. Sistem hayata geçtikten sonra adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/adresler-9-haneli-numaradan-olusacak-6377677

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