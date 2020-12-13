Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor

Türkiye’de adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Yakında her eve 9 rakamlı bir numara verilecek ve bu numara evimiz adresi olacak. Yani ev adresimiz “648901245” gibi bir sayı olacak. Bu sayıya "Adres Kodu" ismi verilecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, adres kodu sisteminin ilk tanıtımını yaptı. Vatandaşlar açık adres yerine 9 haneli kodu kullanabilecek. Adres kodu sistemi zorunlu olmayacak. Adres kodunu kullanmak isteyenler adres kodunu kullanacak. İstemeyenler tıpkı bugüne kadar olduğu gibi açık adresini kullanmaya devam edecek.
Levent Yazıcı, adres kodu sayesinde açık adres verme tedirginliğinin ortadan kalkacağını vurgulayarak şunları söyledi:İlginizi Çekebilir Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon
"Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok."
Ayrıca Bkz. "Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi"
İkamet ettiğiniz yerde sokak ismi, mahalle ismi gibi değişiklikler olduğunda adres kodunuzu değiştirmenize gerek kalmayacak. Kodunuz aynı kalacak ancak sisteme kayıtlı adres bilginiz otomatik olarak yenilenecek. Bu işlem, ilgili birimler tarafından otomatik olarak yapılacak. Talep oluşturmaya gerek olmayacak. Fakat sıfır bir eve taşındığınızda yeni bir adres kodu için talep oluşturmanız gerekecek.
Şu anda tüm dairelerin adres kodu oluşturuldu. Bu kod Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nden (MAKS) bağımsız bir kod. PTT, adres kodu sisteminin hazırlıklarını bitirdi. Kod sisteminin PTT programlarına ve web sayfasına entegrasyonu üzerinden çalışılıyor. Test çalışmaları devam ediyor. Diğer kargo şirketleri de adres kodu sistemine uyum sağlayacak. Bu konudaki çalışmalar da sürüyor. Adres kodu sisteminin ne zaman faaliyete geçeceği konusunda açıklama yapılmadı.
Adres kodu nereden alınacak?
Adres kodunuzu e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Adres kodu sistemine henüz geçilmediği için şu an için adres kodunuzu öğrenmeniz mümkün değil. Sistem hayata geçtikten sonra adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/adresler-9-haneli-numaradan-olusacak-6377677 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
edit: "Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum." Bu nasıl bir ifade arkadaş ülkede can mal güvenliğinin olmadığının itirafı gibi.
Neden hala düşmanımla beraber mahkemeye çıktığımda benim açık adresim mahkeme salonunda okunuyor? Cumhuriyetin ilanı gibi mahkeme salonunda İkamet adresleri ilan ediliyor.
Muhteşem bir olay ya.... Tam bir sosyal devlet......
Peki Kararı veren hakimin iddanemeyi hazırlayan savcının açık adresi neden okunmuyor?
Türkiyede ki saçmalıklar önem sırasına göre düzeltilmez şov sırasına göre düzenlenir.
Neymiş kargoda açık adres verirken endişe oluyormuş ulan gavur mahkeme salonunda kanlı bıçaklı olduğun adama duyurtuyosun devlet eliyle adresi o ne olacak?
Alayınızın işi şov