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    Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor

    Türkiye’de adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Adres verirken ahalle, sokak adı şeklinde açık adres yerine 9 haneli adres kodu numarası kullanılacak.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    26

    Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor
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    Türkiye’de adres sistemi baştan aşağıya değişiyor. Yakında her eve 9 rakamlı bir numara verilecek ve bu numara evimiz adresi olacak. Yani ev adresimiz “648901245” gibi bir sayı olacak. Bu sayıya "Adres Kodu" ismi verilecek.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, adres kodu sisteminin ilk tanıtımını yaptı. Vatandaşlar açık adres yerine 9 haneli kodu kullanabilecek. Adres kodu sistemi zorunlu olmayacak. Adres kodunu kullanmak isteyenler adres kodunu kullanacak. İstemeyenler tıpkı bugüne kadar olduğu gibi açık adresini kullanmaya devam edecek.

    Levent Yazıcı, adres kodu sayesinde açık adres verme tedirginliğinin ortadan kalkacağını vurgulayarak şunları söyledi:

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    "Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, ‘Adresiniz nedir?’ denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani ‘açık adresimi vereyim mi?’ diye. Tedirgin olursunuz? Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok."

    Ayrıca Bkz. "Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi"

    İkamet ettiğiniz yerde sokak ismi, mahalle ismi gibi değişiklikler olduğunda adres kodunuzu değiştirmenize gerek kalmayacak. Kodunuz aynı kalacak ancak sisteme kayıtlı adres bilginiz otomatik olarak yenilenecek. Bu işlem, ilgili birimler tarafından otomatik olarak yapılacak. Talep oluşturmaya gerek olmayacak. Fakat sıfır bir eve taşındığınızda yeni bir adres kodu için talep oluşturmanız gerekecek.

    Şu anda tüm dairelerin adres kodu oluşturuldu. Bu kod Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nden (MAKS) bağımsız bir kod. PTT, adres kodu sisteminin hazırlıklarını bitirdi. Kod sisteminin PTT programlarına ve web sayfasına entegrasyonu üzerinden çalışılıyor. Test çalışmaları devam ediyor. Diğer kargo şirketleri de adres kodu sistemine uyum sağlayacak. Bu konudaki çalışmalar da sürüyor. Adres kodu sisteminin ne zaman faaliyete geçeceği konusunda açıklama yapılmadı.

    Adres kodu nereden alınacak?

    Adres kodunuzu e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Adres kodu sistemine henüz geçilmediği için şu an için adres kodunuzu öğrenmeniz mümkün değil. Sistem hayata geçtikten sonra adres kodunuzu öğrenebilirsiniz. 



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/adresler-9-haneli-numaradan-olusacak-6377677 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ressi1 (Resul ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    PTT ile başlayan iş hüzünle sonuçlanır, külfetini düşünemiyorum bile...

    edit: "Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum." Bu nasıl bir ifade arkadaş ülkede can mal güvenliğinin olmadığının itirafı gibi.
    PTT ile başlayan iş hüzünle sonuçlanır, külfetini düşünemiyorum bile... edit: "Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum." Bu nasıl bir ifade a...
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    1 Yanıt Yanıtla +97
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    Scorpion28 (No Name) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1-) Adalet bakanlığı Anayasa mahkemesi danıştay sayıştay ıvır zıvır bi ton Adalet sistemine bağlı oluşum var ne işe yararlar belli değil.......



    Neden hala düşmanımla beraber mahkemeye çıktığımda benim açık adresim mahkeme salonunda okunuyor? Cumhuriyetin ilanı gibi mahkeme salonunda İkamet adresleri ilan ediliyor.

    Muhteşem bir olay ya.... Tam bir sosyal devlet......

    Peki Kararı veren hakimin iddanemeyi hazırlayan savcının açık adresi neden okunmuyor?



    Türkiyede ki saçmalıklar önem sırasına göre düzeltilmez şov sırasına göre düzenlenir.



    Neymiş kargoda açık adres verirken endişe oluyormuş ulan gavur mahkeme salonunda kanlı bıçaklı olduğun adama duyurtuyosun devlet eliyle adresi o ne olacak?



    Alayınızın işi şov
    1-) Adalet bakanlığı Anayasa mahkemesi danıştay sayıştay ıvır zıvır bi ton Adalet sistemine bağlı oluşum var ne işe yararlar belli değil.......
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    Yanıtla +57
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet iyi bir girişim... Adres vermekten aciz gerizekalılar eleştirir tabii ki, ama komplo teorilerindeki gibi chip takmak lazım bu cahil sığırlar topluluğuna...
    Gayet iyi bir girişim... Adres vermekten aciz gerizekalılar eleştirir tabii ki, ama komplo teorilerindeki gibi chip takmak lazım bu cahil sığırlar topluluğuna.....
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    Yanıtla +39
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    Yorumlar (90) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    winwin35 (AsL ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    siz siz olun eskiden vazgeçmeyin eski iyidir.

    adı üzerinde açık adres. yani açık açık yazın. Bu ülkede zeka, anlama, okuduğunu yorumlama da o kadar kıt insan varki, bu sistem oturana kadar bir sürü gönderi kaybolur, başka yere gider saçmalar da saçmalar., işler sarpa sarar.
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    huseyinadukeeee (H Ş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi proje umarım yakın zamanda faaliyete geçer. Uzun uzun adres yazmaktansa böyle daha iyi. Kargocuların işi de kolaylaşır hem.
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    izengel 6 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel sistem. her mahallenin posta kodu var da her dairenin niye olmasın!
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel sistem ama farklı adrese sipariş vereceğim zaman ne olacak? E-devletten her adrese farklı adres kodu mu alacağız?
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    Anubisin_Ruhu (Trail Blazers) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskiden TV lerde hep PK 34303 falan derlerdi :)
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    El Fuego 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir uygulama olacaksa da imarı, iskanı, tapusu olan denetimli yapılara, kısmen de olsa düzenli yerleşim merkezlerine-alanlarına verilsin. Binalarının %80'i kaçak, ilk depremde yerlebir olması muhtemel bolgelerde zaten işe yaramayacaktır.
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel bir gelişme
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    aliss (aliço ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sanırım ingilterede posta kodları böyleydi tam bilmiyorumda
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    igetsky 5 gün ( Mesaj Silindi ) aliss
    Evet harf ve sayili kod seklinde zannedersem kanada icinde oyleydi.
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    djoz (djoz djoz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adres kodu sistemi zaten şu anda var.

    Kira geliri vergisi beyannamesi verirken her bir daireyi sistemden tek tek seçiyoruz, hepsinin kendine ait kodu çıkıyor.

    Yalnız şöyle bir saçmalık var bu sistemde.

    Mesela aynı apartmandaki daire 3'ün kodu 8000959 gibi bir rakamken hemen bitişiğindeki daire 4'ün kodu 3441122 gibi bir şey.

    Yani aynı binadaki peş peşe dairelerin kodu 2660001 - 2660002 - 2660003 gibi sıralı değil.
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    EGök_G70 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Adres kodunu almak için açık adres mi vericez ? Haha
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