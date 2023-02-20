Açık deniz rüzgar çiftliklerinde ağırlık rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör ABD'deki ilk ticari açık deniz rüzgar çiftliği olacak olan Vineyard Wind 1 açık deniz rüzgar projesi ilerlemeye devam ediyor. Buradaki santraller için üretim yapan Alman EEW Special Pipe Constructions (EEW ​​SPC) ise şimdiye kadarki en ağır monopili üretti.

4 uçak ağırlığında

Alman monopil üreticisi EEW ​​SPC, ABD’nin Vineyard Wind 1 açık deniz rüzgar çiftliği için tam 1.895 tonluk çelik direk üretti. Deniz yatağına çakılan çelik borular olan monopiller, rüzgar türbinlerinin diğer kısımlarının taşıyıcısı oluyor. EEW SPC’nin üreteceği her bir çelik borunun çapı 9,6 metre olurken uzunluğu ise 85 metre olacak.

Tam Boyutta Gör Perspektif için: Bir Boeing 747-8 uçağı yakıt, kargo ve yolcularla tam olarak yüklendiğinde ağırlığı 447 ton oluyor. Dolayısıyla EEW SPC’nin ürettiği çelik boru, tam yüklü 4 adet Boeing 747-8 ağırlığında diyebiliriz.

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Öte yandan ABD’nin Vineyard Wind 1 çiftliği 3,5 milyar dolara mâl olacak. Haliade-X türbinleriyle desteklenecek olan çiftliği tam kapasiteye ulaştığında 800 MW’lık bir enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede Massachusetts'teki 400.000'den fazla ev ve işyeri için temiz enerjinin üretilmesi ve karbon emisyonlarını yılda 1,6 milyon tonun üzerinde azaltılması sağlanacak.

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