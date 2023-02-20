Açık deniz rüzgar çiftliklerinde ağırlık rekoru kırıldı

4 uçak ağırlığında
Alman monopil üreticisi EEW SPC, ABD’nin Vineyard Wind 1 açık deniz rüzgar çiftliği için tam 1.895 tonluk çelik direk üretti. Deniz yatağına çakılan çelik borular olan monopiller, rüzgar türbinlerinin diğer kısımlarının taşıyıcısı oluyor. EEW SPC’nin üreteceği her bir çelik borunun çapı 9,6 metre olurken uzunluğu ise 85 metre olacak.
Öte yandan ABD’nin Vineyard Wind 1 çiftliği 3,5 milyar dolara mâl olacak. Haliade-X türbinleriyle desteklenecek olan çiftliği tam kapasiteye ulaştığında 800 MW’lık bir enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede Massachusetts'teki 400.000'den fazla ev ve işyeri için temiz enerjinin üretilmesi ve karbon emisyonlarını yılda 1,6 milyon tonun üzerinde azaltılması sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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