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    Açık deniz rüzgar çiftliklerinde ağırlık rekoru kırıldı

    ABD’nin ilk açık deniz rüzgar çiftliği şimdiden adından söz ettiriyor. EEW Special Pipe Constructions bu çiftlikte kullanılacak türbinler için şimdiye kadarki en ağır yapı bileşenini üretti.
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    Açık deniz rüzgar çiftliklerinde yeni bir rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    ABD'deki ilk ticari açık deniz rüzgar çiftliği olacak olan Vineyard Wind 1 açık deniz rüzgar projesi ilerlemeye devam ediyor. Buradaki santraller için üretim yapan Alman EEW Special Pipe Constructions (EEW ​​SPC) ise şimdiye kadarki en ağır monopili üretti.

    4 uçak ağırlığında

    Alman monopil üreticisi EEW ​​SPC, ABD’nin Vineyard Wind 1 açık deniz rüzgar çiftliği için tam 1.895 tonluk çelik direk üretti. Deniz yatağına çakılan çelik borular olan monopiller, rüzgar türbinlerinin diğer kısımlarının taşıyıcısı oluyor. EEW SPC’nin üreteceği her bir çelik borunun çapı 9,6 metre olurken uzunluğu ise 85 metre olacak.

    Açık deniz rüzgar çiftliklerinde yeni bir rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    Perspektif için: Bir Boeing 747-8 uçağı yakıt, kargo ve yolcularla tam olarak yüklendiğinde ağırlığı 447 ton oluyor. Dolayısıyla EEW SPC’nin ürettiği çelik boru, tam yüklü 4 adet Boeing 747-8 ağırlığında diyebiliriz.

    Öte yandan ABD’nin Vineyard Wind 1 çiftliği 3,5 milyar dolara mâl olacak. Haliade-X türbinleriyle desteklenecek olan çiftliği tam kapasiteye ulaştığında 800 MW’lık bir enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede Massachusetts'teki 400.000'den fazla ev ve işyeri için temiz enerjinin üretilmesi ve karbon emisyonlarını yılda 1,6 milyon tonun üzerinde azaltılması sağlanacak.

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