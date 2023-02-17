Amazon, iklim değişikliğine karşı açık deniz rüzgar türbinlerinde deniz yosunu yetiştirecek

- Açık deniz rüzgar çiftliğinde yosun yetiştirilecek
- Deniz yosunu iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar olabilir
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Açık deniz rüzgar çiftliğinde yosun yetiştirilecek
Hollanda kıyısı açıklarındaki North Sea Farm 1 projesi, ilk yılında en az 6.000 kg taze deniz yosunu üretmesi beklenen 10 hektarlık (25 dönümlük) bir deniz yosunu çiftliğinden oluşacak. Projenin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi ve ilk deniz yosunu hasadının 2024 baharında yapılması bekleniyor. Projenin, küresel olarak yaygınlaştırılabilecek bir deniz yosunu çiftçiliği planına dönüşmesi umut ediliyor.
Deniz yosunu iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar olabilir
Deniz yosunu esasında hızla büyüyen algler olarak nitelendirilebilir. Bu yosunlar güneşten aldıkları enerji ve denizden aldıkları besin ve karbondioksitle büyürler. Deniz yosunları, karadaki bitkilerden çok daha fazla CO2 emebildiği için iklim değişikliği ile mücadelede ve karbon salınımını azaltmada etkili olabilir.
Bu faydaya ek olarak deniz ekosistemi için de önemli bir habitat alanı oluşturuyorlar. Zira balıklar, yengeçler ve kabuklu deniz hayvanları su yosunlarını hem besin hem de yaşam alanı olarak kullanabiliyor. Bununla birlikte deniz yosunları insanlar için de bir besin kaynağı konumunda. Hatta ve hatta deniz yosunlarının geleceğin bitkisel yakıtlarının (biyoyakıt) üretiminde de rol alabileceğine inanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah