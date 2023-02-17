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    Anlık Bildirim

    Amazon, iklim değişikliğine karşı açık deniz rüzgar türbinlerinde deniz yosunu yetiştirecek

    Amazon, açık deniz rüzgar türbinleri arasında yer alan dünyanın ilk deniz yosunu çiftliğini finanse ediyor. Proje sayesinde iklim değişikliğiyle mücadele gücünün artırılması hedefleniyor.
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    Amazon, açık deniz rüzgar türbinlerinde yosun yetiştirecek Tam Boyutta Gör
    Amazon, kısa süre önce yaptığı bir duyuruda açık deniz rüzgar türbinleri arasında yer alan dünyanın ilk ticari ölçekli deniz yosunu çiftliğini finanse edeceğini açıkladı. Amazon, gelişen açık deniz rüzgar çiftliklerinin sadece enerji olarak değil aynı zamanda iklim değişikliğiyle doğrudan mücadele etmesini hedefliyor.

    Açık deniz rüzgar çiftliğinde yosun yetiştirilecek

    Hollanda kıyısı açıklarındaki North Sea Farm 1 projesi, ilk yılında en az 6.000 kg taze deniz yosunu üretmesi beklenen 10 hektarlık (25 dönümlük) bir deniz yosunu çiftliğinden oluşacak. Projenin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi ve ilk deniz yosunu hasadının 2024 baharında yapılması bekleniyor. Projenin, küresel olarak yaygınlaştırılabilecek bir deniz yosunu çiftçiliği planına dönüşmesi umut ediliyor.

    Amazon, açık deniz rüzgar türbinlerinde yosun yetiştirecek Tam Boyutta Gör
    Deniz yosunu yetiştiriciliği, 2040 yılına kadar yaklaşık 1 milyon hektar olması beklenen rüzgar çiftliklerinin işgal ettiği tüm alanı kaplayacak şekilde genişlerse, yılda milyonlarca ton karbondioksit emebilir. Amazon, türünün ilk örneği olan bu deniz yosunu çiftliğini kurmak ve deniz yosunu çiftçiliği yoluyla karbon azaltımına yönelik bilimsel araştırmayı yürütmek için 1,5 milyon Euro bağışlıyor. Amazon’un bu bağışı kar amacı gütmeyen The North Sea Farmers’a gidecek.

    Deniz yosunu iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar olabilir

    Deniz yosunu esasında hızla büyüyen algler olarak nitelendirilebilir. Bu yosunlar güneşten aldıkları enerji ve denizden aldıkları besin ve karbondioksitle büyürler. Deniz yosunları, karadaki bitkilerden çok daha fazla CO2 emebildiği için iklim değişikliği ile mücadelede ve karbon salınımını azaltmada etkili olabilir.

    Bu faydaya ek olarak deniz ekosistemi için de önemli bir habitat alanı oluşturuyorlar. Zira balıklar, yengeçler ve kabuklu deniz hayvanları su yosunlarını hem besin hem de yaşam alanı olarak kullanabiliyor. Bununla birlikte deniz yosunları insanlar için de bir besin kaynağı konumunda. Hatta ve hatta deniz yosunlarının geleceğin bitkisel yakıtlarının (biyoyakıt) üretiminde de rol alabileceğine inanılıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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