Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı

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Salgının daha da kötüye gitmesi sebebiyle geçtiğimiz hafta yeni kısıtlamalar geleceği açıklandı ve birkaç gün önce de bu kısıtlamalar başladı. Her geçen gün artış yaşanan hasta sayısı da yine can sıkan bir seviyede.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı"

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Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

21 Kasım'da açıklanan tablo ile toplamda yapılan test sayısı 17 milyonu geçmişti. Bugün açıklanan tablo ile de toplam hasta sayısının 450.000'i geçtiğini görüyoruz. 20 Mart'ta açıklanan vefat sayısı da ne yazık ki günlük vefat sayısının en üst seviyesine ulaşmıştı.

23 Kasım Covid-19 Tablosu

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Hasta sayıları ne yazık ki birkaç gündür şu ana kadar açıklanan vaka sayılarından bile daha yüksek seviyelere gelmiş durumda. Türkiye'nin şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısı ise 11 Nisan'da gelmişti ve sayı 5.138'di. 21 Kasım ve 22 Kasım'da açıklanan hasta sayısı ise sırayla 5.532 ve 6.017'ydi.

Bugün açıklanan hasta sayısı ve vefat sayısı ise şu ana kadar açıklanan en yüksek sayı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugünün tablosu için şöyle bir yorumda bulundu: "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin."

Tüm dünyada yaşanan bu korkutucu artışın ardından insanların artık tek umudu aşı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz saatlerde konu ile ilgili güzel bir haber verdi. Söylediğine göre BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısı onay alırsa Aralık veya Ocak ayında 1 milyon adet tedarik edilecek ve devletin tedarik ettiği aşılar ücretsiz olacak. Konuya dair detayları buradan öğrenebilirsiniz.

https://covid19.saglik.gov.tr/

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