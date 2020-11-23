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    Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım 2020'nin Covid-19 tablosunu paylaştı. Birkaç gündür açıklanan hasta sayıları, şu ana kadar açıklanan vaka sayılarını bile geride bırakmış durumda.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı
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    Salgının daha da kötüye gitmesi sebebiyle geçtiğimiz hafta yeni kısıtlamalar geleceği açıklandı ve birkaç gün önce de bu kısıtlamalar başladı. Her geçen gün artış yaşanan hasta sayısı da yine can sıkan bir seviyede.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı"

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    21 Kasım'da açıklanan tablo ile toplamda yapılan test sayısı 17 milyonu geçmişti. Bugün açıklanan tablo ile de toplam hasta sayısının 450.000'i geçtiğini görüyoruz. 20 Mart'ta açıklanan vefat sayısı da ne yazık ki günlük vefat sayısının en üst seviyesine ulaşmıştı. 

    23 Kasım Covid-19 Tablosu

    Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı
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    Hasta sayıları ne yazık ki birkaç gündür şu ana kadar açıklanan vaka sayılarından bile daha yüksek seviyelere gelmiş durumda. Türkiye'nin şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısı ise 11 Nisan'da gelmişti ve sayı 5.138'di. 21 Kasım ve 22 Kasım'da açıklanan hasta sayısı ise sırayla 5.532 ve 6.017'ydi.

    Bugün açıklanan hasta sayısı ve vefat sayısı ise şu ana kadar açıklanan en yüksek sayı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugünün tablosu için şöyle bir yorumda bulundu: "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." 

    Tüm dünyada yaşanan bu korkutucu artışın ardından insanların artık tek umudu aşı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz saatlerde konu ile ilgili güzel bir haber verdi. Söylediğine göre BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısı onay alırsa Aralık veya Ocak ayında 1 milyon adet tedarik edilecek ve devletin tedarik ettiği aşılar ücretsiz olacak. Konuya dair detayları buradan öğrenebilirsiniz.



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    OSINOS (Selim USTA) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Devletin tedarik ettiği aşı ücretsiz olacak ve başta mvekili ve eşrafına dağıtıl.... Vs vs vs.. asgari ücretli de gider adambaşı 300 den yaptırır..!!
    Yanıtla +9
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne oldu dün saglık bakanımız kontrol altına aldık diyordu ?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    el-viento07 (Cem Ali) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah beterinden korusun diyoruz her gün daha beter oluyor, neyse bugüne şükür
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    TulparHAN (5 4) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece çin aşısı ücretsiz olacak diğerleri ücretli
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    enja 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha yeni atlatım corona dikkat edin
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    cand. 21 dk. ( Mesaj Silindi ) enja
    Geçmiş olsun
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    JourneyToTheWest 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bunlar neden halk ile paylaşılıyor?Moral bozmaktan başka bir işe yaramıyor.İyileşmek isteyen kişinin morale ihtiyacı yok mudur?Öyleyse bu paylaşımı yapmanın amacı nedir neden insanların gözüne sokulurcasına bu tablo her gün verilip duruyor?

    Ben zaten elimden geldiğince önlem alıyorum çevremdeki insanlarda da bunu görüyorum.Öyleyse amaç nedir?
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    boşyapanlaratepki 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mıçtık galiba
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    ahercetin (A.Hakan erçetin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zoruma giden şey hala şeffaf olmamamız. Hastalığını kabul etmeyen hastayı hiçbir doktor iyi edemez. O yüzden önce sayıları doğru paylassalardi bunlar bu kadar ilerlemez di.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne oldu dün saglık bakanımız kontrol altına aldık diyordu ?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) clarq26
    oturduğu yerden mi ?
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    OSINOS (Selim USTA) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Devletin tedarik ettiği aşı ücretsiz olacak ve başta mvekili ve eşrafına dağıtıl.... Vs vs vs.. asgari ücretli de gider adambaşı 300 den yaptırır..!!
    Yanıtla +9
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    s8s7s6s5s4s3s2s1 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kalben ve ruhen inanıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    9600_G_T (kadir varae) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) s8s7s6s5s4s3s2s1
    beynen inanmiyorum ben
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    WienerWald (AD ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu şekilde alınan önlemlerin bir şeye faydası olmadığı apaçık ortada zaten bu önlemlerin amacı insanların sağlığı değil tamamen sağlık sisteminin cokmemesi üzerine kurulu.
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