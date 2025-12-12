Sinemada bu hafta: Knives Out 3, Bugün Güzel, Bak Postacı Geliyor (5 Aralık 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime giriyor. Bu altı yeni filmin yanı sıra, Stanley Kubrick'in korku-gerilim klasiği Cinnet (The Shining) de yıllar sonra sinemalara geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Üzgünüm, Bebeğim (Sorry, Baby)

Tam Boyutta Gör Bu yıl en beğenilen bağımsız filmlerinden olan Sorry, Baby, nihayet ülkemizde de gösterime giriyor.

Tür : Kara Komedi, Drama

: Kara Komedi, Drama Yönetmen : Eva Victor

: Eva Victor Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch

Agnes, Massachusetts kıyılarında yaşayan bir edebiyat profesörüdür. Akademide saygı duyduğu bir yazarla geçirdiği gecenin ardından hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir, ancak film bu anı göstermeyi reddeder; Esas mesele Agnes’in sessizliklerle, dostluklarla ve küçük tesadüflerle örülen sonraki yolculuğudur. Ona en çok destek veren kişi, neşesi ve sıcaklığıyla Lydie’dir (Naomi Ackie). Aralarındaki dostluk ve gündelik hayattaki ironik ayrıntılar, travmanın gölgesinde bile iyileşmeye dair ince bir umut yaratır.

2️⃣ Bak Postacı Geliyor

Tam Boyutta Gör Bak Postacı Geliyor, Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin yönetmeni olan Yüksel Aksu'nun imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : Yüksel Aksu

: Yüksel Aksu Oyuncular: Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan, Fırat Çelik, Fikret Kuşkan

Film, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

3️⃣ Bugün Güzel

Tam Boyutta Gör Oğuzhan Koç'un başrolünü üstlendiği Bugün Güzel, sinemaseverlere acı tatlı bir kendini bulma hikâyesi vadediyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Mali Ergin

: Mali Ergin Oyuncular: Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim, Neslihan Arslan

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir, beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş, ona yeniden umut ve neşe getirirken, Ali için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir.

4️⃣ Tom ve Jerry: Kayıp Pusula (Tom and Jerry: Forbidden Compass)

Tür : Animasyon, Komedi

: Animasyon, Komedi Yönetmen: Gang Zhang

Film, bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları gizemli bir pusula tarafından başka bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin maceralarını anlatıyor.

5️⃣ Cinnet (The Shining)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen korku-gerilim filmlerinden olan The Shining, çıkışından 45 yıl sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan The Shining, Stanley Kubrick'in usta işi yönetimi ve Jack Nicholson'ın etkileyici performansıyla benzersiz bir deneyime dönüşüyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenen yazar Jack Torrance, eşi Wendy ve doğaüstü sezgilere sahip oğlu Danny ile birlikte otele yerleşir. Yoğun kar fırtınası nedeniyle tamamen izole kalan aile, otelin geçmişine ait karanlık izlerle yüzleşmeye başlar. Zamanla Jack, otelin doğaüstü güçlerinin etkisine girer ve aile için geri dönüşü olmayan bir kabus başlar.

6️⃣ Yıldızların Altında (Under the Stars)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kadrosunda Andy Garcia ve Toni Collette gibi isimleri barındıran Yıldızların Altında, rüyalarının kadınını bulan bir yazara odaklanıyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Michelle Danner

: Michelle Danner Oyuncular: Alex Pettyfer, Andy Garcia, Toni Collette, Eva De Dominici

Tutkudan yoksun bir ilişkinin içinde sıkışıp kalmış bir aşk romanı yazarı ilham aramak için İtalya’ya gittiğinde, beklenmedik bir şekilde hayallerinin kadını ile tanışır.

7️⃣ Belez

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz düşük bütçeli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Yavuz Duman

: Yavuz Duman Oyuncular: Yavuz Duman, Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu

Yönetmen koltuğunda Yavuz Duman'ın oturduğu "Belez" filminin oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.

Time dergisi 2025 yılının en iyi 10 filmini açıkladı: İşte liste 22 sa. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Tam Boyutta Gör Netflix'in büyük başarı yakalayan Knives Out serisi, önümüzdeki ay üçüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrolde yine Daniel Craig var.

Tür : Gizem, Suç

: Gizem, Suç Yönetmen : Rian Johsnon

: Rian Johsnon Oyuncular : Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny

: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny Yayın Tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Platform: Netflix

Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışıyor. Bu yeni gizemin merkezinde, küçük bir kasabanın kilisesinde işlenen cinayet yer alıyor. Blanc, bu gizemi çözmek için genç bir rahiple iş birliği yapıyor.

2️⃣ Yavaşça Söyle (Tell Me Softly)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da yayınlanacak filmlerin başında ise İspanya yapımı gençlik draması Tell Me Softly geliyor.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : Denis Rovira van Boekholt

: Denis Rovira van Boekholt Oyuncular : Alícia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales

: Alícia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales Yayın Tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Kamila her şeyi kontrol altında tutar: dersleri, sosyal hayatı, imajı… Yedi yıl aradan sonra komşuları Di Bianco kardeşlerin beklenmedik dönüşü hariç her şeyi. Thiago ilk öpüştüğü kişiydi ve Taylor en iyi arkadaşıydı, ama şimdi onların dönüşü Kami'nin dünyasını alt üst edecektir. Üçü, onları birbirine bağlayan geçmişi aşabilecek mi? Yoksa her şey bir kez daha paramparça mı olacak?

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Ölüme Koşan Adam (The Running Man)

Tam Boyutta Gör Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver)’in aynı adlı Stephen King romanından uyarladığı The Running Man uyarlaması, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor

Tür : Aksiyon, Bilim-kurgu

: Aksiyon, Bilim-kurgu Yönetmen : Edgar Wright

: Edgar Wright Oyuncular : Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera

: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera Yayın Tarihi: 16 Aralık

Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.

2️⃣ Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't)

Tam Boyutta Gör Now You See Me serisinin geçtiğimiz ay vizyona giren üçüncü filmi, bu hafta öde izle servislerine geliyor.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Oyuncular : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike

: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike Yayın Tarihi: 16 Aralık

Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor. 3️⃣ The Mastermind Tam Boyutta Gör Bağımsız sinemanın önemli isimlerinden Kelly Reichardt'ın son filmi The Mastermind, bu hafta öde-izle servislerine eklenen bir diğer film olacak. Tür : Suç

: Suç Yönetmen : Kelly Reichardt

: Kelly Reichardt Oyuncular : Josh O'Connor, Sterling Thompson, Alana Haim

: Josh O'Connor, Sterling Thompson, Alana Haim Yayın Tarihi: 12 Aralık Vietnam Savaşı sırasında geçen filmde O’Connor, bir sanat eseri çalmak için cüretkâr bir soygun planlayan James Mooney’ye hayat veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: