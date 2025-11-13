Frankenstein, Netflix'te izleyicilerden büyük ilgi görüyor

Frankenstein, Üç Günde 29.1 Milyon İzlenmeye Ulaştı
Frankenstein, Netflix'te sadece üç günde 29.1 milyon izlenmeye ulaştı ve haftanın sonuna doğru yayınlanmış olmasına rağmen bu haftanın en çok izlenen filmleri arasında ilk sırayı aldı. Frankenstein, şu anda 72 ülkede ilk sırada.
Açılışını 29.1 milyon izlenmeyle yapan Frankenstein, böylece Netflix'in 2025 filmleri arasında en iyi beşinci açılışı yapmış oldu. Daha önce sadece Back in Action, Happy Gilmore 2, The Old Guard 2 ve Havoc daha iyi açılış yapmıştı. Frankenstein, bu performansıyla The Electric State, A House of Dynamite ve The Thursday Murder Club gibi dikkat çekici yapımları geride bırakmış oldu.
Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Frankenstein'ın canavarına Jacob Elordi hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler de yer alıyor.