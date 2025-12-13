Pluribus, Apple TV'nin bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu

Apple, Pluribus'un Bugüne Kadar En Çok İzlenen Dizisi Olduğunu Açıkladı
Apple izlenme rakamları konusunda net bir sayı vermemiş olsa da X üzerinden bir paylaşım yaparak, Pluribus'un diğer tüm dizileri geride bıraktığını duyurdu. Bu da Pluribus'un Severance ve Ted Lasso gibi popüler yapımları bile geride bıraktığı anlamına geliyor.
Pluribus'un merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor.
Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: