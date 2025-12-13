Giriş
    Bugüne kadar çekilmiş en iyi doktor dizileri

    Bu listemizde bugüne kadar çekilmiş en iyi doktor dizilerini listeledik. İşte House'tan The Pitt'e, ER'dan Grey's Anatomy'ye, hastane koridorlarında geçen en iyi doktor dizileri:

    Bu listemizde, hastanelerde geçen ve hikâyesinin merkezine doktorları koyan en iyi dizileri listeledik. Listemizde hem ER ve House gibi bu türün popülerlik kazanmasını sağlayan unutulmaz yapımlara, hem de The Pitt gibi daha yakın dönemde çıkmış başarılı örneklere yer verdik.

    Tüm Zamanların En İyi Doktor Dizileri

    Eğer hastanelerde geçen doktor dizilerini seviyorsanız, bu listedeki yapımlara da şans vermek isteyebilirsiniz. İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi doktor dizileri:

    1️⃣ House M.D.

    House M.D. Tam Boyutta Gör
    2000’lerin en popüler dizilerinden olan House M.D., medikal drama türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 8
    • Yayın tarihi: 2014-2012
    • IMDb puanı: 8.7
    • İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

    Sherlock Holmes esintili bir hastane dizisi olan House M.D., New Jersey’deki bir hastanede çalışan dahi ama huysuz doktor Gregory House’a odaklanıyor. Alışılmışın dışında yöntemleri, keskin zekâsı ve acımasız dürüstlüğüyle tanınan House, ekibiyle birlikte çözülemeyen tıbbi vakaları ele alıyor. Ancak dizi yalnızca hastalıkları çözmekle kalmıyor; House’un bağımlılıkları, yalnızlığı ve insan ilişkilerindeki sorunları da karakterin karmaşık portresini tamamlıyor.

    2️⃣ ER

    ER Tam Boyutta Gör
    Medikal drama türünün popüler hâle gelmesine öncülük eden dizilerden olan ER, bugün hâlâ keyifle izlenebilecek doktor dizileri arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 15
    • Yayın tarihi: 1994 - 2009
    • IMDb puanı: 7.9
    • İzlenebileceği Platform: -

    Chicago’daki County General Hospital’ın acil servisinde geçen dizi, her gün zamanla yarışan doktorlar ve hemşireler üzerinden hem acil tıbbın temposunu hem de hastane ortamının duygusal yükünü ekranlara taşıyor. George Clooney, Anthony Edwards ve Julianna Margulies gibi isimlerin canlandırdığı karakterler; zor vakalar, kişisel kırılmalar, etik çıkmazlar ve hayatlarını altüst eden anlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. ER, hem tıbbi gerçekçiliği hem de karakter odaklı yapısıyla modern hastane dizilerinin tonunu belirleyen bir klasik olarak türün en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

    3️⃣ The Pitt

    The Pitt Tam Boyutta Gör
    House ve ER gibi izleyiciyi etkilemeyi başaran hastane dizilerine bu yıl bir yenisi daha eklendi. HBO Max'te izleyici ile buluşan The Pitt, bu yılın en beğenilen yeni dizilerinden biri oldu.
    • Sezon sayısı: 1+
    • Yayın tarihi: 2025 - 
    • IMDb puanı: 8.9
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

    4️⃣ The Knick

    Bugüne kadar çekilmiş en iyi doktor dizileri Tam Boyutta Gör
    Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan The Knick, 20. yüzyılın başlarında geçiyor ve o dönemde New York'un en büyük hastanelerinden biri olan Knickerbocker'da yaşananları konu alıyor.
    • Sezon sayısı: 2 
    • Yayın tarihi: 2014-2015
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: HBO Max

    Ünlü oyuncu Clive Owen, dizide tıbbın sınırlarını zorlayan Dr. John W. Thackery'ye hayat veriyor. The Knick, her gün ölümle yaşam arasında mücadele verilen bu hastaneyi mesken tutan doktorlar ve hemşireler üzerinden dönemin New York'una ışık tutuyor.

    5️⃣ St. Elsewhere

    St. Elsewhere Tam Boyutta Gör
    House ve ER gibi türü popüler hâle gelen dizilerden biraz daha geriye gittiğimizde, karşımıza türün öncülerinden olan St. Elsewhere çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Denzel Washington ve David Morse gibi tanıdık isimler de yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 6
    • Yayın tarihi: 1982 - 1988
    • IMDb puanı: 8
    • İzlenebileceği Platform: -

    Boston’daki St. Eligius Hastanesi’nde geçen dizi, hem maddi zorluklarla boğuşan bu kurumun günlük kaosunu hem de doktorların, asistanların ve hemşirelerin kişisel hayatlarındaki çatışmaları iç içe işliyor. Ed Flanders, William Daniels ve Denzel Washington gibi önemli isimlerin hayat verdiği karakterler; mesleki idealizm, sistemsel yetersizlikler ve insan hayatının ağırlığı arasında gidip gelirken, St. Elsewhere hem mizahi tonuyla hem de dramatik derinliğiyle döneminin çok ötesine geçen bir hikâye sunuyor.

    6️⃣ Grey's Anatomy

    Grey's Anatomy
    2005’ten bu yana televizyon ekranlarında olan Grey's Anatomy, medikal drama türüne neredeyse bir pembe dizi dokunuşu getiriyor.
    • Sezon sayısı: 22+
    • Yayın tarihi: 2005 - 
    • IMDb puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: Disney+ ve TOD

    Seattle’daki Grey Sloan Memorial Hastanesi’nde geçen dizi, cerrahi stajyerler, doktorlar ve hemşirelerin hem profesyonel hem de özel hayatlarını merkezine alıyor. Meredith Grey ve ekip aşklarının dostlukları, kayıpları ve kariyer mücadeleleri üzerinden ilerleyen hikâye, tıp dünyasının zorluklarını dramatik ve duygusal bir perspektifle izleyiciye aktarıyor.

    7️⃣ Hospital Playlist

    Hospital Playlist Tam Boyutta Gör
    Doktor dizilerinin İngilizce olmayan en başarılı örneklerinden biri, Güney Kore yapımı Hospital Playlist.
    • Sezon sayısı: 2
    • Yayın tarihi: 2020 - 2021
    • IMDb puanı: 8.7
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    Seoul’daki Yulje Hastanesi’nde geçen dizi, tıp fakültesine girdikleri günden beri arkadaş olan beş doktorun eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Aynı hastanede çalışma fırsatı yakalayan arkadaşlar, bir yandan hastanedeki zorlu görevlerini yerine getirirken, diğer yandan hastane koridorlarını bile şenlendiren beş yakın arkadaş olmaya devam ediyor. Hospital Playlist sıcak mizahı ve samimi anlatımıyla tıbbi drama türüne farklı bir soluk getiriyor.

    8️⃣ Bodies

    Bodies Tam Boyutta Gör
    İngiltere yapımı bir medikal drama olan Bodies, türün en sert ve karanlık örnekleri arasında yer alıyor. Eski bir doktor olan Jed Mercurio'nun yazdığı dizi, en kanlı cerrahi müdahale sahnelerini bile gerçekçi şekilde tasvir etmesiyle o dönem epey ses getirmişti.
    • Sezon sayısı: 2
    • Yayın tarihi: 2004 - 2006
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: - 

    Londra’daki bir hastanede geçen ve Mercurio'nun kişisel deneyimlerine dayanan Bodies, stajyer doktorların zorlu eğitim sürecini ve sağlık sistemi içindeki etik ikilemlerini merkezine alıyor. Doktorların mesleki baskılar, hata yapmanın sonuçları ve kişisel yaşamlarındaki çatışmalarla başa çıkmaya çalıştığı Bodies, tıp dünyasının acımasız yönlerini ve genç doktorların üzerindeki yükü çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.

    9️⃣ Scrubs

    Scrubs Tam Boyutta Gör
    Daha eğlenceli bir doktor dizisi arayanlar için ön plana çıkan yapım ise komedi dizisi Scrubs oluyor.
    • Sezon sayısı: 9
    • Yayın tarihi: 2001 - 2009
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Sacred Heart Hastanesi’nde geçen dizi, genç doktor John “J.D.” Dorian’ın mesleğe yeni adım attığı yılları, kurduğu dostlukları ve hastane yaşamının kaotik temposunu eğlenceli bir anlatımla aktarıyor. Scrubs, sevilen karakterleri, absürt mizahı ve eğlenceli bölümleriyle, 2000'lerin en sevilen komedi dizileri arasında yer alıyor.

    🔟 This is Going to Hurt

    This is Going to Hurt Tam Boyutta Gör
    İngiltere yapımı bir mini dizi olan This is Going to Hurt, genç bir doktora hayat veren Ben Whishaw'ın güçlü performansıyla, etkileyici bir medikal dramaya dönüşüyor.
    • Sezon sayısı: 1 
    • Yayın tarihi: 2022
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği Platform: -

    Ben Whishaw’un hayat verdiği Adam Kay’in gözünden anlatılan dizi, Londra’daki bir kadın doğum kliniğinde çalışan doktorların karşılaştığı yoğun iş yükünü, duygusal baskıyı ve mesleğin yıpratıcı yönlerini merkezine alıyor. Adam’ın hem hastane içindeki krizlerle mücadelesi hem de özel hayatındaki sorunlarla baş etmeye çalışması, This Is Going to Hurt’ü hem içten hem de rahatsız edici derecede gerçek bir doktor portresine dönüştürüyor.

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

