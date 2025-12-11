Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Netflix yayın tarihini ve ilk görselleri paylaştı

Berlin and the Lady with an Ermine adını taşıyacak olan 2. sezon, 15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Dizinin 2. sezonu İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.
Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.