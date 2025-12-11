Giriş
    Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Netflix yayın tarihini ve ilk görselleri paylaştı

    Netflix'in sevilen dizisi Berlin, 2. sezonuyla geri dönüyor. La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakterinin maceralarına odaklanan dizinin ekranlara döneceği tarih duyuruldu.

    Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Netflix yayın tarihini ve ilk görselleri paylaştı Tam Boyutta Gör
    La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakteri, 2023 yılında kendi dizisiyle izleyici karşısına çıkmış, sevilen karakterin geçmişteki maceralarına odaklanan dizi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en çok izlenen uluslararası yapımlarından biri olan Berlin, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin ekranlara döneceği tarihi resmi olarak duyurdu.

    Berlin 2. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak

    Berlin and the Lady with an Ermine adını taşıyacak olan 2. sezon, 15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Dizinin 2. sezonu İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.

    Berlin 2. sezon geliyor: Netflix yayın tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Pedro Alonso'nun bir kez daha Berlin olarak kamera karşısına geçtiği 2. sezonda onunla birlikte tüm çetesi de geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.

    Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.

