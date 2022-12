Dünyanın en komik yerli ve yabancı komedi filmleri: Romantik komedi de var

Komedi filmleri temel olarak mizahı vurgulayan bir film kategorisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmler izleyici eğlendirmek ve güldürmek için tasarlanırken genellikle de mutlu bir sonla (kara komedi bir istisnadır) biterler. Komedi film türleri esasında sessiz sinema dönemine kadar gidiyor. Bu dönemlerde özellikle biraz da politik bakış açısıyla Charlie Chaplin filmleri dikkat çekiyor diyebiliriz. Bunun yanında son dönemlerde ise romantik komedi filmleri büyük bir yükselişte. Türkiye’de ise yerli komedi filmleri her zamanki gibi beyazperdenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İsterseniz sözü çok uzatmadan "Hangi komedi filmini izlesem?" diyenler için dünyanın en komik filmlerine göz atalım.

Gelmiş geçmiş en iyi komedi filmleri (Yabancı) 🔽

Tam Boyutta Gör En iyi komedi filmi listesinde verdiğimiz filmler genellikle hem izleyici hem de eleştirmenler tarafından beğenilen yapımlardan oluşuyor. Dolayısıyla burada yeni komedi filmlerini pek göremeyeceksiniz ancak endişelenmeyin onların da olduğu liste biraz daha aşağıda. Bununla birlikte eğer en iyi komik filmler arıyorsanız hemen aşağıdaki liste işinize yarayabilir.

1. Best in Show 🐩 IMDb puanı: 7,4

7,4 Yayın Tarihi: 2000

2000 Yönetmen: Christopher Guest

Christopher Guest Oyuncular: Jennifer Coolidge, Christopher Guest, John M Higgins, Michael Hitchcock

Jennifer Coolidge, Christopher Guest, John M Higgins, Michael Hitchcock En iyi alıntı: “Bitkileri sulamayın, onlar plastik!” Christopher Guest ve Eugene Levy'nin birlikte yazıp oynadığı Best in Show (En İyi Köpek) sahte belgesel tarzında bir komedi filmi konumunda. Film, prestijli bir köpek gösterisine katılan çiftleri ve köpeklerini konu ediniyor. Ancak yarışma “en güzel köpek” seçimi olsa da eksantrik çiftlerin bir araya gelişi adeta bir kaosa dönüşüyor ve Best in Show’u en iyi komedi filmlerinin arasına sokuyor.

2. In The Loop ⚔ IMDb puanı: 7,4

7,4 Yayın Tarihi: 2009

2009 Yönetmen: Armando Iannucci

Armando Iannucci Oyuncular: Tom Hollander, Peter Capaldi, James Gandolfini

Tom Hollander, Peter Capaldi, James Gandolfini En iyi alıntı: "Sana isyan kanununu okumak istemiyorum ama isyan kanunundan bazı alıntılar okumak zorunda kalacağım." Armando Iannucci'nin kibirli ve zekice hazırlamış politik hicvi In The Loop (Kısır Döngü), tekrar tekrar izleyip yine aynı şakalara gülünecek komik film örneklerinden birisi. En iyi yabancı komedi filmleri arasında gösterilen filmde Amerikan başkanı ve İngiltere başbakanı Orta doğu’da bir savaş fantezisi kurmakta. İngiltere'deki diplomatik işlerden sorumlu Simon Foster her ne kadar bu fantezilere karşı olsa da yapmış olduğu açıklamalar yanlış anlaşılır ve durum tamamıyla kaosa sürüklenir.

3. Bridesmaids 👰 IMDb puanı: 6,8

6,8 Yayın Tarihi: 2011

2011 Yönetmen: Paul Feig

Paul Feig Oyuncular: Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph

Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph En iyi alıntı: "Bana yardım et, ben fakirim." Şampanya, kekler ve parti, ipe sarılmış yavru köpekler ve Kristen Wiig'in (Annie) öfke nöbetlerini içeren Bridesmaids (Nedimeler) otuzlu yaşlarındaki biri ve onun nedime arkadaşlarını konu ediniyor. Filmde, Annie karakterinin inanılmaz kötü giden hayatını izlerken en yakın arkadaşı Lillian’ın (Maya Rudolph) kendisine baş nedimelik teklifini vermesine tanıklık ediyoruz. Elbette Annie nedime görevinde yalnız değildir ve onun kadar deli dolu olanlar da kendisine eşlik edecektir. Nedimeler, komik filmler arayanlar için biçilmiş kaftan olabilir.

4. The Big Lebowski 💸 IMDb puanı: 8,1

8,1 Yayın Tarihi: 1998

1998 Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Oyuncular: Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman

Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman En iyi alıntı: "Halı gerçekten odayı birbirine bağladı." Coen kardeşlerin bu komedisi hakkında çokça şey yazılabilir ancak belki de filmin başarısını özlü diyaloglarına bağlasak yanılmış da olmayız. Elbette harika oyuncu kadrosunun yanında verdiği hayat dersleri de azımsanmayacak ölçüde. Büyük Lebowski’de basit bir karışıklığın bazen umulmadık olaylara vesile olmasını görüyoruz. Filmde Jeff Lebowski aynı adlı bir milyoner ile karıştırılır ve başına gelmeyen kalmaz. Gerçek milyoner ortada yoktur ve eski karısına olan borçları da ödenmemiştir. Üstüne üstlük Jeff Lebowski bunun yüzünden gangsterlerden dayak yer ve çok sevdiği halısı zarar görür. Jeff Lebowski adaşı olan milyonerin yanına gitmek ve bu sorunları çözmek zorundadır.

5. Dumb and Dumber 🚙 IMDb puanı : 7,3

: 7,3 Yayın Tarihi: 1994

1994 Yönetmen : Peter Farrelly

: Peter Farrelly Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly

Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly En iyi alıntı: "Hey, dünyadaki en sinir bozucu sesi duymak ister misin?" Jim Carrey (Lloyd Christmas) ve Jeff Daniels (Harry Dunne), izleyicilere en iyi dost komedisini sunmak için bir araya geliyor. En komik filmler arasında gösterilen Salak ile Avanak’ta (Dumb and Dumber) kahramanlarımız aptal olsalar da para dolu bir evrak çantasını sahibine geri vermek için ülkeyi baştan başa dolaşacak kadar da son derece iyi niyetlidir. Film, 1994 galasından bu yana bir kült oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda hem Carrey hem de Daniels'ı çok çeşitli oyunculuk yeteneklerine sahip aktörler olarak pekiştirdi. Bu arada filmde ikilimizin bilmediği bazı önemli detaylar vardır: Birincisi çantanın parayla dolu olduğu, ikincisi ise bu paranın fidye için bırakılmış olduğu.

6. Think Like a Man 🤔 IMDb puanı: 6,5

6,5 Yayın Tarihi: 2012

2012 Yönetmen: Tim Story

Tim Story Oyuncular: Michael Ealy, Meagan Good, Arielle Kebbel

Michael Ealy, Meagan Good, Arielle Kebbel En iyi alıntı: "Mükemmel erkek diye bir şey yoktur." Tim Story'nin yönettiği, Keith Merryman ve David A. Newman'ın yazdığı ve Will Packer'ın yapımcılığını üstlendiği 2012 yapımı Think Like a Man (Erkek Aklı), en iyi romantik komedi filmleri arasında gösteriliyor. Steve Harvey'in 2009 tarihli Act Like a Lady, Think Like a Man adlı kitabına dayanan filmde dört arkadaş, kadınların Steve Harvey'in ilişki tavsiyelerini kendilerine karşı kullandıklarını keşfettiklerinde, durumu kadınlarının aleyhine çevirmek için birlik olur.

7. The 40 Year Old Virgin 👴 IMDb puanı: 7,1

7,1 Yayın Tarihi : 2005

: 2005 Yönetmen: Judd Apatow

Judd Apatow Oyuncular: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd

Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd En iyi alıntı: “Biliyor musun? Kadınlara saygı duyuyorum! Kadınları seviyorum! Onlara o kadar saygı duyuyorum ki onlardan tamamen uzak duruyorum!” Yönetmen Judd Apatow’un beyaz perdedeki ilk yönetmenlik denemesi olan The 40 Year Old Virgin (40 Yıllık Bekar) filminde Andy, kırk yaşına gelmiş olsa da hiç cinsel ilişki yaşamamıştır ancak hayatının geri kalanında ise başarılıdır. Andy bu sorununu çözmek için arkadaşlarından da destek alacak ve birbirinden komik sahnelere tanıklık etmemizi sağlayacak. Açıkçası filmdeki favori ağda sahnesi bu filmi benim için dünyanın en komik filmi yapıyor diyebilirim.

8. Mrs. Doubtfire 👨‍🍼 IMDb puanı: 7,1

7,1 Yayın Tarihi: 1993

1993 Yönetmen: Chris Columbus

Chris Columbus Oyuncular: Robin Williams, Robert Prosky, Sally Field

Robin Williams, Robert Prosky, Sally Field En iyi alıntı: “Dürüstlüğe hayranım Natalie, bu asil bir nitelik. Bunu asla kaybetmeyin, çünkü genellikle yaşlandıkça veya siyasete girdikçe kaybolur.” Kara mizah türünün örneği olan Mrs. Doubtfire ya da ülkemizde bilinen adıyla Müthiş Dadı, 1994 yılında Oscar ödülü almış ve çıktığı yılda en çok hasılat yapan ikinci film olmuştur. Filmde istemeye istemeye boşanan Daniel ve Miranda ikilisini izliyoruz. Daniel çocuklarını çok sevse de eski eşi tarafından sorumsuz bir baba olarak nitelendiriliyor. Mahkemenin çocukları anneye vermesi ise Daniel için kabullenmesi imkansız bir durumda. Aklına gelen tek çözüm ise dadı kılığına girerek çocukların bakıcısı olmaktır. Ancak Daniel’in başı bir türlü aksiliklerden kurtulmayacak ve film boyunca sırıtmamıza neden olacak. Bu arada Mrs. Doubtfire ayrıca ailecek izlenecek komedi filmleri arasında oluşuyla da güzel bir tercih olabilir.

9. When Harry Met Sally ✈️ IMDb puanı: 7,7

7,7 Yayın Tarihi: 1989

1989 Yönetmen: Rob Reiner

Rob Reiner Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher En iyi alıntı: "Hiçbir erkek çekici bulduğu bir kadınla arkadaş olamaz." En iyi romantik komedi filmlerinden bir tanesi olan When Harry Met Sally (Harry ile Sally Tanışınca) 1989 yılında Nora Ephron tarafından yazılıp ve Rob Reiner tarafından yönetilerek karşımıza çıktı. Tesadüf eseri bir yolculuk sırasında tanışan Harry ve Sally isimli iki gencin sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını ama hiç tanışmadıklarını öğreniyor ve bu yolculuk sırasında "Erkekler ve kadınlar hiç sadece arkadaş olabilir mi?" sorusunu tartışmalarına tanıklık ediyoruz. Yolculuk bittiğinde herkes kendi yoluna gidecektir ama 12 yıl sonra kader onları tekrardan bir araya getirecektir. İkonik sahneleriyle bir kült olan film en güzel komedi filmlerinden birisidir.