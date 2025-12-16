Giriş
    Netflix, zaman yolculuğu temalı oyunu filme uyarlıyor

    Netflix, henüz oyunseverlerle bile buluşmamış olan Kingmakers'ı filme uyarlıyor. Konusuyla merak uyandıran oyunun film uyarlaması için Deadpool & Wolverine'in yönetmeniyle anlaşıldı.

    Netflix zaman yolculuğu temalı oyunu filme uyarlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yıl oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan birinin de Kingmakers olması bekleniyordu. Ele aldığı ilginç fikirle oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Kingmakers, normalde Ekim ayında çıkacaktı. Ancak çıkışına kısa süre kala süresiz olarak ertelendi. Merakla beklenen Kingmakers için hâlâ yeni bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da bu durum daha şimdiden bir film uyarlaması için hazırlıklara başlanmasına engel olmadı. Netflix, Kingmakers'ı filme uyarlamak için çalışmaları başlattı.

    Kingmakers Filmi Shawn Levy Öncülüğünde Hazırlanıyor

    "Günümüzün silahlarıyla geçmişte dev ordulara karşı savaşsaydık nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırlanan Kingmakers, modern çağdan ortaçağa gönderilen bir karakteri merkeze alıyor. Oyuncular, yanlarında getirdikleri çağdaş silahlar ve teknolojilerle ortaçağ savaş alanlarında dengeyi tamamen değiştirebiliyor. Binlerce askerin çarpıştığı büyük ölçekli savaşlarda tüfekler, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve hatta tank gibi araçlar devreye girerken; kale kuşatmaları ve stratejik manevralar geleneksel taktiklerle birleşiyor.

    İşlediği tema gereği bir film olarak ele alınmaya da uygun görünen Kingmakers'ın film uyarlaması Shawn Levy öncülüğünde hazırlanacak. Deadpool & Wolverine ve Free Guy gibi filmlerin yönetmeni olan Shawn Levy, şimdilik projeye yapımcı olarak dâhil olmuş durumda. Ancak henüz yönetmeni açıklanmayan projede yönetmen koltuğuna oturma ihtimali de bulunuyor.

    Kingmakers gibi daha çıkmamış bir oyunun bile filminin hazırlanıyor olması, Hollywood'un şu anda oyun uyarlamalarına adeta saldırıyor olmasının bir yansıması. Son dönemde çıkan oyun uyarlamalarının başarılı olması, son dönemde çok sayıda yeni projenin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kingmakers da bunların son örneği.

