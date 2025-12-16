Netflix, zaman yolculuğu temalı oyunu filme uyarlıyor

Kingmakers Filmi Shawn Levy Öncülüğünde Hazırlanıyor
"Günümüzün silahlarıyla geçmişte dev ordulara karşı savaşsaydık nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırlanan Kingmakers, modern çağdan ortaçağa gönderilen bir karakteri merkeze alıyor. Oyuncular, yanlarında getirdikleri çağdaş silahlar ve teknolojilerle ortaçağ savaş alanlarında dengeyi tamamen değiştirebiliyor. Binlerce askerin çarpıştığı büyük ölçekli savaşlarda tüfekler, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve hatta tank gibi araçlar devreye girerken; kale kuşatmaları ve stratejik manevralar geleneksel taktiklerle birleşiyor.
İşlediği tema gereği bir film olarak ele alınmaya da uygun görünen Kingmakers'ın film uyarlaması Shawn Levy öncülüğünde hazırlanacak. Deadpool & Wolverine ve Free Guy gibi filmlerin yönetmeni olan Shawn Levy, şimdilik projeye yapımcı olarak dâhil olmuş durumda. Ancak henüz yönetmeni açıklanmayan projede yönetmen koltuğuna oturma ihtimali de bulunuyor.
Kingmakers gibi daha çıkmamış bir oyunun bile filminin hazırlanıyor olması, Hollywood'un şu anda oyun uyarlamalarına adeta saldırıyor olmasının bir yansıması. Son dönemde çıkan oyun uyarlamalarının başarılı olması, son dönemde çok sayıda yeni projenin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kingmakers da bunların son örneği.