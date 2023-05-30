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    ADATA su soğutmalı en güçlü Gen 5 SSD'sini piyasaya sürdü

    ADATA, Computex 2023 fuarı kapsamında Project NeonStorm PCIe Gen5 M.2 SSD modelini tanıtarak dahili su soğutmalı şimdiye kadarki en güçlü SSD'sini piyasaya sürdü.
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    ADATA su soğutmalı en güçlü Gen 5 SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    ADATA, gelişmiş ısı dağılımı için tasarlanmış benzersiz soğutma teknolojisi ile üretilen en güçlü Gen 5 SSD'sini Computex 2023 fuarı kapsamında tanıttı. Project NeonStorm PCIe Gen5 M.2 olarak adlandırılan SSD, dahili su soğutmasıyla da ayrıca dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Firma aynı zamanda LEGEND 970 ve SE920 Harici SSD modellerini de gün yüzüne çıkardı.

    ADATA Project NeonStorm

    ADATA, açıkça SSD'leri için soğutma çözümlerine odaklanıyor. Computex 2023'te şirket, 14.000 MB/s okuma ve 12.000 yazma performansı sunan Silicon Motion SM2508 PCIe Gen5 M.2 SSD denetleyicili Project NeonStorm adını verdiği ürününü sergiledi. Okuma ve yazma performansı çok etkileyici olsa da ADATA'nın odaklanmanızı istediği şey bu değil.

    ADATA, şirketin su soğutması olmayan SSD'lere kıyasla yüzde 20 daha iyi ısı dağılımı sağlayabileceğini iddia ettiği bir su soğutma + fan çözümü uyguluyor. Dünyada bir ilk olan bu çözüm özellikle ısınma eğilimi gösteren PCIe Gen5 SSD’ler için iddialı bir çözüm gibi duruyor.

    LEGEND 970 ve SE920 SSD

    ADATA su soğutmalı en güçlü Gen 5 SSD'sini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ADATA,LEGEND 970 ve SE920 Harici SSD modellerini de tanıttı. LEGEND 970, saniyede 10.000MB okuma ve 10.000MB’ye kadar yazma performansı sunarken “patentli aktif ısı dağılım” tasarımı, fanlı ısı emicilere kıyasla sıcaklıkları yüzde 10 oranında azaltıyor. SE920, son nesil USB4 arabirimini kullanarak saniyede 3.800MB okuma ve 3.200MB’ye kadar yazma hızlarına erişiyor. Tanıtılan ürünler için herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi ise paylaşılmadı.

    Kaynakça https://event.adata.com/computex2023/en https://www.tweaktown.com/news/91654/adata-launches-its-most-powerful-gen-5-ssd-and-it-has-water-cooling/index.html
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