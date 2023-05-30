ADATA su soğutmalı en güçlü Gen 5 SSD'sini piyasaya sürdü

ADATA, açıkça SSD'leri için soğutma çözümlerine odaklanıyor. Computex 2023'te şirket, 14.000 MB/s okuma ve 12.000 yazma performansı sunan Silicon Motion SM2508 PCIe Gen5 M.2 SSD denetleyicili Project NeonStorm adını verdiği ürününü sergiledi. Okuma ve yazma performansı çok etkileyici olsa da ADATA'nın odaklanmanızı istediği şey bu değil.
ADATA, şirketin su soğutması olmayan SSD'lere kıyasla yüzde 20 daha iyi ısı dağılımı sağlayabileceğini iddia ettiği bir su soğutma + fan çözümü uyguluyor. Dünyada bir ilk olan bu çözüm özellikle ısınma eğilimi gösteren PCIe Gen5 SSD’ler için iddialı bir çözüm gibi duruyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)