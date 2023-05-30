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    Xiaomi, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı: Redmi G27 ve G27Q

    Xiaomi, Çin'de Redmi G27 serisi yeni oyun monitörlerini tanıttı. 27 inç oyuncu monitörleri Redmi G27 ve G27Q özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Xiaomi Redmi G27 ve G27Q oyun monitörleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin 27 inç oyun monitörleri Redmi G27 ve Redmi G27Q, 165Hz yenileme hızı, 1ms GtG yanıt süresi, IPS panele sahip. Peki, iki monitör arasında ne gibi farklılıklar var?

    Xiaomi Redmi G27 ve G27Q oyun monitörü özellikleri

    Redmi G27Q, diğer modelden daha yüksek çözünürlüğü destekliyor. G27, doğal 1080p panele sahipken, G27Q 1440p (2560x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 2K panele sahip. Her iki monitör de 8-bit renk derinliği sağlıyor ve VESA DisplayHDR400 sertifikasına sahip.

    Redmi G27, basit bir standla gelirken, G27Q yatırma, döndürme, eğmeyi destekleyen ayarlanabilir bir standa sahip. Giriş çıkış bağlantıları açısından,  her iki monitör de HDMI ve DisplayPort bağlantı noktasına sahip. Redmi G27Q modelinde ayrıca USB-C portu bulunuyor.

    Xiaomi Redmi G27 serisi oyuncu monitörü fiyatı

    Xiaomi Redmi G27 fiyatı; 113 dolar, Redmi G27Q fiyatı; 198 dolar olarak açıklandı. Xiaomi G27 serisi oyun monitörlerinin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı belli değil.

    Kaynakça https://m.mi.com/commodity/detail/18490 https://m.mi.com/commodity/detail/18489
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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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