Xiaomi, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı: Redmi G27 ve G27Q

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin 27 inç oyun monitörleri Redmi G27 ve Redmi G27Q, 165Hz yenileme hızı, 1ms GtG yanıt süresi, IPS panele sahip. Peki, iki monitör arasında ne gibi farklılıklar var?

Redmi'den uygun fiyatlı 27 inç monitör: 100 Hz panel ve 85$ fiyat 1 gün önce eklendi

Xiaomi Redmi G27 ve G27Q oyun monitörü özellikleri

Redmi G27Q, diğer modelden daha yüksek çözünürlüğü destekliyor. G27, doğal 1080p panele sahipken, G27Q 1440p (2560x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 2K panele sahip. Her iki monitör de 8-bit renk derinliği sağlıyor ve VESA DisplayHDR400 sertifikasına sahip.

Redmi G27, basit bir standla gelirken, G27Q yatırma, döndürme, eğmeyi destekleyen ayarlanabilir bir standa sahip. Giriş çıkış bağlantıları açısından, her iki monitör de HDMI ve DisplayPort bağlantı noktasına sahip. Redmi G27Q modelinde ayrıca USB-C portu bulunuyor.

Xiaomi Redmi G27 serisi oyuncu monitörü fiyatı

Xiaomi Redmi G27 fiyatı; 113 dolar, Redmi G27Q fiyatı; 198 dolar olarak açıklandı. Xiaomi G27 serisi oyun monitörlerinin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı belli değil.

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