Xiaomi, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı: Redmi G27 ve G27Q

- Xiaomi Redmi G27 ve G27Q oyun monitörü özellikleri
- Xiaomi Redmi G27 serisi oyuncu monitörü fiyatı
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Xiaomi Redmi G27 ve G27Q oyun monitörü özellikleri
Redmi G27Q, diğer modelden daha yüksek çözünürlüğü destekliyor. G27, doğal 1080p panele sahipken, G27Q 1440p (2560x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 2K panele sahip. Her iki monitör de 8-bit renk derinliği sağlıyor ve VESA DisplayHDR400 sertifikasına sahip.
Redmi G27, basit bir standla gelirken, G27Q yatırma, döndürme, eğmeyi destekleyen ayarlanabilir bir standa sahip. Giriş çıkış bağlantıları açısından, her iki monitör de HDMI ve DisplayPort bağlantı noktasına sahip. Redmi G27Q modelinde ayrıca USB-C portu bulunuyor.
Xiaomi Redmi G27 serisi oyuncu monitörü fiyatı
Xiaomi Redmi G27 fiyatı; 113 dolar, Redmi G27Q fiyatı; 198 dolar olarak açıklandı. Xiaomi G27 serisi oyun monitörlerinin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı belli değil.Kaynakça https://m.mi.com/commodity/detail/18490 https://m.mi.com/commodity/detail/18489 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)