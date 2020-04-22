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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor

    XPG XENIA adındaki oyuncu dizüstü bilgisayarı ile dizüstü sektörüne ilk adımını atan ADATA markası bu haftadan itibaren bilgisayarını satışa sunmaya başlıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor
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    Uzun süre depolama ve RAM bellek sektöründe faaliyet gösterdikten sonra XPG adıyla oyuncu/performans markasını hayata geçiren ADATA firması, CES 2020 fuarında ilk dizüstü oyuncu bilgisayarını duyurmuştu. Satışlar bu hafta başlıyor.

    ADATA XPG XENIA özellikleri

    ADATA XPG XENIA adındaki oyuncu dizüstü modeli firmanın bu sektördeki ilk ürünü olma özelliğine sahip. Oldukça iddialı özelliklerle donatılan firmanın kendi performans belleklerini sergilediği bir alan olacak.ADATA XPG XENIA

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    ADATA XPG XENIA modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 144Hz tazeleme hızı oyunlarda akıcı görüntüler sunuyor. 4.9mm ekran çerçeveleri sayesinde kompakt bir gövde elde edilmiş. Gövde 20.5mm kalınlığında ve 1.85Kg ağırlığında.

    ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor
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    Intel Core i7-9750H işlemcisinin güç verdiği model NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q veya GTX 1660 Ti ekran kartı seçenekleri sunuyor. Ödüllü XPG SX8200 Pro SSD sürücü 3500MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 32GB DDR4 RAM bellek de yine performans odaklı.

    Thunderbolt 3 ile harici ekran kartlarına da imkan tanıyan bilgisayar WiFi 6 ile de verimli bir bağlantı sağlıyor. Mekanik klavye barındıran ürün 10 saate kadar kullanım süresi ile de iddialı. ADATA XPG XENIA bugün özel bir çevrim içi lansmanın ardından ABD’de satışa çıkacak. Sonbaharda ise global çapta dağıtılacak.



    https://www.techpowerup.com/266115/adata-xpg-unveils-15-6-inch-xenia-gaming-notebook Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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