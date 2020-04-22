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    Koronavirüs salgını Netflix’e yaradı

    Bir süredir evde oturmak zorunda olan milyarlarca insan çareyi içerik platformlarında buldu. Netflix yılın ilk çeyreğinde beklentileri ikiye katlayarak yeni abone kazandı.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını Netflix’e yaradı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın evine kapanması beraberinde internete yüklenme getirdi. Haliyle internet üzerinde içerik sağlayan platformlar ve sosyal medya platformları bu yüklenmeden faydalanmaya başladı.

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    Netflix abone sayısını arttırdı

    Yeni yılın ilk çeyrek rakamlarını açıklayan Netflix, 3 aylık dönemde toplam 15.7 milyon yeni abone kazandığını duyurdu. Bu rakam 7 milyon artış bekleyen analizlerin iki katından fazla. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23 civarında bir artış elde edilmiş.

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    Netflix’in geçen yıl sonunda 166 milyon aboneye ulaştığı tahmin ediliyordu. Yeni rakam ile birlikte Mayıs 2020 itibariyle platformun 182 milyon civarında aboneye ulaştığı tahmin edilebilir. Disney+ platformu da bu dönemde abone sayısını ikiye katladı.

    Abone sayısının artmasına rağmen firmanın geliri 5.7 milyar dolar beklentisinden sapmadı. Beklentilerin üzerinde abone artışı elde etmesi Netflix’in hisselerini de yüzde 4 oranında yükseltti.



    https://finance.yahoo.com/news/netflix-q1-earnings-2020-194103428.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 2 sa.
    Bu virüs işi uzun süre devam ederse nasıl içerik uretecekler?
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    gushka 2 sa. TheMuyu
    Netflixteki bütün içerikleri tüketmen 2-3 yılını alır zaten dert etme
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    BlackLead 1 sa. TheMuyu
    içerik üretmezler ama dış satın almalarını arttırırlar.

    zaten millet netflix orjinallerini çok sevmiyor ki filmlerin çoğu tırt, sadece belli başlı bir kaç dizisi iyi. onun haricinde insanların çoğu dış yapımları izliyordur netflix üzerinden.
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    Saint Ralph 3 sa.
    Allah başımızdan Netflix i eksik etmesin.
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