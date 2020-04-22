Koronavirüs salgını Netflix’e yaradı

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Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın evine kapanması beraberinde internete yüklenme getirdi. Haliyle internet üzerinde içerik sağlayan platformlar ve sosyal medya platformları bu yüklenmeden faydalanmaya başladı.

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Netflix abone sayısını arttırdı

Yeni yılın ilk çeyrek rakamlarını açıklayan Netflix, 3 aylık dönemde toplam 15.7 milyon yeni abone kazandığını duyurdu. Bu rakam 7 milyon artış bekleyen analizlerin iki katından fazla. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 23 civarında bir artış elde edilmiş.

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Netflix’in geçen yıl sonunda 166 milyon aboneye ulaştığı tahmin ediliyordu. Yeni rakam ile birlikte Mayıs 2020 itibariyle platformun 182 milyon civarında aboneye ulaştığı tahmin edilebilir. Disney+ platformu da bu dönemde abone sayısını ikiye katladı.

Abone sayısının artmasına rağmen firmanın geliri 5.7 milyar dolar beklentisinden sapmadı. Beklentilerin üzerinde abone artışı elde etmesi Netflix’in hisselerini de yüzde 4 oranında yükseltti.

https://finance.yahoo.com/news/netflix-q1-earnings-2020-194103428.html

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