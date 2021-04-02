Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı

    XPG XENIA Xe dizüstü model Intel Xe grafikleri sayesinde oyun severlere olduğu kadar gündelik işlerle uğraşan tüketicilere de hitap ediyor. XPG XENIA Xe özellikleri yazımızda.
    02 Nisan 2021, 00:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,3b
    1
    13
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    İki yıl önce bilgisayar pazarına adım atan ADATA XPG; GAIA markası ile mini PC, XENIA markası ile de dizüstü üretmeye başlamıştı. XPG XENIA şimdi yeni bir dizüstü modeli piyasaya sürüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ADATA XPG markası ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor

    XPG XENIA Xe neler sunuyor?

    XPG XENIA Xe dizüstü modeli Tiger Lake tabanlı Intel Core i5-1135G7 veya i7-1165G7 işlemci seçenekleri ile geliyor. Intel Iris Xe grafik birimi de tatmin edici bir performans ortaya koyuyor. Firma hem oyunculara hem de gündelik kullanılara yönelik bir ürün geliştirdiğini ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor"

    15.6 inçlik IPS LCD dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 14.9mm kalınlık değeri ve 1.65Kg ağırlığa sahip. LPDDR4x 4266 MHz RAM bellek ve XPG PCI 4.0 M.2 SSD seçenekleri performansa katkı sağlıyor.

    Intel EVO programına dahil olduğu için tasarımın yanında uykudan 1 saniyede uyanabilme, dinamik batarya takibi, uzun kullanım süreleri gibi şartları karşılaması gerekiyor. WiFi 6, Thunderbolt 4, 65W hızlı şarj, uzak alan mikrofonu gibi özellikleri olan XPG XENIA Xe modeli kısa süre içerisinde satışa sunulacak.



    https://www.techpowerup.com/280392/adata-xpg-unveils-intel-evo-certified-xenia-xe-gaming-lifestyle-ultrabook
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin bu incelikte bir cihazda amd olmaz abi. Masaüstü var amd sağolsun oyun oynarken kombiyi kapatabiliyorum :) bu gibi cihazların içerisinde hayal edemiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N nyerebasmaz 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    şu evo olayı oldukça dikkatimi çekti benim. anladığım kadarıyla evo olabilmesi için intelin özellik şartları var bunlar bunlar varsa ok diyo. bu durumda da markanın pek bir önemi kalmıyor yani pazara yeni giren bu cihaz için normalde tereddütle yaklaşılması muhtemelken evo olunca sanki abisinin elinden tutup gelmiş gibi 1-0 önde başlıyor. sevdim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C caglar.35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım olarak gayet şık görünüyor. İnce, Hafif ve Performanslı bir model. 11. Nesil kullanıyor olması ve bu modellerde Xe Grafik kartı performansı gayet yeterli seviyede. MX450 seviyelerinde performans sağlıyor. Yeni oyuncuların gelmesi rekabet sağlar, Son kullanıcıya yarar. Devamını merakla bekliyoruz :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spazioso (Engin Durak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kalitesini ürettiği stabil performanslı RAM'ler ve SSD'ler ile bize kanıtlamış bir markanın yine stabil performans sunma konusunda usta olan Intel ile anlaşması oldukça sevindirici. Özellikle EVO platformundan lisans alması XPG'yi bir adım daha ön plana çıkaracaktır. Umarız cihaz ülkemizde büyük hiperstorelara girer ve kalıcı olur.

    Şıklığın, zarifliğin yanısıra performansıyla da adından söz ettirecek bir cihaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fleimkepa 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adata markasının evo lisansı almış bir model ile piyasada adını duyurması onlar adına da çok iyi olacaktır. Kendisini kanıtlamış bir teknoloji ile markanında adı oldukça olumlu konuşulacaktır kasada oldukça şık görünüyor . Xe grafik kartının verdiği oyun performansıda azımsanmayacak kadar iyi. Bu teknoloji ve markanın adını çok duyacağız
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W WalkerCyborgCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnce, zarif ve performanslı bir model olmuş. Günümüzdeki WiFi 6, Thunderbolt 4, 65W hızlı şarj, uzak alan mikrofonu gibi tüm yeni teknolojilere sahip. İşlemcisinin de i5-1135G7 ya da i7-1165G7 olması çok hoş durmuş. Üzerinde gelen teknolojilerle birlikte (işlemci, grafik kartı, ram vs.) hem ofis kullanımına hem de oyun oynanabilmesine izin veriyor. Umalım da fiyatı uygun olsun. :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xe ne zamandan beri oyun oynatabilir olmuş..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fleimkepa 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    daha yeni çıktı dur bismillah :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel işlemci olması hatalı. AMD seçeneği de olmalı.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    AMD'nin daha 5000U serisi çıkmadığı için Intel ile gelmiş olabilir mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtılan özellikler bu. Piyasada kaldıkça özellikler düşer mi acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı 1 hf. Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar 1 hf. Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü 1 hf. Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı 1 hf. Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı 1 hf. iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir 1 hf. Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor 1 hf. Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi 1 hf. Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor? 1 hf. Uncharted filmi bir kez daha ertelendi 1 hf. Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması 1 hf. Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı Sonraki Teknolojik Sefer Tası: Heatbox 1 hf. Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor 1 hf. Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu 1 hf. Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı 1 hf. Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu 1 hf. District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı 1 hf. PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi 1 hf. Global iletişim liderlerinden Nokia, Dünya devlerine İstanbul’dan teknik destek sağlıyor 1 hf. "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir" 1 hf. FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek 1 hf. watchOS 7.4 sürümünde Apple Watch ile kilit açma özelliği geliyor 1 hf. Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı 1 hf. Mobil RTX 3050 ve 3050 Ti’ın performansı sızdı 1 hf. Elon Musk tweet’ledi, Dogecoin yükselişe geçti 1 hf. TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak 1 hf. Google'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: Pixel Buds A 1 hf. Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı 1 hf. Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000G’nın detayları sızdı 1 hf. Casio, G-Shock serisinin ilk Wear OS akıllı saati olan GSW-H1000'i tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız