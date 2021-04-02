ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı

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İki yıl önce bilgisayar pazarına adım atan ADATA XPG; GAIA markası ile mini PC, XENIA markası ile de dizüstü üretmeye başlamıştı. XPG XENIA şimdi yeni bir dizüstü modeli piyasaya sürüyor.

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XPG XENIA Xe neler sunuyor?

XPG XENIA Xe dizüstü modeli Tiger Lake tabanlı Intel Core i5-1135G7 veya i7-1165G7 işlemci seçenekleri ile geliyor. Intel Iris Xe grafik birimi de tatmin edici bir performans ortaya koyuyor. Firma hem oyunculara hem de gündelik kullanılara yönelik bir ürün geliştirdiğini ifade ediyor.

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15.6 inçlik IPS LCD dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 14.9mm kalınlık değeri ve 1.65Kg ağırlığa sahip. LPDDR4x 4266 MHz RAM bellek ve XPG PCI 4.0 M.2 SSD seçenekleri performansa katkı sağlıyor.

Intel EVO programına dahil olduğu için tasarımın yanında uykudan 1 saniyede uyanabilme, dinamik batarya takibi, uzun kullanım süreleri gibi şartları karşılaması gerekiyor. WiFi 6, Thunderbolt 4, 65W hızlı şarj, uzak alan mikrofonu gibi özellikleri olan XPG XENIA Xe modeli kısa süre içerisinde satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/280392/adata-xpg-unveils-intel-evo-certified-xenia-xe-gaming-lifestyle-ultrabook

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