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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor

    Son yılların popüler animasyon dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan ve aynı zamanda seslendirmeni olan Justin Roiland, yeni bir animasyon dizisi geliştiriyor.
    25 Mart 2021, 17:30 (2 sa.)
    279
    4
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor

    2013 yılında yayınlanması ile birlikte büyük popülerliğe kavuşan Rick and Morty'nin hem seslendirmenliğini hem de yaratıcılığını üstlenen Justin Roiland'ın yeni animasyon dizisi duyuruldu.

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    Justin Roiland'ın bir diğer animasyon dizisi Solar Opposites gibi bu yeni dizi de Hulu'da yayınlanacak. Dizinin ismi ise Koala Man. Dizinin yaratıcılığını ve başrolünü Michael Cusack üstlenecek. Ayrıca Justin Roiland ve Pokémon Detective Pikachu'nun yazarları Dan Hernandez ve Benji Samit da dizinin yapımcılığını üstlenecek.

    Koala Man, çok da gizli bir kimliğe sahip olmayan, Avustralya'nın kenar mahallelerinde yaşayan, suçları durdurma ve topluluğuna düzen getirme tutkusundan daha büyük bir gücü olmayan bir aile babasını konu alacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

    Ne yazık ki şu an için daha fazla detay bilinmiyor. Aynı şekilde yayın tarihi veya tahmini yayın dönemi de bilinmiyor. 



    https://www.gamesradar.com/rick-and-morty-co-creator-justin-roiland-creating-new-animated-series-for-hulu/
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