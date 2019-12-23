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    ADATA XPG resmen bilgisayar pazarında

    CES 2020 fuarında resmen bilgisayar sistemleri pazarına girdiğini duyuracak olan ADATA XPG bir oyuncu monitörü, dizüstü bilgisayarı ve bilgisayar kasaları tanıtacak.
    1 sa.
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    1
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ADATA XPG resmen bilgisayar pazarında

    CES 2020 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan ADATA birbiri ardına yeni bombalarını patlatmaya başladı. Firma Intel ile bir araya gelerek oyuncu monitörü, oyuncu dizüstü bilgisayarı ve mini PC ürünleri hazırladı.

    Yeni oyuncu

    İstikrarlı bir şekilde büyüyen oyuncu donanımları pazarına XPG ile adım atan ADATA bugüne kadar çevre birimi ve bileşen kategorisinde başarılı ürünler piyasaya sürmüştü. CES 2020 fuarında ilk kez bilgisayar sistemleri kategorisine de girşi yapmış oldu.

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    Sayısız firmanın rekabet ettiği kategoride ADATA’nın işi haliyle zor ancak Intel ile yaptığı önemli iş birliği onu bir adım öne taşıyabilir. Ayrıca kendi markası altındaki performans bileşenlerini kullanacak olması da bir avantaj.

    Ürünlerden XPG Xenia 15 dizüstü bilgisayarı 15.6 inçlik Full HD IPS ekrana sahip. Dokuzuncu nesil Intel Core i7 işlemci ve ödüllü XPG SX8200 Pro M.2 SSD sürücüsüne yer veriliyor. Ekran kartı ve DDR4 bellek gibi ayrıntılar fuarda açıklanacak.

    XPG GAIA ise biraz Intel NUC konseptini andıran oyuncu mini bilgisayarı. Renkli kasa seçeneklerine sahip olan XPG GAIA 5 litrelik bir hacme sahip. Değiştirilebilir PCI slotu 8 inçe kadar kartlara ve 500W 80 PLUS Platinum güç kaynağına imkan tanıyor.

    XPG PHOTON firmanın 27 inçlik IPS oyuncu monitörü. PixelDisplay Inc. firmasının gözleri yormayan Vivid Color Eye-Safe Display teknolojisi ilk kez bu monitörde kendisine yer bulacak. Ayrıca XPG VOLTA adında kule oyuncu kasası da fuarda karşımıza çıkacak.

    ADATA XPG resmen bilgisayar pazarında
    https://play3r.net/news/press-release/xpg-to-showcase-full-lineup-of-gaming-gear-at-ces-2020/



    https://play3r.net/news/press-release/xpg-to-showcase-full-lineup-of-gaming-gear-at-ces-2020/ Yorum Yaz
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    V1CT0RY 44 dk. en beğenilen
    Piyasaya çıkan da "PRO" ile çıkıyor maşallah kimse amatörüm yeni geldim demiyor.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V1CT0RY 44 dk. en beğenilen
    Piyasaya çıkan da "PRO" ile çıkıyor maşallah kimse amatörüm yeni geldim demiyor.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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