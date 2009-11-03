Adobe iPhone için özel "Get Flash" sayfası hazırladı

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Kimilerine göre iPhone'un en büyük eksiklerinin başında geliyor Flash. Kimilerine göreyse iPhone Flash'sız daha stabil. Adobe'nin iPhone OS'e Flash hazırladığını ancak Apple'ın buna izin vermediğini biliyoruz. Steve Jobs'un verimli çalışmadığını düşünüğü Flash için Adobe'de kullanıcılarına farklı bir şekilde bilgilendirme yapmaya başladı. “Get Flash” sayfasını iPhone kullanıcıları için özelleştiren Adobe, kullanıcıları şu açıklamayla bilgilendiriyor;

“Apple Flash Player gibi ürünlerin gereksinim duyduğu teknolojilerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Apple bu kısıtlamayı kaldırmadan, Adobe iPhone ve iPod Touch'a Flash Player sunamayacaktır. “

Mesajdan da anlaşıldığı gibi Flash Player için Apple'ı işaret etmeye başlayan Adobe'nin iPhone'un üreticilerini hala ikna edemediği hazırlanan bu sayfayla kesinlik kazanmış oldu. Apple'ın üst düzey yöneticilerinden konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.