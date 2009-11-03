Adobe iPhone için özel "Get Flash" sayfası hazırladı

Kimilerine göre iPhone'un en büyük eksiklerinin başında geliyor Flash. Kimilerine göreyse iPhone Flash'sız daha stabil. Adobe'nin iPhone OS'e Flash hazırladığını ancak Apple'ın buna izin vermediğini biliyoruz. Steve Jobs'un verimli çalışmadığını düşünüğü Flash için Adobe'de kullanıcılarına farklı bir şekilde bilgilendirme yapmaya başladı. “Get Flash” sayfasını iPhone kullanıcıları için özelleştiren Adobe, kullanıcıları şu açıklamayla bilgilendiriyor;
“Apple Flash Player gibi ürünlerin gereksinim duyduğu teknolojilerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Apple bu kısıtlamayı kaldırmadan, Adobe iPhone ve iPod Touch'a Flash Player sunamayacaktır. “
Mesajdan da anlaşıldığı gibi Flash Player için Apple'ı işaret etmeye başlayan Adobe'nin iPhone'un üreticilerini hala ikna edemediği hazırlanan bu sayfayla kesinlik kazanmış oldu. Apple'ın üst düzey yöneticilerinden konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.
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app de çok sınırlı istediğiniz bütün bilgileri vermiyor...
flash sadece animasyon için kullanılmıyor ki her türlü menü grafik hesaplama işlemi için de kullanılıyor...
kesinlikle gerekli!
insanlar internet üzerinden swf oyunlar uygulamalar kullanamasın, yoksa %30 unu bizim kestiğimiz apple store dan kar payımız düşmesin diye düşünüyorlar sadece...
DHMisafiri belliki bu forum da iphone için flash uygulamasını en çok isteyenlerden birisin :))
Bende imobilecinema kullanıyorum citrox' u Cydia'da aradım bulamadım acaba source verebilrmisiniz ? tşkler..
Flash gelirse ne gibi zararları olacak hocam?
Niye?
önermeme nedenlerini paylaşsaydın keşke
Apple'ın flash desteğine karşı olma bahanesi ve bunu olumlu düşünme BANA tamamen polyannacılık gibi geliyor.
Bu kadar hassas bir kuruluş olsa gider güvenlik açıklarını doğru düzgün yamar değil mi...