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Adobe iPhone için özel "Get Flash" sayfası hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,3b
1
50
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Adobe iPhone için özel
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Kimilerine göre iPhone'un en büyük eksiklerinin başında geliyor Flash. Kimilerine göreyse iPhone Flash'sız daha stabil. Adobe'nin iPhone OS'e Flash hazırladığını ancak Apple'ın buna izin vermediğini biliyoruz. Steve Jobs'un verimli çalışmadığını düşünüğü Flash için Adobe'de kullanıcılarına farklı bir şekilde bilgilendirme yapmaya başladı. “Get Flash” sayfasını iPhone kullanıcıları için özelleştiren Adobe, kullanıcıları şu açıklamayla bilgilendiriyor;

“Apple Flash Player gibi ürünlerin gereksinim duyduğu teknolojilerin kullanımını sınırlandırmaktadır. Apple bu kısıtlamayı kaldırmadan, Adobe iPhone ve iPod Touch'a Flash Player sunamayacaktır. “

Mesajdan da anlaşıldığı gibi Flash Player için Apple'ı işaret etmeye başlayan Adobe'nin iPhone'un üreticilerini hala ikna edemediği hazırlanan bu sayfayla kesinlik kazanmış oldu. Apple'ın üst düzey yöneticilerinden konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceğini ise önümüzdeki günler gösterecek.


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DH Misafiri 9 yıl
herkes oyun olayına takmış durumda. ben web ajansında çalışıyorum ve çoğu uçuk menüler flashla tasarlanıyor... google analytics kullananlar iphone dan ulaşabiliyor mu app haricinde ?...
app de çok sınırlı istediğiniz bütün bilgileri vermiyor...
flash sadece animasyon için kullanılmıyor ki her türlü menü grafik hesaplama işlemi için de kullanılıyor...
kesinlikle gerekli!
insanlar internet üzerinden swf oyunlar uygulamalar kullanamasın, yoksa %30 unu bizim kestiğimiz apple store dan kar payımız düşmesin diye düşünüyorlar sadece...
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nuri1453 9 yıl

iyi oldu
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DH Misafiri 9 yıl
Artık yeter ya çıksın bıktım valla bı laptopu acıyorum bı iphone cogu siteyi acmıyor videolarida açamıyorum özellikle facebook videolarını deli olcam çıkmazsa satcam valla cikcak diye bekliyorum delircem laptoptan kurtulamadık bı
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KoVBoY47 9 yıl

DH Misafiri

Artık yeter ya çıksın bıktım valla bı laptopu acıyorum bı iphone cogu siteyi acmıyor videolarida açamıyorum özellikle facebook videolarını deli olcam çıkmazsa satcam valla cikcak diye bekliyorum delircem laptoptan kurtulamadık bı


DHMisafiri belliki bu forum da iphone için flash uygulamasını en çok isteyenlerden birisin :))
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kado_kadq 9 yıl
Citrix u denemk isteyenler appstore'den arayi indirin, bedava. Sonra demo account yaratacaksiniz programda, mailinize gelen auto settings tarzi bi link olucak ona tiklayin direkt programa gireceksiniz. Tabii bu dediklerimi iphone uzerinden yapin. Sonra programda arama kismina "home" yazin girin. Internet explorer sayfasi acilacak, ordan girersiniz istediginiz siteye. Yalniz ayarlardan audio stream i acsam bile ses alamadim sadece goruntu...
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kado_kadq 9 yıl
Cok flash isteyen "citrox" programiyla flashina kavusabilir. Iphone da flash yok denilemez aslinda.
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LexisOrAlv 9 yıl

kado_kadq

Cok flash isteyen "citrox" programiyla flashina kavusabilir. Iphone da flash yok denilemez aslinda.


Bende imobilecinema kullanıyorum citrox' u Cydia'da aradım bulamadım acaba source verebilrmisiniz ? tşkler..
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DH Misafiri 9 yıl
tabiiki izin vermez. Eğer flashın önünü açarsa apple bu işten çok zararlı çıkar. Bütün kilitleri kaldırmış olur. Sattığı app. ler de büyük ölçüde azalma olur.
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midnightz 9 yıl
haha öyle öylede konuyu niye hortlattın ki abi :)
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nehuse 10 yıl
Android li hero kullanıyorum donanımhaber videları vs tüm flash destekli videoları seyredebiliyorum.Apple kendi tekelinin kırılmasını istemiyor.Çünkü flash ile çok güzel online uygulamalar yazılabiliyor.
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byapici 10 yıl
Hocam bendede Samsung i7500 var.. Ama yinede flash lı sitelere giremiyorum.. Bence sende giremiyorsun ama Android in YouTube apk sını kullandığın için flashlı sitelere girdiğini sanıyorsun.. Öyle mi acaba?
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Shady 10 yıl
Bir iPhone kullanıcı olarak Flash'a kesinlikle karşıyım. Gelirse en azından kullanıcılara seçme şansı verirlerse iyi olur.
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Mert 10 yıl

Shady

Bir iPhone kullanıcı olarak Flash'a kesinlikle karşıyım. Gelirse en azından kullanıcılara seçme şansı verirlerse iyi olur.

Flash gelirse ne gibi zararları olacak hocam?
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MrPerFormance 10 yıl
Kendimce hiç onaylamadığım bir telefondu. Şahsen etrafımdakilere almamaları gerektiğini önereceğim.
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VYC Majoris 10 yıl

MrPerFormance

Kendimce hiç onaylamadığım bir telefondu. Şahsen etrafımdakilere almamaları gerektiğini önereceğim.

Niye?
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TELESCOPE 10 yıl

MrPerFormance

Kendimce hiç onaylamadığım bir telefondu. Şahsen etrafımdakilere almamaları gerektiğini önereceğim.



önermeme nedenlerini paylaşsaydın keşke
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electrogod 10 yıl

Apple'ın flash desteğine karşı olma bahanesi ve bunu olumlu düşünme BANA tamamen polyannacılık gibi geliyor.
Bu kadar hassas bir kuruluş olsa gider güvenlik açıklarını doğru düzgün yamar değil mi...

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