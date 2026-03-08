Giriş
    Yeni Apple TV ve HomePod mini neden gelmedi? İşte sebebi

    Apple'ın son etkinliğinde yeni Apple TV ve HomePod mini modelleri tanıtılmadı. Yeni raporlara göre bu cihazların gecikmesinin arkasında Apple Intelligence destekli yeni Siri bulunuyor.

    Yeni Apple TV ve HomePod mini neden gelmedi? İşte sebebi Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa süre önce birçok yeni ürün tanıtmış olsa da uzun süredir konuşulan iki cihaz dikkat çekici şekilde etkinlikte yer almadı. Beklenen Apple TV ve HomePod mini modellerinin tanıtılmamasının arkasında ise yeni nesil Siri olduğu düşünülüyor.

    Yeni Apple TV ve HomePod mini neden gelmedi?

    Sektör kaynaklarına göre Apple, bu cihazları Apple Intelligence destekli daha gelişmiş bir Siri ile birlikte piyasaya sürmek istiyor. Ancak şirketin kişiselleştirilmiş Siri planları beklenenden daha uzun sürdüğü için ürünlerin lansmanı da ertelenmiş olabilir. Mark Gurman tarafından daha önce paylaşılan bilgilere göre yeni Apple TV ve HomePod mini modelleri, daha kişisel ve bağlamsal yanıtlar verebilen yeni Siri sürümünü destekleyecek.

    Apple'ın bu Siri güncellemesini başlangıçta daha erken sunmayı planladığı ancak geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle takvimin kaydığı belirtiliyor. Bu nedenle yeni akıllı ev ürünlerinin de aynı özellik seti hazır olana kadar bekletildiği gündemde. Yeni Siri özelliklerinin iOS 26.5 veya iOS 27 güncellemeleriyle sunulabileceği konuşuluyor.

    iOS 26.5'in Mayıs ayında, iOS 27'nin ise Haziran'daki WWDC etkinliğinde tanıtılması ve sonbaharda yayımlanması bekleniyor. Bu takvim göz önüne alındığında yeni Apple TV ve HomePod mini modellerinin Nisan ile Eylül arasındaki bir dönemde duyurulması muhtemel.

    Beklenen özellikler

    Sızıntılara göre yeni Apple TV modelinde Apple A17 Pro işlemcisi bulunabilir. Bu çip, Apple Intelligence desteği sunabilen en eski Apple işlemcilerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca cihazın Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunan yeni N1 bağlantı çipi ile gelebileceği konuşuluyor.

    Yeni HomePod mini tarafında ise Apple Watch'ta kullanılan S9 çipinin veya daha yeni bir işlemcinin tercih edilebileceği belirtiliyor. Bunun yanında daha iyi ses performansı, güncellenmiş Ultra Wideband çipi ve yeni renk seçenekleri de beklenen yenilikler arasında. Hatırlatmak gerekirse mevcut Apple TV modeli 2022'de, HomePod mini ise 2020'de tanıtılmıştı. Bu nedenle her iki ürün de artık güncelleme için uygun bir noktada bulunuyor. 

