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    Anlık Bildirim

    Adobe Türkiye fiyatlarına bir zam daha: İşte yeni fiyatlar

    Adobe, Creative Cloud hizmetine mart ayında yüzde 300 zam yapmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde fiyatlara sessiz sedasız ciddi bir zam daha geldi. Adobe, dolar kurundaki artışı bahane gösteriyor.
    Adobe Türkiye fiyatlarına bir zam daha: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Adobe; Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi uygulamaları bir araya getiren Creative Cloud hizmetine mart ayında zam yapmış ve fiyatları yüzde 300 artırmıştı.

    Adobe bir zam daha yaparak tepki çekti

    Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla aylık 1387 TL'ye yükselmişti. 2 bin 290 TL olan yıllık paketin fiyatı ise 10 bin 350 TL'ye çıkmıştı. Adobe, Creative Cloud hizmetine sessiz sedasız bir zam daha yaptı ve fiyatlar iki katına çıktı.

    Yeni paylaşılan fiyatlara baktığımızda mart ayında 1387 TL'ye çıkan aylık paketin artık 2082 TL'ye satıldığını görüyoruz. Yıllık paketin fiyatı 10 bin 350 TL'den 15 bin 796 TL'ye çıkmış durumda. Adobe, mart ayında yaptığı açıklamada bazı ülkelerdeki döviz kurları yüzünden zam yapmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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