Adobe Türkiye fiyatlarına bir zam daha: İşte yeni fiyatlar

Adobe bir zam daha yaparak tepki çekti
Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla aylık 1387 TL'ye yükselmişti. 2 bin 290 TL olan yıllık paketin fiyatı ise 10 bin 350 TL'ye çıkmıştı. Adobe, Creative Cloud hizmetine sessiz sedasız bir zam daha yaptı ve fiyatlar iki katına çıktı.
Yeni paylaşılan fiyatlara baktığımızda mart ayında 1387 TL'ye çıkan aylık paketin artık 2082 TL'ye satıldığını görüyoruz. Yıllık paketin fiyatı 10 bin 350 TL'den 15 bin 796 TL'ye çıkmış durumda. Adobe, mart ayında yaptığı açıklamada bazı ülkelerdeki döviz kurları yüzünden zam yapmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.