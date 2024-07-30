Adobe Türkiye fiyatlarına bir zam daha: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Adobe; Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere Pro gibi uygulamaları bir araya getiren Creative Cloud hizmetine mart ayında zam yapmış ve fiyatları yüzde 300 artırmıştı.

Adobe bir zam daha yaparak tepki çekti

Adobe Creative Cloud'un tüm uygulamalar (100 GB) paketinin fiyatı, 5 Mart itibarıyla aylık 1387 TL'ye yükselmişti. 2 bin 290 TL olan yıllık paketin fiyatı ise 10 bin 350 TL'ye çıkmıştı. Adobe, Creative Cloud hizmetine sessiz sedasız bir zam daha yaptı ve fiyatlar iki katına çıktı.

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Yeni paylaşılan fiyatlara baktığımızda mart ayında 1387 TL'ye çıkan aylık paketin artık 2082 TL'ye satıldığını görüyoruz. Yıllık paketin fiyatı 10 bin 350 TL'den 15 bin 796 TL'ye çıkmış durumda. Adobe, mart ayında yaptığı açıklamada bazı ülkelerdeki döviz kurları yüzünden zam yapmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

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